من 7 إلى 12 ألف جنيه شهريًا.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب |تفاصيل

خالد يوسف

في إطار دعمها الدائم للشباب، أصدرت وزارة العمل النشرة القومية للتوظيف، والتي شملت 4007 فرص عمل في 8 محافظات، حيث اشترطت الوزارة تطبيق الحد الأدنى للأجور والمقدر بـ 7 آلاف جنيه، تصل إلى 12 ألف جنيه، وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، في إطار جهود الدولة لخفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

​تفاصيل الوظائف المتاحة

​تنوعت الوظائف المعلن عنها لتشمل عدة مجالات تلبي احتياجات سوق العمل المختلفة، حيث تضمّنت الفرص وظائف متنوعة شملت المهندسين والعمالة الفنية وأفراد الأمن والسائقين وعمال الخدمات في إطار محافظة القاهرة.

وتضمنت أهم الفرص المتاحة ما يلي:

- 5 مهندسين كهرباء براتب يصل إلى 12 ألف جنيه، يشترط خبرة 5 سنوات.

- 5 مهندسين مدني براتب يصل إلى 12 ألف جنيه، يشترط خبرة 5 سنوات.

- 3 محاسبي مواقع براتب 8 آلاف جنيه، يشترط خبرة 5 سنوات.

- 2 أمين مخازن.

- 2 رسام معماري براتب يصل إلى 10.5 ألف جنيه، يشترط خبرة 5 سنوات.

- 5 مشرفين تنفيذيين براتب 7.5 ألف جنيه، يشترط خبرة 6 سنوات.

شروط التقديم

حددت وزارة العمل عدة شروط لضمان حصول الكفاءات المناسبة على هذه الفرص، ومن أهمها:

- ​المؤهل الدراسي: يتطلب التقديم مؤهلاً دراسيًا مناسبًا للوظيفة المتقدم لها، سواء كان جامعيًا أو فنيًا.

- ​الخبرة: تُفضل الخبرة السابقة في مجال الوظيفة المتقدم لها، على الرغم من وجود بعض الفرص لحديثي التخرج.

- ​السن: يجب أن يتراوح سن المتقدم بين 21 و 45 عامًا.

​كيفية التقديم

أكدت الوزارة أن التقديم على هذه الوظائف يتم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل في المحافظات. 

ويمكن للراغبين في التقديم على هذه الوظائف من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: www.manpower.gov.eg، كما يُنصح بتجهيز كافة الأوراق المطلوبة مثل السيرة الذاتية وشهادات الخبرة والمؤهل الدراسي قبل البدء في عملية التقديم.

و​تؤكد وزارة العمل على أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة متكاملة لتوفير 40 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، بهدف تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي للشباب المصري.

