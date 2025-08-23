شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

ترتفع درجات الحرارة نسبيا خلال هذه الأيام، خاصة خلال فترة الظهيرة ووقت ذهاب المواطنين للعمل والخروج منه، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة موعد انتهاء الموجة الحارة، واستقرار الأحوال الجوية، ونستعرض تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقت في درجات الحرارة اليوم السبت ويوم الأحد، لتسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 33 و34، والقاهرة الكبرى والوجه البحري 37 و38، وجنوب البلاد 42 و43 درجة مئوية.



ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية، ومائلاً للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.



استمرار ارتفاع الرطوبة

أعلنت خرائط الطقس، عن انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة 35 درجة مئوية خلال ساعات النهار ، وتسجل المدن الساحلية 31 درجة مئوية ، فيما تصل العظمى 40 درجة مئوية جنوب البلاد .

وحذرت الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس بحرارة الطقس، كما حذرت خرائط الأرصاد الجوية الأسبوع الجاري من تكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى لمدة 4 ساعات (من الساعة 4 فجرًا حتى 8 صباحًا) على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى.



موعد انتهاء الموجة الحارة

وتوقعت الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة وانتهاء الموجة الحارة على أغلب الأنحاء بداء من يوم الاثنين، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 31: 32 والقاهرة الكبرى والوجه البحري 34: 35 وجنوب البلاد 36: 41 درجة مؤية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة الطقس الأيام المقبلة، تنتشر الشبورة المائية صباحًا وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس وتوقعات بسقوط أمطار على عدة مناطق.



نصائح الأرصاد للمواطنين

نصحت الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعدم الجلوس في الغرف سيئة التهوية، وشرب الماء بكميات كبيرة، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على توابل حارة، وارتداء قبعة فاتحة اللون لحماية الرأس.



درجات الحرارة الأيام المقبلة

تأتي درجات الحرارة الأيام المقبلة وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية على المحافظات كالتالي:

درجات الحرارة السبت 23 أغسطس 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 24 أغسطس 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 25 أغسطس 2025.

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.