أبل تنهي عمل HomeKit القديم اليوم .. وتلزم المستخدمين بالتحديث

كشفت منصة The Verge أن شركة أبل ستنهي اليوم، الثلاثاء 10 فبراير 2026، دعم البنية المعمارية القديمة لمنصة المنزل الذكي HomeKit، ما يعني أن أجهزة المنزل الذكي قد تتوقف عن العمل داخل تطبيق Home على الآيفون و الآيباد وماك وساعة أبل بالنسبة للمستخدمين الذين لم ينتقلوا بعد إلى البنية الجديدة لـ Apple Home.​

أبل تلغي دعم الآيباد كمنزل ذكي مركزي

أوضحت أبل، بحسب تقرير The Verge، أن أكبر تأثير لهذا التغيير سيطال المستخدمين الذين يعتمدون على جهاز آيباد كجهاز تحكم مركزي Home Hub لإدارة أجهزة المنزل عن بُعد وتشغيل الأتمتة، إذ لم تعد أبل تدعم استخدام الآيباد في هذا الدور داخل البنية الجديدة.​

أشارت الشركة إلى أن من يرغب في الاستمرار في التحكم عن بُعد وتشغيل الأتمتة سيحتاج إلى الاعتماد على HomePod أو Apple TV ليقوما بدور المركز الرئيسي للمنزل الذكي بدلًا من الآيباد.​

متطلبات التحديث إلى بنية Apple Home الجديدة

أكدت أبل أن البنية الجديدة لـ Apple Home تشترط أن تعمل أجهزة المستخدم بحد أدنى على iOS 16.2 أو أحدث على الآيفون، وmacOS 13.1 أو أحدث على ماك، وwatchOS 9.2 أو أحدث على ساعة أبل، حتى يتمكن المستخدم من الاستفادة من المنصة بعد إيقاف البنية القديمة.​

أوضحت الشركة أن على المستخدمين فتح تطبيق Home والانتقال إلى الإعدادات لاستكمال خطوات التحديث إلى البنية الجديدة يدويًا، مع التحذير من احتمال فقدان القدرة على التحكم في بعض الأجهزة إذا ظل المنزل مضبوطًا على البنية القديمة بعد الموعد النهائي.​

ترقية تلقائية محتملة بعد الموعد النهائي

أشارت The Verge إلى أن أبل أوضحت في مستند دعم رسمي أن بعض المستخدمين قد يتم نقلهم تلقائيًا إلى البنية الجديدة لـ Apple Home بعد 10 فبراير، إذا كانوا جزءًا من منزل يستخدم الإصدار الأحدث بالفعل، وذلك لضمان استمرار عمل المنظومة وعدم انقطاع التحكم بالأجهزة الذكية.​

أكدت الشركة مع ذلك أن أفضل طريقة لتجنّب أي مشاكل هي أن يقوم مالك المنزل في تطبيق Home بالمبادرة بالتحديث يدويًا قبل انتهاء الدعم للبنية القديمة، بدل الاعتماد على الترقية التلقائية.​

بنية جديدة أسرع مع دعم لمعيار Matter

أوضحت The Verge أن أبل كانت قد أطلقت البنية الجديدة للمنزل الذكي بشكل كامل مع تحديث iOS 16.4 في 2023، ووصفتها بأنها إعادة بناء شاملة للمنصة من الصفر، تهدف إلى تحسين الأداء والموثوقية في التحكم بالأجهزة المنزلية الذكية.​

أشارت التقارير إلى أن هذه البنية الجديدة جاءت أيضًا لتدعم معيار Matter المشترك بين شركات التقنية الكبرى، والذي ساهمت أبل في تطويره وقدّمت جزءًا من تقنيات HomeKit لتشكيل أساس له، بما يسمح بربط أفضل بين أجهزة المنزل الذكي من شركات مختلفة داخل تطبيق Home.​

نهاية تدريجية لـ HomeKit القديم بعد فترة اختيارية

أكدت The Verge أن الترقية إلى البنية الجديدة لـ Apple Home كانت اختيارية منذ إطلاقها، حيث سمحت أبل للمستخدمين بالبقاء على البنية القديمة لبعض الوقت، لكنها أعلنت العام الماضي أنها ستنهي دعم HomeKit القديم تمامًا مع نهاية 2025 وبداية 2026.​

أوضحت المنصة أن الموعد الفعلي الذي حُدِّد الآن يعني أن البنية القديمة لن تستمر في العمل بعد اليوم، ما يجعل التحديث إلى المنصة الجديدة خطوة إلزامية لأي مستخدم يرغب في استمرار التحكم في أجهزته المنزلية الذكية عبر تطبيق Home.