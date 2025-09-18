إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

تسيطر مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025، على اهتمام ملايين الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، حيث يسعى الجميع للتعرف على الأيام المتبقية للراحة بعد انتهاء موسم الصيف والأعياد، خاصة مع اعتماد آلية ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع.

العطلات الأسبوعية المتبقية في سبتمبر 2025

يتبقى في شهر سبتمبر 4 أيام عطلة أسبوعية على النحو التالي:

ـ الجمعة 19 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 20 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الجمعة 26 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 27 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية

إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص

وفقا للخريطة الزمنية، ينتظر المصريون إجازة السادس من أكتوبر 2025، التي توافق ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص على عطلة رسمية مدفوعة الأجر.

ومن المقرر أن تكون إجازة 6 أكتوبر يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، وهو اليوم الذي يخلّد ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973، حيث تُعد هذه العطلة هي الأخيرة ضمن جدول الإجازات الرسمية في مصر للعام الحالي.

هل يتم ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 إلى الخميس؟

وحتى الآن لم يصدر قرار رسمي من مجلس الوزراء، لكن من المرجح وفق النهج المعتاد أن يتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس 9 أكتوبر، وذلك لتجميع العطلات الرسمية في نهاية الأسبوع ومنح الموظفين عطلة أطول.

وتُعد إجازة 6 أكتوبر 2025 آخر الإجازات الرسمية للعام، بعد انتهاء عطلة المولد النبوي الشريف، لتكون المحطة الأخيرة قبل انطلاق عام 2026.

المستفيدون من إجازة 6 أكتوبر

تُمنح إجازة 6 أكتوبر للعاملين في:

ـ الوزارات والمصالح الحكومية

ـ الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية

ـ شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

ـ القطاع الخاص وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

ـ المدارس والجامعات (وفق قرارات وزارتي التعليم والتعليم العالي)

ـ البنوك (بقرار لاحق من البنك المركزي)

وفي حال تشغيل الموظفين في هذا اليوم، يجب تعويضهم بأجر مضاعف أو يوم راحة بديل، وفقًا للقانون.

لماذا تحتفل مصر بذكرى 6 أكتوبر؟

تحتفل مصر هذا العام بالذكرى الـ52 لحرب 6 أكتوبر، التي بدأت يوم السبت 6 أكتوبر 1973 الموافق 10 رمضان 1393، حين شن الجيشان المصري والسوري هجومًا مباغتًا على القوات الإسرائيلية، وانتهت يوم 24 أكتوبر باتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن استعادت مصر أرض سيناء.