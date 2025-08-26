الوداع الأخير.. الحزن يخيم على الدقهلية برحيل القارئ محمد رضا الطنطاوي

سيطرت حالة من الحزن، على أهالي قرية الخمسة مركز تمي الأمديد بالدقهلية، لفراق واحدًا من أبنائها الموهوبين، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة، الشيخ محمد رضا الطنطاوي، المعروف بحُسن الخُلق والصوت العذب في تلاوة القرآن الكريم، لتتحول مواقع التواصل الاجتماعي لسرداق عزاء لنعي الشيخ الراحل.

الحزن يجتاح الدقهلية لرحيل شيخ الشباب

خيم الحزن على أهالي قرية الخمسة مركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية، عقب سماعهم بوفاة الشيخ محمد رضا الطنطاوي، المعروف بحُسن الخُلق والصوت العذب في تلاوة القرآن الكريم، لتنطلق كلمات النعي من محبي الفقيد، ناعين إياه على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل القرآن شفيعًا له يوم القيامة.

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وعُرف الشيخ محمد رضا الطنطاوي، بين أهله وأصدقائه بحُسن الخلق وصفاء الصوت في تلاوة كتاب الله، الأمر الذي جعل له مكانة خاصة في قلوب كل من استمع إليه.

الإعلان عن رحيل شيخ الشباب

أعلنت عائلة الطنطاوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي، ابن قرية الخمسة مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

القارئ الشاب

وقال بيان صادر عن العائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة مولاه فقيد الشباب قرية الخمسة مركز مركز تمي الأمديد محافظة الدقهلية الشيخ القارئ محمد رضا الطنطاوي»، دون أن تحدد أو تعلن سبب الوفاة.

تفاصيل اللحظات الأخيرة للراحل

كشف صلاح هلال، نجل خالة القارئ الشيخ محمد رضا الطنطاوي، ابن قرية الخمسة مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل، مؤكدا أن وفاته جاءت عقب أداء صلاة العشاء جماعة بين أبناء قرية المصلين، وفور عودته إلى المنزل شعر بحالة ضيق في التنفس أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والنفسية وتوقف عضلة القلب.

وأضاف نجل خالة الراحل، أن الراحل كان يبلغ من العمر 34 عامًا، وذاع صيته بين أقرانه في دولة التلاوة لما يتمتع به من خشوع في قراءة القرآن الكريم جعلته قبلة الباحثين عنه للمشاركة في القراءة والتلاوة بالعزاءات، مشيرا الى أن الراحل لديه طفلان "رضا" 4 سنوات، "علي" عاما واحدًا.

موعد ومكان صلاة الجنازة على الشيخ محمد رضا الطنطاوي

كشفت مصادر مقربة من أسرة الفقيد، عن موعد صلاة الجنازة، التي ستقام اليوم عقب صلاة الظهر بالمسجد الكبير بالقرية، على أن يُدفَن جثمانه بمقابر العائلة، فيما يستقبل ذويه العزاء في دار المناسبات بالقرية، مع استقبال القراء لتقديم واجب العزاء.

ومن المقرر أن يشارك جمع غفير من أهالي القرية والقرى المجاورة، بحضور رسمي من المسئولين بالقرية والمجالس المحلية وأعضاء مجلس النواب.