8 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مباراته اليوم، أمام مودن سبورت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، ساعيا لتصحيح المسار سريعاً والعودة إلى سكة الانتصارات، بعد الفوز في الجولة الأولى على سيراميكا بهدفين دون رد، والتعادل مع المقاولون، رغم غياب عدد من اللاعبين عن صفوفه.

فيريرا يسعى لتصحيح المسار

يسعى البلجيكى يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتحقيق الفوز واستعادة الانتصارات بعد أن تعادل مع المقاولون فى المباراة السابقة دون أهداف، خاصة أنه حقق الفوز فى المباراة الأولى أمام سيراميكا.

يدخل الزمالك المباراة برصيد 4 نقاط بعد الفوز في أول مباراة أمام سيراميكا وفاز بهدفين دون رد ، بينما تعادل سلبيا مع المقاولون، ليصل رصيده الى 4 نقاط، في المقابل تعادل مودرن مع الأهلى في أول مباراة بهدفين لكل فريق، ثم فاز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف واحد ليحصل على نفس الرصيد من النقاط.

مودرن عينه على المربع الذهبي

يتطلع فريق مودرن سبورت بقيادة مجدي عبدالعاطي، إلى مفاجئة الفارس الأبيض وخطف الثلاث نقاط، في خطوة جديدة نحو المنافسة على مراكز المقدمة.

كما يطمح الفريق في الظهور بشكل جيد هذا الموسم والدخول في منطقة المربع الذهبي مبكرًا، لضمان المشاركة في ابكونفيدرالية الافريقية.

غيابات الزمالك أمام مودرن

يغيب عن الزمالك 8 لاعبين هم كل من أحمد ربيع، ومحمود جهاد، أحمد حمدى، سيف الجزيرى، احمد عبد الرحيم إيشو، بالإضافة إلى عمرو ناصر وعبد الحميد معالى، حيث ويغيب أحمد ربيع للإصابة، ومحمود جهاد لعدم الجاهزية ، بينما يغيب باقى اللاعبين لأسباب فنية.

ويدخل الزمالك اللقاء واضعاً نصب عينيه تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث من أجل مصالحة جماهيره، خاصة بعد التعادل السلبي المخيب أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية،الذي أثار حالة من الغضب بين جماهير الفريق.



موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت والقنوات الناقلة

من المقرر أن يلتقي الزمالك مع مودرن سبورت، مساء اليوم الموافق 21 من أغسطس الجاري 2025، ضمن ثالث جولات الفريقين ببطولة الدوري المصري.

ويستضيف ملعب استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، مباراة الزمالك ومودرن سبورت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.



ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك ومودرن سبورت، بث مباشر اليوم عبر قناة On Sport 1 بتعليق محمد عفيفي، وبصافرة مصطفى الشهدي.



تشكيل الزمالك المتوقع ضد مودرن سبورت

من المتوقع أن يدخل يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، مباراة مودرن سبورت بالتشكيل التالي:

- حراسة المرمى: محمد صبحي.

- الدفاع: عمر جابر، حسام عبدالمجيد، محمود حمدي الونش، محمود بنتايج.

- الوسط: محمد شحاتة، ناصر ماهر، عبدالله السعيد.

- الهجوم: خوان ألفينا، عدي الدباغ، آدم كايد.