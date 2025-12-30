إصابة 4 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم جنوب شرق بيت لحم

أفاد إعلام فلسطيني، بإصابة 4 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم في قرية الرشايدة جنوب شرق بيت لحم، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أصيب مواطن فلسطيني، فجر اليوم (الثلاثاء) ، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتقل 6 آخرون، خلال اقتحام رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية .

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تعاملت مع إصابة مسن بالرصاص الحي في الظهر، خلال اقتحام قوات الاحتلال شارع القدس قرب مخيم الأمعري، وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في مخيم الأمعري.