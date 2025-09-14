الأحمر يسعى لمصالحة جماهيره.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة صعبة أمام فريق إنبي، في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، باستاد المقاولون العرب، والتى ستكون اختباراً مهماً للجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس.

حيث تمثل المباراة الظهور الأول للنحاس ورفاقه على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر، خلفا للإسباني الراحل خوسيه ريبيرو، الذي أقيل من الأهلي بسبب سوء النتائج.

الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره

يسعى المارد الأحمر، لمصالحة جماهيره عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الماضية، حيث يستعد الفريق بقيادة المدير الفني المؤقت عماد النحاس، لخوض مواجهة مهمة وحاسمة أمام منافسه العنيد والشرس إنبي في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

ويُعول النادي الأهلي على كتيبته المدججة بالنجوم الفذة، أمثال محمود حسن تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو، والتونسي محمد علي بن رمضان، إضافة إلى عامل الجمهور، وعودة النجم إمام عاشور إلى قائمة المارد الأحمر.

على النقيض، يطمح نادي إنبي في مفاجئة الأهلي، وإحراج الفريق الأحمر في المواجهة المرتقبة، مساء اليوم.

موعد مباراة الأهلى أمام إنبى والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلى وإنبى، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيف ملعب «المقاولون العرب» بالجبل الأخضر، مباراة إنبي ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة.

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي نايل سات، وتحديدا قناة ON SPORT 1، مع استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، لتقديم قراءة شاملة في الأداء الفني وخطط الفريقين.

معلق وحكم مباراة الأهلي وإنبي

اسندت شبكة قنوات أون سبورت، مهمة التعليق على مباراة الأهلي وإنبي، إلى المُعلق الرياضي محمد الكواليني، بينما يتولى المهمة التحكيمية للموقعة المنتظرة، الحكم الشهيرمحمد الغازي، ومحمود أبوالرجال حكمًا مساعدًا، إضافة إلى أحمد توفيق.

فيما يتواجد على تقنية الفيديو الحكم خالد الغندور، وعمر فتحي مساعد حكم فيديو.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد إنبي

ـ حراسة المرمى: محمد الشناوي.

ـ خط الدفاع: محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - أشرف داري - كريم فؤاد.

ـ خط الوسط: أليو ديانج - محمد علي بن رمضان - أحمد سيد زيزو.

ـ خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - أشرف بن شرقي - محمد شريف.