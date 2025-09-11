عودة عاشور ومروان.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة

تحظى مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد إنبي، المقررة يوم 14 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، بأهمية كبيرة داخل النادي الأهلي، كونها المباراة الرسمية الأولى للجهاز الفني المؤقت، بقيادة عماد النحاس، الذي تسلَّم المهمة بعد رحيل خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق، عقب تراجع الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة.

الأهلي يستعيد ثلاثي الفريق أمام إنبي

يستعيد فريق الأهلي جهود ثلاثة لاعبين مهمين في مباراة إنبي، وهم: إمام عاشور، ياسين مرعي، ومروان عطية، حيث أكدت التقارير الطبية جاهزيتهم للمشاركة.

إمام عاشور غاب خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنتر ميامي الأمريكية ضمن كأس العالم للأندية منتصف يونيو الماضي، حيث أجرى عملية جراحية في ترقوة الكتف بالولايات المتحدة، واستعاد لياقته تدريجيًا عبر مشاركته في التدريبات الأخيرة، مع ضرورة الحذر في الالتحامات.

أما مروان عطية، فقد أجرى جراحة الفتاق في 13 يوليو، وتماثل للشفاء بالكامل، ويشارك الآن بقوة في التدريبات، ما أهّله للانضمام إلى منتخب مصر، وخاض مباراة مهمة ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم، وقدم مستوى متميز.

بينما تعافى ياسين مرعي من إصابة بشد في العضلة الخلفية، كان قد تعرض لها في مباراة فاركو منتصف أغسطس، وبات جاهزًا للمشاركة أمام إنبي، ما يزيد من خيارات المدير الفني المؤقت عماد النحاس لاستعادة قوة الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

تنتظر جماهير الأهلي بشغف كبير المباراة التي تجمع بين الأهلي وإنبي في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد، الموافق 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، لمتابعة البصمات الجديدة التي قد يضعها جهاز عماد النحاس بعد استلامه المهمة رسميًا.



وتُذاع المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت مباشرة، حيث ستتولى القناة تقديم تغطية شاملة للمواجهة، من خلال استوديو تحليلي يقدم تحليلات فنية ومتابعة دقيقة قبل بداية اللقاء.



موقف ياسر وداري وشكري من التدريبات

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، عن آخر مستجدات إصابة الثلاثي ياسر إبراهيم وأشرف داري ومحمد شكري قبل مواجهة إنبي 14 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري.



وقال وليد صلاح الدين في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن ياسر إبراهيم سوف يعود أولاً لتدريبات الفريق الأحمر الجماعية، يليه محمد شكري، ثم أشرف داري على الترتيب، خاصة أن الثلاثي على أعتاب التعافي من الإصابات بشكل نهائي.