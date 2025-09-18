بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة، مواعيد صرف المرتبات للأشهر المتبقية من العام، ويأتي موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 على رأس اهتمامات الموظفين وتزامنا مع بحث الكثيرون عن بيان المالية نوضح التفاصيل كاملة في سطور.

جدول صرف المرتبات

أصدرت وزارة المالية بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن جدول صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، موضحة أنه سيتم توزيع الصرف على مدار خمسة أيام شهريًا، كما تم تخصيص ثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى.

وفي المقابل، لم يتضمن البيان أي توضيحات بشأن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 حتى لحظة الإعلان.

مواعيد صرف المرتبات

حددت وزارة المالية جدول صرف الرواتب متضمنة مواعيد المتأخرات والمستحقات كالتالي:

ـ شهر أكتوبر: من 23 أكتوبر، وتكون أيام 7، 8، 12 أكتوبر

ـ شهر نوفمبر: من 24 نوفمبر، أيام 6، 9، 10 نوفمبر

ـ شهر ديسمبر: من 24 ديسمبر، أيام 8، 9، 10 ديسمبر

أماكن صرف المرتبات

أكدت وزارة المالية ، أن صرف المرتبات سيتم عبر عدة وسائل للدفع الإلكتروني تشمل:

ـ ماكينات الصراف الآلي (ATM)

ـ مكاتب البريد

ـ شركات الدفع الإلكتروني

ـ إضافة إلى فروع البنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

من المتوقع أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025.

كيفية حساب معاش أكتوبر 2025 بعد الزيادة الجديدة

في سياق متصل، أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية في مصر عن تطبيق الزيادة الجديدة في معاشات أكتوبر 2025، والتي بلغت 15% اعتبارًا من شهر يوليو 2025.

تأتي الزيادة التي تم إقرارها لأصحاب المعاشات بنسبة 15% في إطار خطة الدولة لرفع الأعباء المالية عن المواطنين الأكثر احتياجًا، وخاصة مع تزايد الأسعار، حيث تطبق هذه الزيادة على كافة شرائح التأمينات الاجتماعية التي يشملها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتبدأ هذه الزيادة اعتبارًا من أول يوليو 2025، ويتم صرفها في معاشات شهر أكتوبر 2025، حيث ستشمل جميع الفئات المستحقة للمعاش في الدولة.

ولحساب قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة، يجب أولًا معرفة قيمة المعاش الأساسي قبل الزيادة، ثم يتم ضرب هذه القيمة بنسبة الزيادة البالغة 15%، وبالتالي يتم إضافة المبلغ الناتج من الزيادة إلى المعاش الأصلي.