بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض
اليوم.. «مستأنف طنطا» تنظر محاكمة «أنوسة كوته» في واقعة إصابة عامل السيرك
مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله
رسالة للمواطنين في ندوة بدمياط.. سكك حديد مصر تطلق حملة توعية شاملة لحماية الأرواح والمرافق الحيوية
عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو
تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات
خالد جاد الله: كثرة النجوم صنعت أزمة في الأهلي .. والشحات الأفضل في مركزه |فيديو
«غزة» ترد على الادعاءات الإسرائيلية: مزاعم استهداف فرق الأمم المتحدة «مُغرضة»
طبيعة أسوان تختلف .. تعرّف على حالة الطقس في أول أيام الدراسة 21-9-2025
سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص
«عبدالله السعيد لا يُقارن».. محمد صلاح يكشف أبرز مميزات لاعبي الزمالك قبل مباراة الجونة
الشيباني يرفع العلم السوري في واشنطن .. ورسالة شكر للمبعوث الأمريكي توم باراك
خالد يوسف

تشهد الدواجن خلال الفترة الحالية، حالة من الاستقرار في الأسعار داخل المزارع والأسواق، حيث شكّلت مفاجأة بعدم ارتفاعها مع دخول المدارس، مثلما اعتاد المواطن على ارتفاعها مع البيض، إذ سجلت أسعار الفراخ البيضاء من 61ـ 64 جنيهًا للكيلو اليوم الأحد 21-9-2025 بحسب الشعبة العامة للدواجن التابعة لاتحاد الغرف التجارية، في ظل وجود وفرة من المعروض في الأسواق بكميات كبيرة، رغم القوة الشرائية للمنتج وزيادة الإقبال على الشراء، خاصة في المناطق الشعبية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، حيث تعد مصدرا اساسيا للبروتين من اللحوم البيضاء في تلك المناطق.

سعر الفراخ اليوم

ـ سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء 61 جنيهًا في بورصة الدواجن، ليصل سعرها ما بين 71  و75 جنيهًا عند البيع للمستهلك في الأسواق والمحلات التجارية.

ـ سعر كيلو الفراخ الساسو 102 -103 جنيهات في بورصة الدواجن، ليصل سعرها إلى ما يبن 112 - 117 جنيهًا عند البيع للمستهلك في الأسواق والمحلات التجارية.

ـ سعر كيلو الفراخ البلدي يسجل 119 - 120 جنيهًا في بورصة الدواجن، ليصل سعرها إلى 130 - 135 جنيهًا عند البيع للمستهلك في الأسواق والمحلات التجارية.

ـ سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء 65 جنيهًا، في بورصة الدواجن، ليصل سعرها إلى 75 - 80 جنيهًا عند البيع للمستهلك في الأسواق والمحلات التجارية.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم 

ـ بلغ سعر كيلو البانية في محلات الفراخ بالأسواق الى مستوى بين 180 و 200 جنيه، وقد يزيد أو يقل السعر 10 جنيهات حسب كل منطقة سكنية.

ـ يتراوح سعر الأوراك من 110 إلى 115 جنيهًا.

ـ يصل سعر الكبد والقوانص إلى 90 - 110 جنيهات.

ـ يتراوح سعر كيلو الأجنحة بين 50 و55 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الدبابيس 100 جنيه.

أسعار البط في بورصة الدواجن اليوم

ـ وصل سعر كيلو البط البلدي 99 - 100 جنيه.

ـ اقترب سعر كيلو بط فرنساوي 64 - 65 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو بط مسكوفي 89 -90 جنيهًا.

ـ تراوح سعر كيلو بط بغالي 69 - 70 جنيهًا.

أسعار اللحم الرومي والحمام

ـ وصل سعر كيلو لحم رومي أبيض 99 - 100 جنيه.

ـ بلغ سعر كيلو لحم رومي أسمر 109 - 110جنيهات.

ـ سجل سعر زوج الحمام نحو 170 جنيهًا.

- سعر كيلو لحم الارانب في مصر يتراوح بين 140 و180 جنيهًا، حسب السوق والمنطقة. 

استقرار في أسعار البيض

سجلت أسعار البيض الأبيض للمستهلك، اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025 نحو 140 جنيهًا للكرتونة.

بينما سجل البيض الأحمر 155 جنيهًا للكرتونة، فيما تراوح سعر البيض البلدي بين 160 ـ 170 جنيهًا للكرتونة، حسب المنطقة.

اسعار الفراخ والبيض اسعار الفراخ الدواجن الشعبة العامة للدواجن سعر الفراخ اليوم

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

