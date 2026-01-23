قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كشف حساب ثقيل .. 10 ملفات تحاصر الزمالك وتبقي القيد موقوفا
أستاذ مياه: إثيوبيا تمتلك 9 أحواض أنهار .. ومصر تعتمد على واحد
دونباس تعمق الخلاف بين روسيا وأوكرانيا.. والبيت الأبيض: مفاوضات مثمرة
هو أنا كنت جايبها بكام؟ تعليق ناري من عمرو أديب على الضريبة العقارية
صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
هافانا تحت مقصلة ترامب.. واشنطن تعتزم فرض حصار على كوبا لوقف صادراتها النفطية
مفاجأة.. نجم ريال مدريد الجديد يقترب من الرحيل
خطوة بخطوة.. كيفية حجز تذكرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
ممكن تتبناني| عضو لجنة دولة التلاوة للمتسابق محمد القلاجي: أنت عملاق ونجمك يزداد صعودا
الزمالك يخطر اتحاد الكرة بمطالبته لـ زيزو بدفع 25 مليون جنيه بسبب الإعلانات
الضريبة العقارية| أبو هشيمة: 43 مليون شقة بمصر معفاة و2 مليون هيدفعوا
الناس هتروح فين؟ مصطفى بكري ينتقد أسعار تقنين الأراضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ساعة أبل تعزّز اكتشاف اضطراب نبض القلب لدى كبار السن

آبل
آبل
احمد الشريف

كشفت دراسة علمية جديدة من مركز Amsterdam UMC أن الساعات الذكية المزودة بوظائف ECG وPPG مثل Apple Watch تحسن بشكل واضح اكتشاف الرجفان الأذيني مقارنة بالرعاية الطبية التقليدية وحدها. 

ساعة أبل تعزّز اكتشاف اضطراب نبض القلب لدى كبار السن

يوضح التقرير أن الدراسة ركّزت على مرضى لا تظهر عليهم أعراض واضحة، ما يجعل اكتشاف اضطراب نبض القلب لديهم أصعب في الظروف العادية.​

تفاصيل الدراسة: 437 مريضًا على مدى 6 أشهر

أجرى الباحثون الدراسة على 437 مريضًا تفوق أعمارهم 65 عامًا، جميعهم مصنَّفون ضمن الفئة ذات الخطر المرتفع للإصابة بالسكتة الدماغية.​

219 مريضًا ارتدوا Apple Watch لمدة 12 ساعة يوميًا على مدى ستة أشهر.

218 مريضًا تلقوا الرعاية القياسية فقط دون استخدام ساعة ذكية.​

بعد انتهاء فترة المتابعة، تم تشخيص 21 حالة رجفان أذيني في مجموعة مستخدمي Apple Watch، كان 57% منهم بلا أي أعراض وقت التشخيص. في المقابل، لم يُكتشف الرجفان الأذيني إلا لدى 5 مرضى فقط في مجموعة الرعاية القياسية، وجميعهم ظهرت لديهم أعراض واضحة دفعتهم لطلب المساعدة الطبية.​

اقرأ أيضًا:

تقليل مخاطر السكتة وتخفيف عبء التكاليف

قدّم الطبيب ميخيل وينتر، اختصاصي أمراض القلب في Amsterdam UMC، نتائج الدراسة في لندن خلال الندوة السنوية للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، مؤكّدًا أن استخدام الساعات الذكية المزودة بـ ECG وPPG يساعد الأطباء في تشخيص من لا يعرفون أصلًا بإصابتهم باضطراب النظم، ما يسرّع عملية التشخيص والتدخل العلاجي. 

ويرى الباحثون أن تحسين الاكتشاف المبكر للرجفان الأذيني عبر Apple Watch يمكن أن يؤدي إلى تقليل خطر السكتات الدماغية لدى هذه الفئة من المرضى، مع تخفيف التكاليف على أنظمة الرعاية الصحية على المدى البعيد، إلى درجة قد تعوّض تكلفة شراء الجهاز نفسه، وفق ما خلصت إليه الدراسة.​

يأتي هذا البحث ضمن سلسلة دراسات وتقارير سابقة أشارت إلى دور Apple Watch في رصد مشكلات صحية مثل انقطاع النفس أثناء النوم واكتشاف حالات رجفان أذيني غير مشخصة مسبقًا، لترسّخ الساعة نفسها مرة أخرى كأحد أبرز الأجهزة القابلة للارتداء في مجال مراقبة القلب والصحة الوقائية الرقمية.​

آبل apple watch Apple

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

ترشيحاتنا

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

بالصور

كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟.. أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون

كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون
كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون
كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد