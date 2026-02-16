قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماك بوك اقتصادي جديد من أبل بألوان مبهجة وسعر يبدأ من 699 دولارًا

ماك بوك
ماك بوك
احمد الشريف

كشفت منصة Engadget نقلًا عن تقرير للصحفي مارك جورمان في بلومبرج أن أبل تختبر مجموعة من الألوان الجديدة لجهاز ماك بوك اقتصادي جديد مخصص للطلاب والشركات، تشمل الأصفر الفاتح والأخضر الفاتح والأزرق والوردي، إلى جانب الألوان التقليدية الفضي والرمادي الداكن. 

أوضحت المنصة أن جورمان أشار إلى أن أبل لن تعتمد بالضرورة جميع هذه الألوان في النسخة النهائية، لكنها تواصل في هذا المشروع نفس اتجاهها السابق مع iMac الملون في 2024 وماك بوك آير باللون الأزرق السماوي، في محاولة لجعل الحاسب الجديد أكثر جاذبية للمستخدمين الشباب.

معالج من فئة الآيفون وسعر بين 699 و799 دولارًا

أشارت Engadget إلى أن التسريبات الحالية تتوقع أن يتراوح سعر ماك بوك الاقتصادي الجديد بين 699 و799 دولارًا، ليكون أقل بشكل واضح من سعر ماك بوك آير الحالي، وذلك عبر الاعتماد على معالجات من فئة الآيفون مثل A18 Pro المستخدم في iPhone 16 Pro Max بدل شرائح M المخصصة لأجهزة ماك. 

أكد التقرير أن هذا التوجه يعني أن أبل قد تضطر للتنازل عن بعض المواصفات مثل عدد المنافذ أو بعض خيارات الشاشة أو المزايا الإضافية، لكن جورمان أوضح أن الشركة لا تخطط للتضحية بجودة الهيكل نفسه، إذ ستستمر في استخدام الألومنيوم مع عملية تصنيع جديدة بدل اللجوء إلى البلاستيك لتخفيض التكلفة.

تركيز على فئة الطلاب 

أوضحت المنصة أن أبل تستهدف بهذا الحاسب شريحة الطلاب والمستخدمين في قطاع الأعمال الذين يحتاجون جهاز ماك بسعر أقل لأعمال الإنتاجية والمهام اليومية، مع الحفاظ على تجربة macOS الكاملة ولو بمواصفات متوسطة مقارنة بماك بوك برو أو آير. 

أشارت Engadget إلى أن جورمان رجح في نشرته أن تكشف أبل عن هذا الماك بوك منخفض التكلفة خلال فعالية مرتقبة في مارس، ما يعني أن الشركة قد تعلن خلال الحدث نفسه عن منتجات أخرى مكمّلة مثل تحديثات لحواسب ماك أو أجهزة آيباد، إلى جانب تقديم الألوان النهائية لهذا الجهاز الجديد.

