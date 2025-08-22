قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد الحرس الثوري الإيراني: ردنا على أي خطأ إسرائيلي سيكون سريعًا وحاسمًا
سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض
اشتباكات السليمانية .. بارزاني يدعو لوقف العنف ويحذر من التصعيد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
اشتباكات مسلحة في السليمانية وحريق بفندق عقب محاولة اعتقال زعيم الأكراد
مصدر عسكري إيراني يكشف عن تحركات غير مسبوقة لمواجهة إسرائيل
يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى
مجاعة غزة.. أول إعلان رسمي من جهة عالمية موثوقة يؤكد ما حذّر منه العالم
الترقب يخيم على سوق الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن
آداب اصطحاب الأطفال لصلاة الجمعة.. تعرف عليها واغرسها فيهم
النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي لطلاب المدارس والجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

الاهلي
الاهلي
خالد يوسف

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، لخوض المواجهة الثالثة له فى بطولة الدوري موسم 25 / 26 أمام نظيره غزل المحلة.

الأهلي يسعى لصدارة الدوري

يحل الأهلي ضيفا على غزل المحلة، مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 25 / 26.

وحقق الأهلي أول فوز تحت قيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو على حساب فاركو 4-1 بالدوري المصري بعد 4 مباريات، فشل خلالها الفريق الأحمر فى تحقيق الانتصار، وبذلك رفع فريق الأهلي رصيده في الدوري المصري إلى 4 نقاط فى المركز الثاني، فيما استقر فاركو فى المرتبة الـ16 بنقطة وحيدة.

ويحتاج الأهلي للفوز بثلاثية، ليتصدر جدول الدوري، حيث سيتساوى في النقاط مع المصري والزمالك برصيد 7 نقاط، بينما سيكون فارق الاهداف لصالحه، حيث سجل الاهلي 6 اهداف، بينما سجل المصري 8 اهداف.

أبرز غيابات الاهلى أمام غزل المحلة

يغيب محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي عن مباراة غزل المحلة بعد حصوله على الطرد في مباراة فاركو الأخيرة، كما يغيب ياسين مرعي ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الخلفية والأمامية على الترتيب.

فيما يستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم عن الأهلي فى مباراة غزل المحلة المقبلة بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسري.


ريبيرو يفاضل بين فؤاد والشحات وعمر لقيادة الجبهة اليمنى

دخل الثلاثي حسين الشحات وكريم فؤاد وعمر كمال عبد الواحد، لاعبو النادي الأهلي، في صراع من أجل قيادة الجبهة اليمنى للفريق أمام غزل المحلة الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

ويفتقد النادي الأهلي الظهير الأيمن الأساسي محمد هاني في مواجهة غزل المحلة بسبب الإيقاف عقب طرده في مباراة فاركو الجمعة الماضي بالجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقناة الناقلة

من المقرر انطلاق مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام السادسة مساء الإثنين 25 أغسطس، على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.


وتنقل شبكة قنوات "أون سبورت" المواجهة بشكل حصري ضمن تغطيتها لمباريات الدوري المصري موسم 2025-2026.

صدارة الدوري النادي الاهلي المصري الجبهة اليمنى خوسيه ريبيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

الثقب الاسود

غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مأساة على ضفاف النيل.. غرق شابين في دار السلام بسوهاج

محافظة سوهاج

سوهاج في 24 ساعة| جريمة تهز القلوب.. وخطط تنموية تبشر بالمستقبل

وكيل وزارة الصحة خلال جولته

وكيل صحة المنيا: تشغيل وحدة عناية القلب بالعدوة وإنهاء التعاقد مع طبيب وفرد أمن

بالصور

طبيبة تحذر من مادة في الشعرية سريعة التحضير تتسبب في وفاة الأطفال

الاندومي
الاندومي
الاندومي

أخطر مما تتوقع.. خالد منتصر يكشف تفاصيل حالة أنغام| حيرة أطباء ألمانيا

انغام
انغام
انغام

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد