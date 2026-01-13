آبل تختار Gemini من جوجل لتشغيل الجيل الجديد من Siri

أعلنت شركة آبل عن دخولها في شراكة استراتيجية مع جوجل لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini كالبنية الأساسية التي ستعتمد عليها في تشغيل الجيل الجديد من Siri وميزات الذكاء الاصطناعي على أجهزتها، ابتداءً من هذا العام.

وأوضحت آبل في بيان مشترك مع جوجل أن الشراكة متعددة السنوات ستوظف تقنيات Gemini إلى جانب خدمات جوجل السحابية لتطوير ما تسميه الشركة Apple Foundation Models، أي النماذج التأسيسية التي ستُبنى عليها تجارب الذكاء الاصطناعي المستقبلية لمستخدميها.

قالت آبل في البيان: “بعد تقييم دقيق، تبيّن لنا أن تقنيات جوجل توفر الأساس الأقوى لنماذج آبل التأسيسية، ونتطلع إلى التجارب المبتكرة التي ستمكّننا من تقديمها لمستخدمينا”، مع تأكيد أن النماذج ستستمر في العمل على أجهزة آبل نفسها وعلى بنية Apple Private Cloud Compute الخاصة بها للحفاظ على خصوصية البيانات.

وامتنعت آبل عن الكشف عن شروط الصفقة المالية، بينما أحالت جوجل الاستفسارات إلى البيان المشترك.

Siri جديدة في 2026

تأتي هذه الخطوة بعد أن ظلّت آبل لسنوات توصف بأنها “متأخرة” عن منافسيها في سباق الذكاء الاصطناعي، رغم الضجة التي أثارتها نماذج مثل ChatGPT من OpenAI واستثمارات مليارية من شركات مثل أمازون، مايكروسوفت، وMeta في البنية التحتية والمنتجات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وكانت آبل قد أجّلت بالفعل إطلاق ترقية كبرى لـ Siri مدعومة بالذكاء الاصطناعي من 2025 إلى 2026، رغم إطلاق حملات ترويجية مبكرة للمنتج، وقالت حينها إن “تقديم هذه الميزات سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا، ومن المنتظر طرحها خلال العام المقبل”.

تشير تقارير سابقة نقلتها بلومبرج إلى أن آبل كانت في محادثات مبكرة مع جوجل منذ أغسطس 2025 لاستخدام نموذج Gemini مخصص لتشغيل نسخة معاد تصميمها من Siri، مع توقعات بأن تدفع آبل نحو مليار دولار سنويًا مقابل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من جوجل.

ويُنظر إلى الاتفاق الحالي باعتباره خطوة تعزز ثقة السوق في إستراتيجية جوجل للذكاء الاصطناعي، خاصة بعد عام 2025 الذي كان من الأفضل للشركة منذ 2009، وتجاوزت خلاله Alphabet القيمة السوقية لآبل للمرة الأولى منذ 2019.

علاقة آبل بكل من جوجل وOpenAI

تربط آبل وجوجل علاقة تجارية ممتدة مسبقًا؛ إذ تدفع جوجل مليارات الدولارات سنويًا لتكون محرك البحث الافتراضي على أجهزة آيفون، وهي صفقة واجهت تدقيقًا قضائيًا في الولايات المتحدة على خلفية قضية احتكار متعلقة بمحرك البحث، قبل أن تسمح أحكام لاحقة لجوجل بالاستمرار في إبرام مثل هذه الاتفاقيات. يرى محللون أن صفقة Gemini تضيف طبقة جديدة من الاعتمادية المتبادلة بين الشركتين، هذه المرة في واحد من أكثر مجالات التقنية حساسية ونموًا: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

في الوقت نفسه، تؤكد آبل أنها لن تغيّر في الوقت الراهن اتفاقها القائم مع OpenAI، والذي يتيح دمج ChatGPT داخل Siri ومنظومة Apple Intelligence للرد على الاستفسارات المعقدة التي تحتاج إلى معرفة واسعة بالعالم.

وأبلغت الشركة قناة CNBC أنها لا تجري أي تعديلات على هذه الشراكة في ضوء الاتفاق مع جوجل، بينما لم تعلّق OpenAI فورًا على التطورات الجديدة، ما يترك الباب مفتوحًا أمام سيناريوهات مختلفة لتعايش Gemini وChatGPT داخل منظومة آبل على المدى المتوسط.

جيميني 3 وتنامي نفوذ جوجل في سوق الحوسبة السحابية

يستفيد الاتفاق من التقدّم الذي حققته جوجل في سلسلة نماذج Gemini، بما في ذلك إطلاق Gemini 3 في أواخر 2025، والذي قدّمته الشركة كنموذج أقوى في معالجة النصوص والصور والفيديو والمهام متعددة الوسائط.

يشير التقرير إلى أن جوجل تضاعف رهانها على الذكاء الاصطناعي في قطاع الحوسبة السحابية أيضًا؛ إذ قال المدير التنفيذي سوندار بيتشاي في أكتوبر الماضي إن قسم Google Cloud وقّع خلال الربع الثالث من 2025 عددًا من الصفقات التي تتجاوز قيمتها مليار دولار أكثر مما أبرمه في العامين السابقين مجتمعين.

يرى مراقبون أن اختيار آبل لجوجل – بدل تطوير كل شيء داخليًا أو الاعتماد حصريًا على OpenAI – يعكس تحوّلًا أوسع في صناعة التقنية نحو “طبقة نماذج أساسية” تقدمها شركات قليلة جدًّا على مستوى العالم، وتبني فوقها الشركات المصنعة للأجهزة والخدمات الرقمية منتجاتها الخاصة، مع تخصيصات متفاوتة.

وبالنسبة للمستخدم النهائي، يتوقع أن تظهر آثار هذه الشراكة بداية في شكل Siri أكثر فهمًا للسياق، وأقدر على إجراء محادثات طبيعية، والقيام بمهام مركّبة، بمجرد بدء طرح التحديثات الموعودة خلال العام الحالي.