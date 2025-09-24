هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

شهدت أسعار الدواجن، حالة من التذبذب بين الهبوط والارتفاع، استمر نحو شهرين في المزارع والأسواق، وهبط سعر كيلو الدواجن من مستوى الـ 80 جنيهًا، إلى 62 جنيهًا للكيلو، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.



أسعار الفراخ اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 62 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 72 و75جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 60 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 102 جنيه بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 113 و115 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الاربعاء في سوق الجملة نحو 115 جنيهًا، في حين وصل السعر للمستهلك في الأسواق إلى 125 جنيهًا للكيلو، مع استمرار الإقبال على هذا النوع رغم ارتفاع أسعاره مقارنة بالبيضاء.



أسعار أجزاء الفراخ اليوم

- بلغ سعر كيلو البانيه في الأسواق للمستهلك بين 190 و220 جنيهًا، وفقًا لطريقة الذبح والتجهيز.

- سجل سعر كيلو صدور الدجاج نحو 135 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو شاورما 145 جنيها.

- كما سجل سعر كيلو الكبدة الصافي نحو 120 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو الدبابيس نحو 100 جنيها.

- وتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 90 و 110 جنيها.

- وتراوح سعر كيلو الأوراك ما بين 75 و 85 جنيهًا.

- وكذلك يتراوح سعر كيلو الأجنحة ما بين 50 و 55 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت

- تراوح سعر كتكوت بلدى حر ما بين 10 و10.5 جنيهات.

- وتراوح سعر كتكوت بلدى مشعر ما بين 10.25 و10.75 جنيها.

- كما تراوح سعر كتكوت بلدى هجين ما بين 10.5 و11 جنيها.

- وتراوح سعر كتكوت روزي تسمين ما بين 24,5 و 25 جنيها.

- وكذلك تراوح سعر كتكوت روزي فيومي ما بين 19 و19.5 جنيها.

- وتراوح سعر كتكوت جميزة ما بين بين 19 و19.5 جنيها.

- وتراوح سعر كتكوت ساسو شيفر بيور ما بين بين 22 و22.5 جنيها.

- وتراوح سعر كتكوت ابيض - فوق 42 جرام ما بين 29 و29.5 جنيها.

اسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 150 و160 جنيهًا للكرتونة، حيث سجلت كرتونة البيض في المزرعة 130 جنيها.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 155 و165 جنيهًا للكرتونة، حيث سجلت في المزرعة سعر 140 جنيها.

تراوح سعر البيض البلدي بين 160 و 165 جنيهًا للكرتونة، حيث سجل سعر الكرتونة في المزرعة من 140 الى 145 جنيها.