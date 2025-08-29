الأحمر الأكثر فوزا.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة جديدة أمام منافسه نادي بيراميدز، فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري، والتي تحظى باهتمام كبير في ظل الصراع الكبير بين الفريقين في الدوري.



الأهلي يبحث عن استعادة الانتصارات

يختتم الفريق الأحمر، مساء اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري 2025 – 2026، بعدما أغلق صفحة مباراته الأخيرة أمام غزل المحلة بالجولة الرابعة، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

تدريبات الاهلي

وكان الأهلي تعادل مع غزل المحلة دون أهداف؛ حيث يبحث عن استعادة الانتصارات والعودة إلى صدارة الدوري التي ابتعد عنها مؤخرا بعدما اكتفى بتحقيق انتصار وحيد وتعادلين في 3 مواجهات خاضها في مسابقة الدوري المصري حتى الآن.

غيابات الأهلي أمام بيراميدز

يعاني فريق الأهلي من غيابات عديدة في مباراة بيراميدز، حيث يستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسري.

إمام عاشور

ياسين مرعي

ويغيب أيضا كل من ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الأمامية وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقناة الناقلة

يواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء غد السبت، فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري، حيث قررت رابطة الأندية المحترفة نقل المباراة إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بأرضية إستاد القاهرة.

الأهلي وبيراميدز

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

الحكم الإسباني خافيير روخاس

وتم تعيين الحكم الإسباني خافيير روخاس، لإدارة المباراة التي تقام على استاد السلام.

ووصل خافيير روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز مساء أمس الخميس إلى القاهرة لإدارة المباراة.



تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

تحظى مواجهات الأهلي وبيراميدز، بالندية والاثارة، حيث التقى الفريقان في 23 مرة، حقق المارد الأحمر الفوز في 11 مواجهة، فيما انتصر بيراميدز في 6 مواجهات، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل.



أما على مستوى الأهداف، فسجل الأحمر 30 هدفا، فيما استقبلت شباكه 20 هدفا.