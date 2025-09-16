عضة الكلب الضال.. الطفلة الفسطينية جوري هربت من حصار الاحتلال ليتم دفنها في مصر

من فلسطين بدأت حكايتها، وفي مصر تم دفتها.. الطفلة جوري محمد ابو عواد- 10 سنوات، كغيرها من أطفال فلسطين تعرضت مع اشقائها لأبشع أنواع العذاب على يد الاحتلال الغاشم، ليتفرق شمل الأسرة، وتحضر جوري الى مصر مع اشقائها، لتلقى مصرعها نتيجة «عضة كلب ضال».

استشهاد الأب وتفرق الأسرة

بعد ان اشتد الهجوم الوحشي من قوات الاحتلال على قطاع غزة، استشهد رب الاسرة محمد أبو عواد، أثناء محاولته انقاذ عائلته بعد ان تحطم منزلهم، ولم يعد لهم مأوى.



حاولت الأم استجماع شجاعتها لإنقاذ الأبناء، الا ان إصابات بعضهم كانت كبيرة، هربت الأم بصغارها الى معبر رفح، وفتحت لها مصر أبوابها، تركت بعضهم مع بعض الأقارب للعلاج، وطارت الى سلوفينيا لعلاج أحد الأبناء هناك حيث مركز متخصص في علاج إصابته.

تعرض جوري لعقر كلب ضال

بعد ان تلقى الاشقاء المتواجدين في مصر علاجهم، استقر، بهم الحال داخل كمبوند دجلة، بمدينة السادس من أكتوبر، وسط عشرات الاسر الفلسطينية والسودانية الذين يعيشون في مصر.



وبينما تلهو الطفلة مع أقرانها، تعرضت لهجوم من أحد الكلاب الضالة، الذي عقرها مما استلزم علاجها بأحد المستشفيات القريبة، في يوليو الماضي، وتم عمل اللازم، لكنها خرجت على أمل المتابعة والحصول على جرعات المصل في أوقاتها.

إصابة جوري بالسعار

لم تمكث الطفلة كثيرا بالخارج، وخلال شهرين تدهورت حالتها وبدأت أعراض السعار تظهر عليها، فتوجه بها الجيران الى أحد المستشفيات الخاصة، ليبلغهم الأطباء بتمكن المرض منها وليس لها مأوى سوى مستشفى الحميات، حيث الرعاية والأمصال التي تحتاجها، بظهور أعراض استثنائية، سعار بادعاء عقر كلب.



ونتيجة وجودها وسط اشقاء صغار السن، تفاقمت وساءت حالتها، لتُسلم الطفلة روحها الى بارئها متأثرة بإصابتها التي لحقت بها منذ شهرين.

ماذا جاء في تحريات الأجهزة الأمنية؟

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل الوفاة المأساوية للطفلة الفلسطينية جوري محمد، إثر عقرها من كلب ضال داخل كمبوند دجلة بالمز بأكتوبر.

وأشارت التحريات إلى أن الطفلة تعرضت لعقر كلب منذ شهرين تقريبا، لكنها لم تتلقى المصل المضاد لعقر الكلب، ومنذ يومين تدهورت حالتها بشدة، وتم نقلها إلى مستشفى الحميات بالعباسية، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بأعراض مرض السعار، حيث أصيب بهبوط بالدورة الدموية أدى لتوقف عضلة القلب.

وكشفت إحدى جيران الطفلة المجني عليها إنها فلسطينية الجنسية، ووالدها استشهد العام الماضي جراء رصاص وقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت غرفة علميات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بتعرض صغيرة لواقعة عقر من كلب، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها التي لحقت بها جراء الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ و جرى نقل الصغيرة المتوفاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة.