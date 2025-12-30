قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين وتصيب آخر خلال اقتحامها لرام الله والبيرة

أصيب مواطن فلسطيني، فجر اليوم (الثلاثاء) ، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتقل 6 آخرون، خلال اقتحام رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية .



وأوضحت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تعاملت مع إصابة مسن بالرصاص الحي في الظهر، خلال اقتحام قوات الاحتلال شارع القدس قرب مخيم الأمعري، وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي.



وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في مخيم الأمعري.



وأضافت أن الاحتلال اعتقل ثلاثة شبان، بعد مداهمة منازلهم في المزرعة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا ، بعد مداهمة منزله في حي أم الشرايط بمدينة البيرة.



في سياق متصل..اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، حي البستان في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك؛ تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم.



وفي بيت لحم جنوب الضفة..اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وتمركزت في عدة أحياء فيها ، وداهمت عددا من المنازل، واحتجزت 15 مواطنا لعدة ساعات قبل أن تطلق سراحهم، كما اقتحمت بلدات: العبيدية، ودار صلاح، والشواورة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.