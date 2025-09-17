قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشير جبر: النزوح في غزة يتحول إلى مأساة يومية
حزب الله: لسنا ميليشيا وغير معنيين ببند سحب السلاح
انتهز الفرصة الأخيرة.. كيفية التسجيل وسداد مقدم الحجز لشقق سكن لكل المصريين 7
محافظ الإسكندرية والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون في النقل البحري
ضحية الأردن.. أول رد من أسرة آية عادل بعد براءة الزوج: "لن نترك حقها"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
خدمات

انتهز الفرصة الأخيرة.. كيفية التسجيل وسداد مقدم الحجز لشقق سكن لكل المصريين 7

خالد يوسف

احتل سكن لكل المصريين 7، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، حيث يشهد ملف الإسكان الاجتماعي اهتمامًا واسعًا في الشارع المصري، خاصة بعد إعلان وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عن الطرح السابع من مشروع سكن لكل المصريين، الذي يوفر أكثر من 113 ألف وحدة سكنية جاهزة، بمساحات بين 75 و90 متر مربع، بأسعار مدعومة وأنظمة سداد مرنة حتى 30 عامًا، مع مقدم حجز منخفض وفائدة تبدأ من 8%، ودعم مباشر للفئات المستهدفة.

مد فترة التقديم والتنبيه باستكمال الإجراءات

أعلن شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن تمديد فترة الحجز ضمن الطرح الثاني من المبادرة حتى 28 سبتمبر 2025، استجابة لرغبة المواطنين في مهلة إضافية لاستكمال المستندات وسداد مقدم جدية الحجز.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى تسجيل أكثر من 238 ألف مواطن لمستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني، وسداد أكثر من 148 ألف مقدم جدية الحجز عبر مكاتب البريد، مؤكدة على ضرورة استكمال جميع الإجراءات لضمان مراجعة الطلب رسميًا.

خطوات الحجز والتقديم عبر المنصة الإلكترونية

يُعَّد هذا الطرح فرصة ذهبية للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدة سكنية مدعومة بأسعار مناسبة وخطط سداد ميسرة.

وأوضح صندوق الإسكان أن التقديم يتم بالكامل عبر المنصة الإلكترونية الرسمية دون الحاجة لأي مكتب، وتم تمديد فترة التقديم حتى 28 سبتمبر 2025، وتشمل خطوات الحجز:

1-  إنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي.

2-  تحميل كراسة الشروط ودفع رسوم التسجيل إلكترونيًا.

3-  تعبئة استمارة الحجز ورفع المستندات المطلوبة.

4-  سداد مقدم جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن.

5 - دفع المصروفات الإدارية (350 جنيه + 350 جنيه رسوم تسجيل).

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ـ أن يكون المواطن مصري الجنسية.

ـ ألا يقل عمره عن 21 عامًا.

ـ ألا يكون قد سبق له أو لأحد أفراد أسرته الاستفادة من مشروعات سكنية مدعومة.

ـ الوحدات الجاهزة: مقدم الحجز 25.000 جنيه.

ـ الوحدات تحت الإنشاء: مقدم الحجز 50.000 جنيه، التسليم خلال 36 شهرًا.

كيفية سداد مقدم الحجز

أكد الصندوق، أن سداد مقدم جدية الحجز يتم فقط من خلال مكاتب البريد المميكن المنتشرة في مختلف المحافظات.

ويشترط على المتقدمين دفع قيمة المقدم خلال 24 ساعة من تسجيل الطلب الإلكتروني، لضمان اعتماد الطلب بشكل رسمي، وفي حال تأخر السداد، يعتبر الطلب لاغيًا ولا يتم مراجعته.

