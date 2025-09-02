قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بسبب ريبيرو.. عقوبة مالية على عاشور وزيزو لتجاوز اللوائح الداخلية للفريق

خالد يوسف

سادت حالة من التخبط داخل النادي الأهلي على مستوى الفريق الأول لكرة القدم، عقب الإعلان عن إقالة الاسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، بسبب سوء النتائج، حيث بدأ عدد من اللاعبين في التحدث بحرية على مواقع السوشيال ميديا، وهو ما استلزم تدخل المدير الرياضي للأهلي محمد يوسف.

عقوبة مالية على عاشور وزيزو

قرر محمد يوسف، المدير الرياضي بنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على ثنائي فريق الكرة إمام عاشور وأحمد سيد "زيزو"، وفتح تحقيق، بسبب ما نشراه عبر حساباتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ماذا كتب زيزو وإمام عاشور؟ 

كتب إمام عاشور عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "لما تبقى وحش قول أنت وحش، لكن لما تبقى كويس سيب الناس هي اللي تقول عليك ده كويس"، مضيفا: "لكن متقولش رأيك في نفسك".

أما أحمد سيد "زيزو" فكتب عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "أعرف أن هذا وقت للشامتين خصوصًا أنها فرصة لا تأتي كثيرًا، ولكن لن تتكرر مرة أخرى إن شاء الله.. نعلم أننا قصّرنا ولم نكن على قدر طموحاتكم، وقد شعرنا جميعًا بالذنب والتقصير".

وأضاف: "ما حدث ترك في نفوسنا جرحًا عميقًا كما ترك في قلوبكم ألمًا وغضبًا، لكن الفرق العظيمة لا تقاس بما تتعرض له من عثرات، بل بقدرتها على النهوض من جديد، والأهلي لا يعرف يومًا الاستسلام".

واختتم زيزو: "ارتداء قميص الأهلي أمانة عظيمة، وأقسم أن أبذل كل ما أملك من جهد وعرق لأكون جديرًا بهذه الأمانة.. نلتقي إن شاء الله في آخر السنة ونحن نحتفل بجميع البطولات".

تجاوز اللوائح الداخلية للأهلي

وفقا لمصدر داخل الأهلي، فإن إدارة النادي اعتبرت أن هذه التصريحات عبر السوشيال ميديا تجاوزت اللوائح الداخلية للفريق، خصوصًا في ظل الغضب الجماهيري الكبير بعد الخسارة الأخيرة، وبناء عليه قرر المدير الرياضي محمد يوسف معاقبة الثنائي وفتح تحقيق في الأمر.

رحيل ريبيرو.. وعماد النحاس يقود الفريق مؤقتًا

أعلن النادي الأهلي، عن إنهاء تعاقده مع المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو بالتراضي بعد تراجع النتائج، وقرر تكليف عماد النحاس بقيادة تدريبات الفريق بداية من غدٍ الثلاثاء، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد الأهلي في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط من أربع مباريات فقط (فوز وحيد، وتعادلان، وهزيمة واحدة)، وهو ما يعد واحدة من أضعف انطلاقاته في المسابقة المحلية.

ويستعد الفريق لمواجهة إنبي يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

زيزو محمد يوسف خوسيه ريبيرو إمام عاشو عقوبة مالية على عاشور عقوبة زيزو

