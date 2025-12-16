قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مديرية الشباب والرياضة بأسيوط تنفذ تدريبًا عمليًا حول الاستراتيجية والحماية المدنية

مديرية الشباب والرياضة بأسيوط تنفذ تدريبًا عمليًا حول الاستراتيجية والحماية المدنية
مديرية الشباب والرياضة بأسيوط تنفذ تدريبًا عمليًا حول الاستراتيجية والحماية المدنية
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية نشر الوعي وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في رفع جاهزية المؤسسات والأفراد للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات المختلفة، مشددًا على ضرورة تأهيل العاملين بالقطاعات الحكومية وغير الحكومية على إجراءات إخلاء المنشآت، والإسعافات الأولية، ومتطلبات الحماية المدنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

اشتراطات الأمن والسلامة

وأشار المحافظ إلى أن الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المعتمدة، وتنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة، من شأنه تقليل المخاطر المحتملة وضمان فاعلية خطط الطوارئ، بما يحافظ على الأرواح والممتلكات ويعزز بيئة العمل الآمنة داخل مختلف المنشآت.

تدريبًا عمليًا لمسئولي الأزمات بالهيئات الشبابية

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، نظمت تدريبًا عمليًا لمسئولي الأزمات بالهيئات الشبابية، من خلال الإدارة الاستراتيجية بالمديرية، حول "الاستراتيجية والحماية المدنية"، وذلك في إطار تطبيق معايير الأمن والسلامة للمنشآت وحماية المترددين والعاملين بها.

وأضاف أن التدريب شهد مشاركة 50 متدربًا من مسئولي الحماية المدنية بإدارات شباب (أسيوط، أبنوب، الغنايم، الفتح، البداري، ساحل سليم)، وأُقيم بمقر نقطة الإطفاء بحي الأربعين، بما أتاح جانبًا عمليًا وتطبيقيًا للمشاركين.

وأوضح المحافظ أن البرنامج التدريبي تناول التعريف بمسببات الحرائق ومخاطرها، وآليات التعامل السريع معها، وطرق الإبلاغ، ومدة صلاحية طفايات الحريق، وكيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية، إلى جانب تنفيذ خطة إخلاء عملي، وشرح سيناريوهات إخلاء المباني في حالات الحريق، وتسرب الغاز، والانهيار الجزئي أو التصدعات الإنشائية، ووجود أجسام أو قنابل مشبوهة.

وأشار إلى أن التدريب جرى على أيدي متخصصين من الحماية المدنية، وهم الأمناء محمد عثمان، وعبد التواب فرغلي، وأحمد محمد الزاوي، تحت إشراف المقدم محمد فهمي، مؤكدًا أن مثل هذه البرامج تسهم في رفع كفاءة العاملين وتعزيز الاستعداد المسبق لمواجهة الطوارئ بكفاءة واحترافية.

أسيوط نشر الوعي السلامة والصحة المهنية الطوارئ والأزمات إخلاء المنشآت الإسعافات الأولية الحماية المدنية مديرية الشباب والرياضة الحرائق طفايات الحريق إخلاء عملي تسرب الغاز الانهيار الحريق قنابل

