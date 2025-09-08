استعدادا لكأس العرب.. موعد المباراة الثانية بين مصر وتونس والقنوات الناقلة

يستعد المنتخب الوطني للمحليين، بقيادة حلمي طولان، لخوض مواجهة ودية ثانية أمام نظيره التونسي، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في قطر خلال ديسمبر المقبل، حيث أنتهت الودية الأولى أمام تونس بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف، سجله محمد مجدي أفشة.

طولان يسعى لاختبار لاعبيه في ودية ثانية

يسعى الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، الى إختبار العناصر المختارة، في لقاء تحضيري جديد مع المنتخب التونسي، قبل الدخول في أجواء البطولة الرسمية.

وتُقام المباراة غدا الثلاثاء، على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، وتنطلق أحداث مباراة مصر وتونس في التاسعة والنصف، وتنقلها قناة أون سبورت.

ويخوض منتخب مصر النسخة الثانية من بطولة كأس العرب، التي تُقام في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة منتخبات عربية من مختلف القارات.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الثاني أمام تونس

استقر حلمي طولان، المدير الفني لـمنتخب مصر الثاني، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به ثاني مبارياته الودية أمام منتخب تونس، في إطار الاستعدادات لخوض بطولة كأس العرب المقبلة في قطر.

ويهدف الجهاز الفني بقيادة طولان إلى بناء توليفة قادرة على المنافسة في البطولة، مع منح الفرصة لعدد من اللاعبين البارزين في الدوري المحلي لإثبات الذات وطرق أبواب المنتخب الأول، وجاء التشكيل المتوقع:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي "الونش"، مصطفى العش، كريم حافظ

خط الوسط: أكرم توفيق، محمد النني، عمرو السولية

خط الهجوم: مصطفى سعد "ميسي"، حسين الشحات، مروان حمدي

قائمة منتخب المحليين

تضم قائمة منتخب مصر الثاني في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - علي لطفي - محمود جاد - عصام ثروت، وفي الدفاع: محمد حمدي الونش - أحمد سامي - محمود رزق - علي الفيل - مصطفى العش - عمر جابر - كريم فؤاد - كريم حافظ - يحيى زكريا ـ أحمد هاني.



وفي الوسط: محمد النني - أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد عاطف قطة - عمر الساعي - غنام محمد - أفشة - ميدو جابر - مصطفى ميسي - زلاكة - حسين الشحات، والهجوم: مروان حمدي - ناصر منسي - حسام حسن.

وسيتنافس 23 منتخباً وطنياً في نسخة 2025 من بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر للمرة الثانية على التوالي، حيث ستقام المرحلة التأهيلية للبطولة يومي 25 و26 نوفمبر، على أن تُجرى المرحلة النهائية من 1 إلى 18 ديسمبر.

مجموعة مصر في كأس العرب

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات مصر، الأردن، الإمارت، بالإضافة إلى الفريق الفائز من الكويت أو موريتانيا.