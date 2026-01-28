قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا والصين وإيران.. الاستخبارات الأمريكية تُشكّك في قطع فنزويلا العلاقات مع الخصوم
النائب العام يُحيل شكوى «المهن الطبية» للتحقيق في واقعة الإضرار بأموال الاتحاد
أشرف عبدالعزيز: زيزو سيحصل على 83 مليون جنيه من الزمالك.. وقرار الاتحاد «مسألة وقت»
أتمنى فشله.. أسطورة أرسنال يُعلّق على مستقبل ريال مدريد تحت قيادة «أربيلوا»
«أبو العينين»: «مدبولي» واحد من أفضل رؤساء الوزراء في تاريخ مصر المُعاصر
أبو العينين: «مدبولي» واجه تحديات صعبة بكفاءة ويمتلك خبرات سياسية واقتصادية كبيرة
لحظات ود وحب بين إلهام شاهين وماجدة الرومي على ضفاف النيل | شاهد
عضو بالشيوخ: إعداد قانون ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل بداية لحمايتهم
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة بتمويل مشترك بين مصر وفرنسا
شوبير: الأهلي يتراجع عن إعارة عمر سيد معوض للبنك الأهلي
وكيل «أليو ديانج» يكشف كواليس العروض المُقدمة للاحتراف الأوروبي
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين مُعاونين جُدد بالنيابة الإدارية دفعات «2017 و2018 و2019 و2020»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أبل تمدد عمر iMessage وFaceTime على الآيفونات القديمة

أبل
أبل
احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Mac أن أبل أطلقت تحديثًا جديدًا يحمل الرقم iOS 12.5.8 لمجموعة محددة من هواتف آيفون وأجهزة آيباد وآيبود تاتش القديمة، لضمان استمرار عمل خدمات iMessage و FaceTime عليها في السنوات المقبلة.

أوضحت المنصة أن هذه الأجهزة لم تعد قادرة على الترقية إلى إصدارات iOS الحديثة، لذلك يأتي هذا التحديث كحل يحافظ على الخدمات الأساسية للمستخدمين الذين ما زالوا يعتمدون عليها.

شهادات رقمية لضمان عمل الخدمات

وأشارت 9to5Mac أن التحديث يمدد صلاحية شهادة نظام رقمية ضرورية لعمل خدمات مثل iMessage وFaceTime وتفعيل الجهاز حتى ما بعد شهر يناير 2027.

وأضافت أبل في ملاحظات التحديث إلى أن انتهاء هذه الشهادة كان سيؤدي إلى توقف هذه الخدمات عن العمل على الأجهزة القديمة، حتى لو كانت العتاد نفسها تعمل بشكل طبيعي.

الأجهزة المشمولة بالتحديث

أكدت المنصة أن تحديث iOS 12.5.8 متاح لهواتف iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus، إلى جانب أجهزة iPad Air وiPad mini 2 وiPad mini 3، إضافة إلى iPod touch من الجيل السادس.

 أشارت التقارير إلى أن هذه الأجهزة تُستخدم لدى بعض المستخدمين كهاتف ثانوي أو جهاز وسائط أو وسيلة تواصل أساسية، ما يجعل استمرار دعم iMessage وFaceTime عليها أمرًا مهمًا.

أهمية تثبيت التحديث

أكدت 9to5Mac أن أبل توصي مستخدمي هذه الأجهزة بتثبيت تحديث iOS 12.5.8 لضمان عدم توقف خدمات المراسلة ومكالمات الفيديو وتفعيل الجهاز بعد انتهاء الشهادات الحالية في 2027. 

أوضحت المنصة أن التحديث لا يضيف مزايا جديدة ظاهرة للمستخدم، لكنه يهدف إلى تجنّب أي انقطاع مفاجئ في الخدمات الأساسية في المستقبل.

أبل iOS 1258 iMessage FaceTime iPhone 5s iPad mini 3 تحديث iOS 1258 نظام رقمية

