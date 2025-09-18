قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدون يامال.. برشلونة في اختبار صعب أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
«المركزي الأردني» يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة
بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية
أسعار الفراخ اليوم بكل أنواعها .. البانيه بكام في السوق؟
الخريف يطرق الأبواب .. الأرصاد تعلن تحسن الطقس وانخفاض الحرارة | فيديو
البلطي بـ 100 جنيه.. أسعار السمك في الأسواق اليوم
قرار مُفاجئ.. تفاصيل تسريح واشنطن لعدد من كبار دبلوماسيها في سوريا
سؤال فى النواب لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر لعبة روبلوكس
مصروفات المدارس 2026 | ادفعها الآن إلكترونيا بالرقم القومي عبر هذه الوسائل
افتعل أزمة مع الأهلي وساهم في صفقة بنزيما.. من هو وكيل إمام عاشور؟
استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين.. مستريح المطاعم يواجه هذه العقوبة
خدمات

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

مرتبات هر سبتمبر
مرتبات هر سبتمبر
خالد يوسف

يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة، مواعيد صرف المرتبات للأشهر المتبقية من العام، ويأتي موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 على رأس اهتمامات الموظفين وتزامنا مع بحث الكثيرون عن بيان المالية نوضح التفاصيل كاملة في سطور.

جدول صرف المرتبات

أصدرت وزارة المالية بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن جدول صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، موضحة أنه سيتم توزيع الصرف على مدار خمسة أيام شهريًا، كما تم تخصيص ثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى.

وفي المقابل، لم يتضمن البيان أي توضيحات بشأن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 حتى لحظة الإعلان.

مواعيد صرف المرتبات

حددت وزارة المالية جدول صرف الرواتب متضمنة  مواعيد المتأخرات والمستحقات كالتالي:

ـ شهر أكتوبر: من 23 أكتوبر، وتكون أيام 7، 8، 12 أكتوبر

ـ شهر نوفمبر: من 24 نوفمبر، أيام 6، 9، 10 نوفمبر

ـ شهر ديسمبر: من 24 ديسمبر، أيام 8، 9، 10 ديسمبر

أماكن صرف المرتبات

أكدت وزارة المالية ، أن صرف المرتبات سيتم عبر عدة وسائل للدفع الإلكتروني تشمل:

ـ ماكينات الصراف الآلي (ATM)

ـ مكاتب البريد

ـ شركات الدفع الإلكتروني

ـ إضافة إلى فروع البنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

من المتوقع أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025.

كيفية حساب معاش أكتوبر 2025 بعد الزيادة الجديدة

في سياق متصل، أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية في مصر عن تطبيق الزيادة الجديدة في معاشات أكتوبر 2025، والتي بلغت 15% اعتبارًا من شهر يوليو 2025.

تأتي الزيادة التي تم إقرارها لأصحاب المعاشات بنسبة 15% في إطار خطة الدولة لرفع الأعباء المالية عن المواطنين الأكثر احتياجًا، وخاصة مع تزايد الأسعار، حيث تطبق هذه الزيادة على كافة شرائح التأمينات الاجتماعية التي يشملها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتبدأ هذه الزيادة اعتبارًا من أول يوليو 2025، ويتم صرفها في معاشات شهر أكتوبر 2025، حيث ستشمل جميع الفئات المستحقة للمعاش في الدولة.

ولحساب قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة، يجب أولًا معرفة قيمة المعاش الأساسي قبل الزيادة، ثم يتم ضرب هذه القيمة بنسبة الزيادة البالغة 15%، وبالتالي يتم إضافة المبلغ الناتج من الزيادة إلى المعاش الأصلي.

الحد الأدنى للأجور الجهاز الإداري للدولة المرتبات 2025 رتبات شهر سبتمبر وزارة المالية

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أرشيفية

اتفاقيات نفطية جديدة تعيد الزخم لقطاع الطاقة المصري وتعزز ثقة الشركاء الأجانب

الذهب

بكام عيار 21 ؟ .. أسعار الذهب اليوم الخميس

العملات الأجنبية

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم

بالصور

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

