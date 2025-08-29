قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

مباراة استثنائية.. هل يقترب ميسي من الاعتزال؟.. وهذا هو الخليفة الشرعي للبرغوث

ميسي
ميسي
خالد يوسف

قبل المواجهة المنتظرة للمنتخب الأرجنتيني مع نظيره الفنزويلي في الرابع من سبتمبر المقبل، في إطار تصفيات كأس العالم، ألمح قائد المنتخب الأرجنتيني، ومهاجم إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي، إلى إمكانية اعتزاله اللعب دوليا، في مفاجأة صدمت ملايين المتابعين للبرغوث في كل مكان.

هل يضع ميسي نهاية لرحلته مع الأرجنتين؟ 

ذكرت تقارير صحفية، أن قائد منتخب الارجنتين ليونيل ميسي، البالغ من العمر 38 سنة، من المحتمل أن يعتزل اللعب الدولي بعد مونديال 2026.

وقال ميسي، بعد فوز فريقه إنتر ميامي بنتيجة 3-1 على أورلاندو، في نصف نهائي كأس الدوريات، عندما سئل عن مباراة منتخب بلاده المقبلة مع فنزويلا: "نعم، ستكون مباراة مميزة جدا بالنسبة لي، لأنها الأخيرة في مباريات التصفيات"، وفقا لما نقله موقع "موندو ألبيسيلستي" الأرجنتيني.


ميسي يصطحب عائلته للمباراة

وتابع ليو: "لا أعرف ما إذا كانت هناك مباراة ودية أو مباريات أخرى بعد ذلك، لكن نعم، إنها مباراة مميزة جدا، ولهذا السبب ستكون عائلتي معي".

وأكمل: "زوجتي، أطفالي، والدي، إخوتي، وكذلك أكبر عدد ممكن من أقارب زوجتي، وسنأخذ التجربة بهذه الطريقة. بعد ذلك، كما قلت، لا أعرف ما الذي سيحدث، كلنا ذاهبون بعقلية الفوز".


تجهيز خليفة ميسي في الأرجنتين

رغم أن ميسي لم يحسم موقفه من المشاركة في مونديال 2026، إلا أن اعتزاله الدولي بعد البطولة يبدو سيناريو واقعياً،  بعد أن خاض الأسطورة 184 مباراة بقميص الأرجنتين، سجل خلالها 112 هدفاً، وهو الرقم الذي قد يسعى لزيادته في أمريكا الشمالية.


وفي بوينس آيرس، بدأ التحضير بالفعل لليوم الحزين الذي سيودع فيه المنتخب قائده التاريخي، حيث كشفت تقارير صحفية، عن تحديد الخليفة المنتظر للبرغوث، وهو «فرانكو ماستانتونو»، اللاعب الجديد في صفوف ريال مدريد، الذي يُنظر إليه باعتباره الوريث الشرعي لميسي.

مباراة استثنائية ميسي اعتزال ميسي خليفة ميسي البرغوث ميسي

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.
تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
أخبار السيارات
ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء
