قبل لقاء بوركينا فاسو| المنتخب يُجري تعديلات مُفاجئة بوسط الملعب والوزير يُودّع البعثة في المطار.. صور

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم، لخوض لقاء مهم غدا الثلاثاء، ضد بوركينا فاسو، في السابعة مساءً على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز ورفع رصيدهم إلى 22 نقطة، لحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى المونديال.

وزير الرياضة يدعم منتخب مصر

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على التواجد بمطار القاهرة الدولي؛ لدعم ومؤازرة بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم قبل سفرها إلى العاصمة البوركينية؛ استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب بوركينا فاسو، في الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وأكد وزير الشباب والرياضة، ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن لتحقيق الانتصار خارج الديار وإسعاد الجماهير المصرية، مشيرًا إلى أن المنتخب يسير بخطوات ثابتة نحو التأهل للمرة الرابعة في تاريخه، في ظل دعم كامل من القيادة السياسية للرياضة والمنتخبات الوطنية.



العميد يحسم مصير رمانة ميزان الوسط

حسم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، موقفه من ضم لاعبًا آخر في وسط الملعب بدلًا من حمدي فتحي، الذي تعرض لإصابة، وتخلف عن مرافقة البعثة في رحلة بوركينا فاسو.

وكشف مصدر في المنتخب، عن عدم ضم بديل لتعويض حمدي فتحي المصاب، حيث سيرافق مهند لاشين بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو، وسط محاولات لتجهيزه، إضافة الى امكانية اعتماد حسام حسن على مروان عطية في جزء من المباراة.



الأهلي يبدي قلقه من مشاركة مروان عطية

تنتظر جماهير الكرة المصرية، قرار الجهاز الفني للمنتخب بشأن مروان عطية، لاعب الأهلي، وسط ترقب لموقف اللاعب النهائي، خاصة وأن المباراة أمام بوركينا فاسو تمثل محطة حاسمة في مشوار الفراعنة نحو حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويرى مسؤولو الأهلي، أن الدفع باللاعب في مباراة قوية وصعبة، على ملعب يشهد احتكاكات بدنية وكرات عالية يمثل مخاطرة كبيرة، خاصة أنه لم يخض أي مواجهة رسمية في الفترة الماضية، ما قد يعرضه للإصابة أو فقدان الثقة سريعًا.