عاجل
استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل في قصف وحشي إسرائيلي على غزة
العلاقة الزوجية .. الإفتاء: لا ينبغي للزوج طلب زوجته في 3 أوقات
هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟
مجدي عبدالغني: كنت أفضل من الخطيب أحيانًا.. ولم أعترض على الجوائز
في افتتاح أكاديمية الرقص الشرقي.. «دينا» ترد على الانتقادات |خاص
أحمد شوبير يهاجم لاعبي الأهلي: «النادي وفرلكم كل شيء.. أصلحوا من أنفسكم»
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر
26 أكتوبر.. موعد عقد أول امتحانات شهرية بالمدارس في العام الدراسي الجديد
بعيدًا عن الأضواء .. نجل الفنانة «دينا»: أحب الطبخ وأفكر أتعلم الرقص في أكاديمية ماما |خاص
كيفية استخراج البطاقة الشخصية لكبار السن 2025
«ميدو»: الأفضل للأهلي حاليًا إعارة «زيزو» حتى يستعيد مستواه
رئيس الحكومة المغربية: غزة تستحق مساعدات عاجلة دون قيد أو شرط
هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

خالد يوسف

شهدت أسعار الدواجن، حالة من التذبذب بين الهبوط والارتفاع، استمر نحو شهرين في المزارع والأسواق، وهبط سعر كيلو الدواجن من مستوى الـ 80 جنيهًا، إلى 62 جنيهًا للكيلو،  بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.
 

أسعار الفراخ اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 62 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 72 و75جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 60 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 102 جنيه بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 113 و115 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الاربعاء في سوق الجملة نحو 115 جنيهًا، في حين وصل السعر للمستهلك في الأسواق إلى 125 جنيهًا للكيلو، مع استمرار الإقبال على هذا النوع رغم ارتفاع أسعاره مقارنة بالبيضاء.
 

أسعار أجزاء الفراخ اليوم 

- بلغ سعر كيلو البانيه في الأسواق للمستهلك بين 190 و220 جنيهًا، وفقًا لطريقة الذبح والتجهيز.

- سجل سعر كيلو صدور الدجاج نحو 135 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو شاورما 145 جنيها.

- كما سجل سعر كيلو الكبدة الصافي نحو 120 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو الدبابيس نحو 100 جنيها.

- وتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 90 و 110 جنيها.

- وتراوح سعر كيلو الأوراك ما بين 75 و 85 جنيهًا.

- وكذلك يتراوح سعر كيلو الأجنحة ما بين 50 و 55 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت

- تراوح سعر كتكوت بلدى حر ما بين 10 و10.5  جنيهات.

- وتراوح سعر كتكوت بلدى مشعر ما بين 10.25 و10.75 جنيها.

- كما تراوح سعر كتكوت بلدى هجين ما بين 10.5 و11 جنيها.

- وتراوح سعر كتكوت روزي تسمين ما بين 24,5 و 25 جنيها.

- وكذلك تراوح سعر كتكوت روزي فيومي ما بين 19 و19.5 جنيها.

- وتراوح سعر كتكوت جميزة ما بين بين 19 و19.5 جنيها.

- وتراوح سعر كتكوت ساسو شيفر بيور ما بين بين 22 و22.5 جنيها.

- وتراوح سعر كتكوت ابيض - فوق 42 جرام ما بين 29 و29.5 جنيها.

اسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 150 و160 جنيهًا للكرتونة، حيث سجلت كرتونة البيض في المزرعة 130 جنيها.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 155 و165 جنيهًا للكرتونة،  حيث سجلت في المزرعة سعر 140 جنيها.

تراوح سعر البيض البلدي بين 160 و 165 جنيهًا للكرتونة، حيث سجل سعر الكرتونة في المزرعة من 140 الى 145 جنيها.

هبوط مفاجئ أسعار الفراخ أسعار الفراخ والبيض أسعار الكتاكيت

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

رحمة احمد

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

أحمد موسى

أحمد موسى: الرأي العام العالمي يقف ضد إسرائيل وأمريكا

أحمد موسى

أحمد موسى: المياه تمثل مسألة وجودية لمصر

ضياء رشوان

ضياء رشوان: الضفة الغربية مأساة الصراع الفلسطيني.. ومخطط إسرائيل الكبرى يهدد حل الدولتين

تجعلها طازجة لفترة أطول.. طرق ذكية لحفظ النعناع والبقدونس والشبت والكزبرة |تعرف عليها

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة

يحمي اللثة ويقلل خطر فقدان الأسنان.. فوائد غير متوقعة لاتباع النظام الغذائي المتوسطي على صحة الفم

العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم

لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل

وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل

التهاب المفاصل الروماتويدي .. أبرز الأعراض غير المتوقعة ومضاعفاته الخطيرة

أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

