أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق، اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، لشراء احتياجاتهم الأساسية بسعر مناسب، فيما شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، استقرارًا ملحوظًا بالأسواق، وفقًا لآخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم

فيما يلي متوسط أسعار الخضروات طبقًا لـ بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

سعر الطماطم

سجل متوسط سعر كيلو الطماطم اليوم في الأسواق ما بين 14.84 و15 جنيهًا.

سعر البطاطس

سجل متوسط سعر كيلو البطاطس اليوم في الأسواق نحو 13.58 جنيه/ كيلو.

سعر الملوخية

أما متوسط سعر كيلو الملوخية اليوم في الأسواق، سجل نحو 15.29 جنيه/ كيلو

سعر الليمون البلدي

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون البلدي اليوم في الأسواق 31.59 جنيه/ كيلو.

سعر الخيار الصوب

سجل متوسط سعر كيلو الخيار الصوب اليوم في الأسواق 21.77 جنيه/ كيلو .

سعر الكوسة

بلغ متوسط سعر كيلو الكوسة اليوم، في الأسواق 32.5 جنيه/ كيلو

سعر اللفت

متوسط سعر كيلو اللفت اليوم، يبلغ في الأسواق 7.79 جنيه/ كيلو .

سعر البصل

متوسط سعر كيلو البصل بعدد من أسواق محافظة القاهرة يتراوح بين 14.84 جنيه/ كيلو و20 جنيهًا.

سعر الكرنب

بلغ متوسط سعر الكرنب اليوم في الأسواق 38.15 جنيه للواحدة.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الموز البلدي

سجل متوسط سعر الموز البلدي في الأسواق 36.27 جنيه/ كيلو.

سعر الموز المغربي

سجل متوسط سعر الموز المغربي في الأسواق 35.93 جنيه/ كيلو.

سعر الموز المستورد

بلغ متوسط سعر الموز المستورد في الأسواق 46.09 جنيه كيلو.

سعر التفاح المحلي

بلغ متوسط سعر التفاح المحلي في الأسواق 53.8 جنيه/ كيلو.

سعر المانجو البلدي

أما متوسط سعر المانجو البلدي في الأسواق بلغ: 45.09 جنيه/ كيلو.

سعر الخوخ

سجل متوسط سعر الخوخ في الأسواق نحو 52.84 جنيه/ كيلو.

سعر البطيخ

أما متوسط أسعار البطيخ في الأسواق بلغ: 66.51 جنيه/ واحدة.

سعر البرقوق

سجل متوسط سعر البرقوق في الأسواق: 62.62 جنيه/ كيلو.

سعر النبق

بلغ متوسط سعر النبق في الأسواق 43.88 جنيه / كيلو.