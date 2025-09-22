قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 أعمال ينال صاحبها عذاب القبر.. حذر منها النبي
أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025
الرئاسة الفرنسية: حدود الدولة الفلسطينية عند 1967.. والضفة خط أحمر
إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي
ظهور علم فلسطين.. برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني
أدعية بعد الصلاة اليومية.. أذكار مكتوبة احفظها على هاتفك
تعرف على أغلى العملات العربية سعرا اليوم الإثنين
ردا على الاعتراف الدولي بفلسطين.. الاحتلال يدرس خطوة درامية بضم الضفة
برج ايفل يتضامن مع مبادرة ماكرون للاعتراف بفلسطين
دعاء الاستخارة.. صيغته الصحيحة وكيفية صلاته
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد في أول أيام الخريف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
خالد يوسف

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق، اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، لشراء احتياجاتهم الأساسية بسعر مناسب، فيما شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، استقرارًا ملحوظًا بالأسواق، وفقًا لآخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم

فيما يلي متوسط أسعار الخضروات طبقًا لـ بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

سعر الطماطم

سجل متوسط سعر كيلو الطماطم اليوم في الأسواق ما بين 14.84 و15 جنيهًا.

سعر البطاطس

سجل متوسط سعر كيلو البطاطس اليوم في الأسواق نحو 13.58 جنيه/ كيلو.

سعر الملوخية

أما متوسط سعر كيلو الملوخية اليوم في الأسواق، سجل نحو 15.29 جنيه/ كيلو

سعر الليمون البلدي

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون البلدي اليوم في الأسواق 31.59 جنيه/ كيلو.

سعر الخيار الصوب

سجل متوسط سعر كيلو الخيار الصوب اليوم في الأسواق 21.77 جنيه/ كيلو .

سعر الكوسة

بلغ متوسط سعر كيلو الكوسة اليوم، في الأسواق 32.5 جنيه/ كيلو

سعر اللفت

متوسط سعر كيلو اللفت اليوم، يبلغ في الأسواق 7.79 جنيه/ كيلو .

سعر البصل

متوسط سعر كيلو البصل بعدد من أسواق محافظة القاهرة يتراوح بين 14.84 جنيه/ كيلو و20 جنيهًا.

سعر الكرنب

بلغ متوسط سعر الكرنب اليوم في الأسواق 38.15 جنيه للواحدة.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الموز البلدي

سجل متوسط سعر الموز البلدي في الأسواق 36.27 جنيه/ كيلو.

سعر الموز المغربي

سجل متوسط سعر الموز المغربي في الأسواق 35.93 جنيه/ كيلو.

سعر الموز المستورد

بلغ متوسط سعر الموز المستورد في الأسواق 46.09 جنيه كيلو.

سعر التفاح المحلي

بلغ متوسط سعر التفاح المحلي في الأسواق 53.8 جنيه/ كيلو.

سعر المانجو البلدي

أما متوسط سعر المانجو البلدي في الأسواق بلغ: 45.09 جنيه/ كيلو.

سعر الخوخ

سجل متوسط سعر الخوخ في الأسواق نحو 52.84 جنيه/ كيلو.

سعر البطيخ

أما متوسط أسعار البطيخ في الأسواق بلغ: 66.51 جنيه/ واحدة.

سعر البرقوق

سجل متوسط سعر البرقوق في الأسواق: 62.62 جنيه/ كيلو.

سعر النبق

بلغ متوسط سعر النبق في الأسواق 43.88 جنيه / كيلو.

سعر الخضار والفاكهة أسعار الخضراوات أسعار الفاكهة بوابة الأسعار المحلية مجلس الوزراء سعر الطماطم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

بدء فصل الخريف

انتهاء الصيف اليوم رسمياً.. موعد سقوط الأمطار والأجواء البادرة

قرار الفصل

شوح بإيديه للمدير | قصة أول قرار فصل لطالب في العام الدراسي الجديد

الزمالك

لاعب برازيلي على أعتاب الزمالك.. تعرف على بيدرو روخا

ترشيحاتنا

القمص مينا عزت

"محبة الله من القلب" في عظة الأحد للقمص مينا عزت

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

يتوافق مع الدستور.. ترحيب عمالي برد مشروع الإجراءات الجنائية لمجلس النواب

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

مجدي البدوي: توجيه الرئيس بشأن "الإجراءات الجنائية" خطوة تاريخية لعدالة أوسع

بالصور

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

فيديو

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد