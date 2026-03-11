أكثر من مليوني مستفيد من خدمات النقل الترددي عبر حافلات المدينة المنورة خلال 20 يوما

سجل مشروع حافلات المدينة، الذي تشرف عليه هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أكثر من مليوني مستفيد من خدمات النقل الترددي خلال العشرين يومًا الأولى من شهر رمضان، في إطار الجهود المبذولة لتيسير تنقل المصلين والزوار إلى المسجد النبوي ومسجد قباء.

وأوضحت بيانات للمشروع أن خدمة النقل الترددي أسهمت في تسهيل وصول المواطنين والمقيمين والزوار إلى مواقع العبادة عبر عدد من المسارات والمحطات المنتشرة في أنحاء المدينة المنورة، مما عزز في انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام في المنطقة المركزية والمواقع المحيطة بالمسجد النبوي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

ويأتي تشغيل هذه الخدمة ضمن منظومة النقل العام في المدينة المنورة التي تهدف إلى تحسين تجربة الزوار والمصلين خلال شهر رمضان، ورفع كفاءة التنقل، بما يحقق أعلى مستويات الراحة والسلامة لمستخدمي وسائل النقل العام.