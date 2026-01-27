5 إعدادات في أبل واتش تعزز صحة المستخدم

إذا اشتريت ساعة آبل جديدة أو لم تغير إعداداتها منذ فترة، فهناك بعض الخيارات التي يفضل ضبطها من اليوم الأول لتحصل على أفضل تجربة استخدام، خاصة في ما يخص الإشعارات والصحة والبطارية.

التحكم في إشعارات التطبيقات

افتراضيًا، تسمح ساعة آبل لكل تطبيق على الآيفون تقريبًا بإرسال إشعارات إلى معصمك، وهو ما قد يتحول بسرعة إلى إزعاج مستمر. الأفضل أن تحصر التنبيهات في التطبيقات المهمة فقط، مثل البريد، وتطبيقات العمل، والرسائل.

لضبط ذلك، افتح تطبيق Watch على الآيفون، ثم ادخل إلى Notifications.

مرر إلى قسم Mirror iPhone Alerts From وأغلق الإشعارات للتطبيقات غير المهمة مثل ألعاب، تسوّق، أو خدمات ثانوية.

بهذا الشكل، ستتلقى فقط التنبيهات الضرورية على الساعة، وتترك الباقي على الهاتف.

زيادة مدة إضاءة الشاشة

تعتبر مدة إضاءة شاشة Apple Watch بعد رفع اليد تكون قصيرة افتراضيًا، ما قد يسبب انطفاء الشاشة وأنت ما زلت تقرأ إشعارًا طويلًا أو بريدًا مهمًا.

لتفادي ذلك يمكنك رفع مدة الاستيقاظ (Wake Duration) إلى الحد الأقصى من تطبيق Watch على الآيفون، ادخل إلى Display & Brightness، اختر Wake Duration، حدد 70 seconds.

يمكنك أيضًا إغلاق ميزة Always On Display والاكتفاء برفع المعصم لإيقاظ الشاشة، ما يوفر في استهلاك البطارية مع الاستفادة من المدة الأطول للإضاءة.

إيقاف تنبيه “الوقوف” المزعج

تظهر الساعة افتراضيًا تنبيه Stand Reminder إذا جلست طوال 50 دقيقة من الساعة دون حركة، لتذكيرك بالوقوف.

تعد هذه الميزة مفيدة للبعض، لكنها مزعجة لكثير من المستخدمين في الحياة اليومية.

يمكنك إغلاقها بسهولة، عبر افتح تطبيق Watch على الآيفون.

وعبر تبويب My Watch، ادخل إلى Activity، عطل خيار Stand Reminders، ويمكنك أيضًا إغلاق تنبيهات مثل Special Challenges وDaily Coaching إذا لم تهمك.

تغيير وجوه الساعة تلقائيًا حسب المكان أو النشاط

توفر Apple Watch عددًا كبيرًا من وجوه الساعة (Watch Faces)، لكن معظم المستخدمين يلتزمون بوجه واحد أو اثنين فقط. المميز أنك تستطيع جعل الساعة تغيّر الوجه تلقائيًا حسب وضعك، مثل العمل أو المنزل أو النادي.

الفكرة تعتمد على وضع التركيز (Focus) في الآيفون، فعند إنشاء أو تعديل وضع تركيز من إعدادات الآيفون، يمكنك اختيار وجه محدد للساعة ليتفعل مع هذا الوضع.

مثلًا: وجه رياضي يظهر عند تفعيل وضع التركيز الخاص بالجيم، ووجه بسيط للعمل، وآخر للاستخدام اليومي في المنزل.

كل وجه يمكن أن يضم اختصارات (Complications) مختلفة، تناسب النشاط الذي تقوم به.

تفعيل تنبيهات ارتفاع ضغط الدم المحتمل

أضافت آبل مؤخرًا ميزة صحية جديدة في Apple Watch يمكنها رصد أنماط قد تشير لاحتمال وجود ارتفاع في ضغط الدم (Hypertension)، رغم أن الساعة لا تقيس الضغط بشكل مباشر. تعتمد الميزة على تحليل بياناتك الصحية على مدار 30 يومًا، لتنبيهك في حال رصدت نمطًا مقلقًا لتناقشه مع طبيبك.

لتفعيل هذه الميزة افتح تطبيق Health على الآيفون، ثم اضغط صورة حسابك في أعلى الشاشة، ثم ادخل إلى Health Checklist ثم Hypertension Notifications.

ستحتاج لتأكيد سنك (يجب أن تكون 22 عامًا أو أكثر) وتوضيح إن كنت شُخِّصت سابقًا بارتفاع ضغط الدم أم لا.

بعد التفعيل، تعمل الميزة في الخلفية وتُرسل تنبيهًا مبكرًا إذا لاحظت شيئًا غير طبيعي.

تفعيل رصد انقطاع التنفس أثناء النوم (Sleep Apnea)

ميزة أخرى مهمة لكنها مغلقة افتراضيًا هي اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم (Sleep Apnea Detection)، وهي حالة يتوقف فيها التنفس ويعود مرارًا خلال النوم.

الخاصية متاحة على Apple Watch Series 9 وما بعدهاو Apple Watch Ultra 2 وما بعدها و Apple Watch SE 3.

وتحتاج إلى ارتداء الساعة أثناء النوم عبر خاصية Sleep Tracking لمدة 30 يومًا لتحليل الأنماط.

لتفعيل هذه الميزة افتح تطبيق Health على الآيفون، ثم اضغط صورة حسابك، ثم ادخل إلى Health Checklist، مرر حتى تجد Sleep Apnea Detection وابدأ الإعداد، مع تأكيد السنّ وحالة التشخيص السابقة إن وُجدت.

بعد كل ليلة، يمكنك العودة للقسم نفسه لمعرفة إن كانت اضطرابات التنفس لديك في مستوى طبيعي أو مرتفع.

تفعيل اكتشاف السقوط للطوارئ

تقدم Apple Watch ميزة اكتشاف السقوط (Fall Detection)، وهي من أكثر الوظائف أهمية خاصة لكبار السن أو لمن يعانون من مشاكل صحية. عند رصد سقوط قوي، تصدر الساعة إنذارًا وتهتز، وتمنحك خيار الاتصال بالطوارئ أو تأكيد أنك بخير.

إذا لم تتحرك لمدة تقارب الدقيقة بعد السقوط، تقوم الساعة بالاتصال بخدمات الطوارئ تلقائيًا، ويمكنك إلغاء المكالمة إذا كان الإنذار خاطئًا.

لتفعيل الميزة افتح تطبيق Watch على الآيفون، ادخل من تبويب My Watch، إلى Emergency SOS.

فعل Fall Detection، واختر إما Always On أو Only During Workouts حسب استخدامك.

تجعل هذه الإعدادات السبعة Apple Watch أكثر هدوءًا في الإشعارات، وأكثر فائدة في تتبّع صحتك وحمايتك، وأقرب لأسلوب حياتك بدل أن تكون مجرد شاشة أخرى تزعجك طوال اليوم.