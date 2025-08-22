يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، لخوض المواجهة الثالثة له فى بطولة الدوري موسم 25 / 26 أمام نظيره غزل المحلة.

الأهلي يسعى لصدارة الدوري

يحل الأهلي ضيفا على غزل المحلة، مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 25 / 26.

وحقق الأهلي أول فوز تحت قيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو على حساب فاركو 4-1 بالدوري المصري بعد 4 مباريات، فشل خلالها الفريق الأحمر فى تحقيق الانتصار، وبذلك رفع فريق الأهلي رصيده في الدوري المصري إلى 4 نقاط فى المركز الثاني، فيما استقر فاركو فى المرتبة الـ16 بنقطة وحيدة.

ويحتاج الأهلي للفوز بثلاثية، ليتصدر جدول الدوري، حيث سيتساوى في النقاط مع المصري والزمالك برصيد 7 نقاط، بينما سيكون فارق الاهداف لصالحه، حيث سجل الاهلي 6 اهداف، بينما سجل المصري 8 اهداف.

أبرز غيابات الاهلى أمام غزل المحلة

يغيب محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي عن مباراة غزل المحلة بعد حصوله على الطرد في مباراة فاركو الأخيرة، كما يغيب ياسين مرعي ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الخلفية والأمامية على الترتيب.

فيما يستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم عن الأهلي فى مباراة غزل المحلة المقبلة بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسري.



ريبيرو يفاضل بين فؤاد والشحات وعمر لقيادة الجبهة اليمنى

دخل الثلاثي حسين الشحات وكريم فؤاد وعمر كمال عبد الواحد، لاعبو النادي الأهلي، في صراع من أجل قيادة الجبهة اليمنى للفريق أمام غزل المحلة الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

ويفتقد النادي الأهلي الظهير الأيمن الأساسي محمد هاني في مواجهة غزل المحلة بسبب الإيقاف عقب طرده في مباراة فاركو الجمعة الماضي بالجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقناة الناقلة

من المقرر انطلاق مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام السادسة مساء الإثنين 25 أغسطس، على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.



وتنقل شبكة قنوات "أون سبورت" المواجهة بشكل حصري ضمن تغطيتها لمباريات الدوري المصري موسم 2025-2026.