غياب إجباري لأبرز المدافعين| ريبيرو يجري تغييرات على تشكيل الأهلي أمام فاركو.. ويعنف نجم الفريق

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.



غياب ياسر ابراهيم يثير قلق الجهاز الفني

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو ضربة قوية قبل مواجهة فاركو المرتقبة، بعد تأكد غياب المدافع ياسر إبراهيم بسبب الإصابة.

ويغيب ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق أمام فاركو، نتيجة تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، حيث خضع اللاعب لفحوصات طبية أكدت حاجته لفترة راحة وعلاج، الأمر الذي دفع الجهاز الفني لاستبعاده من قائمة اللقاء، حفاظًا على سلامته ومنع تفاقم الإصابة.

ويأمل الجهاز الطبي في تجهيز ياسر إبراهيم خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأهلي يواجه جدولا مزدحما بالمباريات المحلية والقارية.



تغييرات بالجملة لضبط أداء الفريق

تسود داخل النادي الأهلي، حالة من الغضب، شملت الجهاز الفني، بسبب سوء الأداء، بعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم، مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وينوي المدرب الإسباني، إجراء عدة تغييرات في تشكيل الفريق أمام فاركو، يأتي في مقدمتها إعادة محمد مجدي أفشة إلى دكة البدلاء، وهناك أتجاه لمشاركة أشرف بن شرقي أساسياً بدلاً من تريزيجيه، إلا أن هذه الأمور لا تزال محل نقاش بين ريبيرو وجهازه المعاون بالفريق.

مدرب الاهلي يعنف تريزيجيه ويطالبه بالتخلص من الفردية

تحدث الاسباني خوسيه ريبيرو، مع تريزيجيه بغضب، من أجل التخلّص من آفة اللعب الفردي الذي بات السمة الغالبة لأداء تريزيجيه.



ويرغب المدرب الأسباني في تصحيح أزمة تريزيجيه من خلال تقديم أداء جماعي يُفيد الفريق كله، خاصة أن اللاعب لديه إمكانيات فنية كبيرة، لكن عليه توزيع مجهوده بشكل يخدم الفريق ككل، في ظل الأداء المتواضع الذي ظهر به اللاعب في مباراة مودرن سبورت.

ثنائي الاهلي مهدد بالغياب أمام فاركو

خضع ثنائي فريق الأهلي أحمد رضا، وياسين مرعي، لفحصوصات طبية خلال مران الفريق، الثلاثاء، لتحديد حجم الإصابة.



ويعاني أحمد رضا من إصابة بشد عضلي، تعرض له خلال مباراة مودرن سبورت، السبت الماضي، وجار تحديد موقفه بشكل نهائي، لكن الأقرب عدم لحاق اللاعب بالمباراة المقبلة أمام فاركو في الدوري.

وخضع مدافع الفريق ياسين مرعي للفحص الطبي أيضا، لحسم مصيره من اللحاق بمواجهة فاركو، بعد كدمة تعرض لها في المباراة الماضية، التى فاز خلالها بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي ومودرن سبورت، وسجل هدفا، إلى جانب الهدف الذي أحرزه أحمد رضا، زميله بالفريق.



موعد مباراة الاهلي وفاركو

من المقرر أن تقام المباراة اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتتولى شبكة قنوات أون تايم سبورتس حقوق البث الحصري لمباريات الدوري المصري، حيث تنقل مباراة الأهلي وفاركو عبر قناة "ON Time Sports HD 1"، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد المواجهة لتقديم قراءة فنية شاملة لأحداث اللقاء.