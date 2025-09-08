قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من 7 إلى 12 ألف جنيه شهريًا.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب |تفاصيل
«عيد ميلاد سعيد» على أعتاب العالمية.. طارق الشناوي يكشف كواليس الاختيار
بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه
هل الحسد يقــ.ـتل المحسود؟.. الإفتاء تحسم الجدل
انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
تفاصيل عملية استغرقت 6 ساعات للفنان كريم مغاوري .. ورسالة مؤثرة لوالده |خاص
قبل لقاء بوركينا فاسو| المنتخب يُجري تعديلات مُفاجئة بوسط الملعب والوزير يُودّع البعثة في المطار.. صور
لبنى عبد العزيز: الإذاعة المصرية كانت منبرًا عالميًا.. والكونجرس جاء للقاهرة ليتعلم منها
سر شغفها بالقراءة والكتابة.. لبنى عبدالعزيز تروي كيف غرس والدها حب الأدب في قلبها
استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف خيمتي نازحين في حي الرمال بغزة
جنات تكشف أسرار ألبومها الجديد «ألوم علي مين»: يُشبهني.. وتربيتي كانت على أغاني الزمن الجميل |شاهد
رسالة مؤثرة من مفيدة شيحة لنفسها في عيد ميلادها الـ54: «حافظت على كرامتي وحققت كل أحلامي»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

قبل لقاء بوركينا فاسو| المنتخب يُجري تعديلات مُفاجئة بوسط الملعب والوزير يُودّع البعثة في المطار.. صور

خالد يوسف

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم، لخوض لقاء مهم غدا الثلاثاء، ضد بوركينا فاسو، في السابعة مساءً على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز ورفع رصيدهم إلى 22 نقطة، لحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى المونديال.

وزير الرياضة يدعم منتخب مصر

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على التواجد بمطار القاهرة الدولي؛ لدعم ومؤازرة بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم قبل سفرها إلى العاصمة البوركينية؛ استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب بوركينا فاسو، في الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.


وأكد وزير الشباب والرياضة، ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن لتحقيق الانتصار خارج الديار وإسعاد الجماهير المصرية، مشيرًا إلى أن المنتخب يسير بخطوات ثابتة نحو التأهل للمرة الرابعة في تاريخه، في ظل دعم كامل من القيادة السياسية للرياضة والمنتخبات الوطنية.


العميد يحسم مصير رمانة ميزان الوسط

حسم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، موقفه من ضم لاعبًا آخر في وسط الملعب بدلًا من حمدي فتحي، الذي تعرض لإصابة، وتخلف عن مرافقة البعثة في رحلة بوركينا فاسو.

وكشف مصدر في المنتخب، عن عدم ضم بديل لتعويض حمدي فتحي المصاب، حيث سيرافق مهند لاشين بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو، وسط محاولات لتجهيزه، إضافة الى امكانية اعتماد حسام حسن على مروان عطية في جزء من المباراة.


الأهلي يبدي قلقه من مشاركة مروان عطية

تنتظر جماهير الكرة المصرية، قرار الجهاز الفني للمنتخب بشأن مروان عطية، لاعب الأهلي، وسط ترقب لموقف اللاعب النهائي، خاصة وأن المباراة أمام بوركينا فاسو تمثل محطة حاسمة في مشوار الفراعنة نحو حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويرى مسؤولو الأهلي، أن الدفع باللاعب في مباراة قوية وصعبة، على ملعب يشهد احتكاكات بدنية وكرات عالية يمثل مخاطرة كبيرة، خاصة أنه لم يخض أي مواجهة رسمية في الفترة الماضية، ما قد يعرضه للإصابة أو فقدان الثقة سريعًا.

المنتخب الوطني لقاء بوركينا فاسو حمدي فتحي الدكتور أشرف صبحي استبعاد حمدي فتحي كأس العالم 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

