هل يكون الإمبراطور الأخير .. احتفالات بأول أمير ياباني يبلغ سن الرشد منذ 40 عامًا

على الرغم من أن اليابان عرفت في تاريخها إمبراطورات، حيث حكمت ثماني نساء العرش، إلا أن أياً منهن لم تترك وريثًا، آخر إمبراطورة كانت جوساكوراماتشي (1762 – 1770). لكن مع دستور 1889 ما قبل الحرب العالمية الثانية، أصبحت وراثة العرش مقتصرة على الذكور فقط، وهو ما أكد عليه قانون الأسرة الإمبراطورية لعام 1947 الذي لا يزال ساريًا حتى اليوم، وهو ما جعل بلوغ سن الرشد لأحد هؤلاء الذطور بمثابة عيد يستلزم الأحتفال.. فما القصة ؟

أمير ياباني يبلغ سن الرشد

أعلنت الإمبراطورية اليابانية، بلوغ الأمير هيساهيتو سن الرشد، ليصبح أول أمير في العائلة الإمبراطورية يصل إلى هذه المرحلة منذ 40 عامًا، لكنه قد يكون أيضًا الأخير أيضا.

وقد شكلت الطقوس الفخمة التي أقيمت في القصر للاحتفال بهذه المناسبة تذكيرًا بالمستقبل المظلم الذي يواجه أقدم سلالة ملكية في العالم، نتيجة سياسة حصر وراثة العرش بالذكور وتراجع عدد أفراد العائلة الإمبراطورية.

والأمير هيساهيتو هو الثاني في ترتيب ولاية العرش الإمبراطوري، ومن المرجح أن يصبح إمبراطورًا يومًا ما، لكن بعده، لا يوجد وريث ذكر آخر، ما يضع العائلة الإمبراطورية أمام معضلة بشأن ما إذا كان عليها التراجع عن قانون يعود إلى القرن التاسع عشر ألغى وراثة العرش من قبل الإناث.

من هو الامبراطور المنتظر؟

هيساهيتو طالب في الصف الأول بجامعة تسوكوبا قرب طوكيو، يدرس علم الأحياء ويهوى لعب كرة الريشة، وهو شغوف بشكل خاص باليعاسيب، وقد شارك في تأليف ورقة بحثية عن مسح لهذه الحشرات في أراضي مقر إقامته بأكاساكا في طوكيو.

في أول مؤتمر صحفي له في مارس الماضي، قال الأمير إنه يأمل في أن يركز دراساته على اليعاسيب وغيرها من الحشرات، بما في ذلك طرق حماية أعدادها في المناطق الحضرية.

وُلد الأمير في 6 سبتمبر 2006، وهو الابن الوحيد لولي العهد الأمير أكيشينو (شقيق الإمبراطور ناروهيتو) وزوجته الأميرة كيكو، وله شقيقتان أكبر سنًا، الأميرة كاكو والأميرة السابقة ماكو التي تخلت عن وضعها الملكي بعد زواجها من رجل من عامة الشعب.

وتأجلت طقوس سن الرشد عامًا كاملًا بعد بلوغه 18 عامًا – السن القانونية للرشد – بسبب تركيزه على امتحانات القبول الجامعي.

هل يكون الإمبراطور الأخير؟

الأمير هيساهيتو هو ابن شقيق الإمبراطور ناروهيتو، الذي لديه ابنة واحدة فقط هي الأميرة أيكو، والده أكيشينو كان آخر أمير ذكر يبلغ سن الرشد في عام 1985.

ويُعد هيساهيتو أصغر أعضاء العائلة الإمبراطورية البالغين (16 عضوًا)، وهو ووالده فقط الورثة الذكور الأصغر سنًا من ناروهيتو، أما الأمير هيتاشي، شقيق الإمبراطور السابق أكيهيتو، فهو الثالث في ترتيب الوراثة لكنه يبلغ 89 عامًا.

النقص في الورثة الذكور يمثل مصدر قلق خطير للعائلة الإمبراطورية التي يقول المؤرخون إنها استمرت لنحو 1500 عام، ويرتبط هذا القلق أيضًا بالشيخوخة السريعة للمجتمع الياباني وتناقص عدد سكانه.

طقوس التتويج وزيارة الأضرحة

بدأت الطقوس في مقر إقامة العائلة، حيث ارتدى الأمير زي رسمي وتسلّم التاج الذي أرسله الإمبراطور ناروهيتو عبر رسول خاص، حيث ارتدى زيًا تقليديًا بلون البيج يرمز لمرحلة ما قبل البلوغ، ثم استبدل غطاء رأسه بالتاج الأسود الرسمي الذي يرمز إلى بلوغه سن الرشد، وانحنى بعمق للإمبراطور شاكرًا له، وتعهد بتحمل مسؤولياته كعضو في العائلة الإمبراطورية.

ثم ارتدى زي البالغين الأسود، وركب عربة خيول ملكية للصلاة في الأضرحة الثلاثة داخل القصر، وفي المساء، زار الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو في قاعة الصنوبر، وتلقى وسام "الحبل الأكبر من وسام الأقحوان الأعظم"، كما زار جده الإمبراطور السابق أكيهيتو والإمبراطورة السابقة ميتشيكو.

وستتواصل الطقوس الأسبوع المقبل بزيارات إلى ضريح إيسي (أهم أضرحة الشنتو)، وضريح الإمبراطور الأسطوري جيمّو في نارا، وضريح الإمبراطور هيروهيتو (جده الأكبر) في ضواحي طوكيو، وسيجتمع أيضًا مع رئيس الوزراء شينجرو إيشيبا وعدد من الشخصيات البارزة.