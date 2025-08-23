قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو بتجدد رخصة سيارتك.. طريقة حجز موعد فى وحدات المرور الإلكترونية
رتم وشراسة.. تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ على أداء الزمالك
ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء
باحث: الإخوان يستخدمون القضية الفلسطينية لجمع التبرعات وتمويل أنشطتهم
لماذا أصلي صلاة الشروق؟.. 10 أسباب تجعلك تتوضأ لها الآن
شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية
12 شهيدا بينهم أطفال ونساء..مذبحـ.ة أسرائيلية جديدة بأصداء الفلسطينية
سيد عبد الحفيظ ينصح ريبيرو مدرب الأهلى بهذا الأمر العاجل.. ماذا قال؟
موجة حر جديدة .. الأرصاد تكشف توقعات الطقس اليوم
سيد عبد الحفيظ: خوان ألفينا تقيل وعنده قدرات عالية تخدم الزمالك
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟.. الأسرار الخفية وراء الأرق المستمر
أصل الحكاية

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

حالة الطقس
حالة الطقس
خالد يوسف

ترتفع درجات الحرارة نسبيا خلال هذه الأيام، خاصة خلال فترة الظهيرة ووقت ذهاب المواطنين للعمل والخروج منه، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة موعد انتهاء الموجة الحارة، واستقرار الأحوال الجوية، ونستعرض تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقت في درجات الحرارة اليوم السبت ويوم الأحد، لتسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 33 و34، والقاهرة الكبرى والوجه البحري 37 و38، وجنوب البلاد 42 و43 درجة مئوية.


ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية، ومائلاً للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.


استمرار ارتفاع الرطوبة

أعلنت خرائط الطقس، عن انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة 35 درجة مئوية خلال ساعات النهار ، وتسجل المدن الساحلية 31 درجة مئوية ، فيما تصل العظمى 40 درجة مئوية جنوب البلاد .

وحذرت الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس بحرارة الطقس، كما حذرت خرائط الأرصاد الجوية الأسبوع الجاري من تكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى لمدة 4 ساعات (من الساعة 4 فجرًا حتى 8 صباحًا) على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى.


موعد انتهاء الموجة الحارة

وتوقعت الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة وانتهاء الموجة الحارة على أغلب الأنحاء بداء من يوم الاثنين، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 31: 32 والقاهرة الكبرى والوجه البحري 34: 35 وجنوب البلاد 36: 41 درجة مؤية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة الطقس الأيام المقبلة، تنتشر الشبورة المائية صباحًا وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس وتوقعات بسقوط أمطار على عدة مناطق.


نصائح الأرصاد للمواطنين

نصحت الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعدم الجلوس في الغرف سيئة التهوية، وشرب الماء بكميات كبيرة، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على توابل حارة، وارتداء قبعة فاتحة اللون لحماية الرأس.


درجات الحرارة الأيام المقبلة

تأتي درجات الحرارة الأيام المقبلة وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية على المحافظات كالتالي:

درجات الحرارة السبت 23 أغسطس 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 24 أغسطس 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية. 

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 25 أغسطس 2025.

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

شديد الحرارة رطب نهارا انتهاء الموجة الحارة درجات الحرارة

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

شيرين عبد الوهاب - حسام حبيب

استغاث بوزير الثقافة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتنحى عن قضاياها بعد عودتها لـ حسام حبيب

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

سأقاضي محاميها.. حسام حبيب: لم أعد لشيرين عبد الوهاب.. كل دي إشاعات

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

الشيخ طه النعماني

مواقف مؤثرة.. الشيخ طه النعماني يحكي حفاوة استقبال سفراء دولة التلاوة حول العالم

الشيخ طه النعماني

الشيخ طه النعماني: مسابقة دولة التلاوة هدفها اكتشاف الأصوات والمواهب القرآنية

جامع الفتوح بالهند يحتضن احتفالية دينية كبيرة الإثنين

أضخم تجمع لمدح النبي.. جامع الفتوح بالهند يحتضن احتفالية دينية كبيرة الإثنين

بالصور

ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء

الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟.. الأسرار الخفية وراء الأرق المستمر

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر

توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين

توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

