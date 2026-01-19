قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آبل تخفض قيم استبدال هواتف آيفون 16 والأجيال الأقدم

آيفون 16
آيفون 16
احمد الشريف

أجرت شركة آبل هذا الأسبوع تحديثًا صامتًا على موقعها الرسمي أدّى إلى خفض قيم الاستبدال (Trade‑in) لمعظم هواتف iPhone 16 والأجيال السابقة، ما يجعل الحصول على رصيد مالي مقابل الهاتف القديم أقل مما كان عليه قبل أيام قليلة فقط. 

يعتمد كثير من المستخدمين على برنامج الاستبدال لتقليل تكلفة الترقية السنوية، لكن الأرقام الجديدة تعني أن من كان ينتظر “التوقيت المناسب” للترقية قد يُفاجأ الآن بقيمة أقل لهاتفه مما كان متوقعًا.

الأرقام الجديدة: خصم من 10 إلى 20 دولارًا لكل طراز

بحسب رصد نُشر في تقرير مستقل، انخفضت القيمة القصوى التقديرية التي تعرضها آبل لعدد من طرازات آيفون الحديثة بمقدار 10 إلى 20 دولارًا لكل جهاز، مع اختلاف قيمة الخفض حسب الفئة. وجاءت أبرز الأرقام الحالية (بعد التعديل) على النحو التالي، مع الإشارة إلى أنها تمثل الحد الأقصى في حال كان الجهاز بحالة جيدة:

iPhone 16 Pro Max: حتى 650 دولارًا (بدلًا من 670 دولارًا سابقًا).

iPhone 16 Pro: حتى 530 دولارًا (بدلًا من 550 دولارًا).

iPhone 16 Plus: حتى 440 دولارًا (بدلًا من 450 دولارًا).

iPhone 16: حتى 410 دولارات (بدلًا من 420 دولارًا).

أما الطرازات الأقدم مثل iPhone 15 Pro Max وiPhone 15 Pro فلم يطرأ عليها خفض جديد في هذه الجولة، لكنها تظل أقل قيمة من هواتف سلسلة iPhone 16. 

وتشير آبل على موقعها إلى أن هذه الأرقام تقديرية، وأن القيمة الفعلية تعتمد على حالة الجهاز التفصيلية بعد الفحص، ويمكن الاطلاع على قيمة كل طراز عبر صفحة الاستبدال الرسمية على موقع الشركة.

تراجع إضافي في قيمة الأجيال الأقدم من آيفون

لم يقتصر الخفض على سلسلة iPhone 16، إذ يوضح التقرير أن طرازات مثل iPhone 13 Pro Max فقدت نحو 20 دولارًا من قيمتها القصوى، لتستقر الآن عند 280 دولارًا كحد أقصى في برنامج آبل.

كما شهدت طرازات iPhone 12 وiPhone 11 خفضًا قدره 10 دولارات لكل جهاز، في استمرار لمنحنى التراجع التدريجي في قيمة الأجيال الأقدم مع مرور الوقت وإطلاق أجيال جديدة.

استبدال عبر آبل أم بيع عبر المنصات الخارجية؟

يرصد التقرير اتساع الفارق بين سهولة استبدال الهاتف عبر آبل وبين العائد المالي الأعلى الذي يمكن تحقيقه عند البيع عبر أسواق الطرف الثالث مثل Swappa أو eBay. 

فبرنامج آبل يُعد “الطريق الأسهل”؛ حيث يسلم المستخدم جهازه مباشرة في المتجر أو عبر البريد ويحصل على رصيده من دون الحاجة إلى تصوير الهاتف أو إنشاء إعلانات أو التعامل مع شحنات ومطالبات من المشترين.

في المقابل، توضح التجربة العملية أن المنصات المتخصصة في إعادة بيع الأجهزة المستعملة تقدم عادة مبالغ أعلى من تقديرات آبل، حتى بعد تقليص قيم الاستبدال الأخيرة. 

لكن اختيار هذا الطريق يتطلب بذل جهد إضافي في عرض الجهاز، التفاوض مع المشترين المحتملين، والتعامل مع سياسات الحماية و”ندم المشتري” التي قد تعني أحيانًا إرجاع الجهاز بعد إتمام الصفقة.

كيف يتعامل المستخدمون مع هواتفهم القديمة؟

يتضمن التقرير استطلاعًا لآراء قراء PhoneArena حول الأسلوب المفضل للتعامل مع الهواتف القديمة، أظهر أن 28.57% من المشاركين يميلون إلى الاستبدال المباشر مع آبل أو الشركة المصنعة. 

في المقابل، قال 25% إنهم يفضلون بيع الهاتف بأنفسهم عبر مواقع مثل eBay أو Swappa، بينما يختار 25% تمرير الهاتف إلى أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء، و21.43% يحتفظون بهاتفهم القديم كجهاز احتياطي أو ضمن مجموعة شخصية.

بهذه التعديلات الأخيرة، ترسم آبل مسارًا جديدًا لقيم الاستبدال في 2026، ما يجعل قرار الترقية إلى iPhone 17 أو الأجيال المقبلة بحاجة إلى حساب دقيق بين الراحة التي يقدمها برنامج الاستبدال الرسمي وبين العائد المالي الأعلى المحتمل من البيع المباشر، خاصةً لأصحاب الطرازات الأعلى سعرًا مثل Pro وPro Max.

