قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإجازات المتبقية شهر يناير 2026
سر اختيار اسم السيدة زينب وسبب تغيير موعد الاحتفال بمولدها.. معلومات نادرة عن أم هاشم
أمام الأهرامات .. الفرنسي تيري هنري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
أحمد موسى: أمريكا لديها إخوان إرهابيون عليهم أحكام إعدام في مصر
خلال لقائه بنظيره السوري.. وزير البترول: نتطلع لتعزيز التعاون الفترة المقبلة
رئيس صندوق الإسكان: تسليم 690 ألف وحدة حتى الآن
انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته
مدبولي يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين بمصر
بث مباشر| أحمد موسى: أحيي الرئيس الأمريكي ترامب على الهواء لهذا السبب
بين حرارة الـ50 وصقيع الشتاء .. كيف تواجه الزراعة تغيرات المناخ؟
تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تختار Gemini من جوجل لتشغيل الجيل الجديد من Siri

Gemini
Gemini

أعلنت شركة آبل عن دخولها في شراكة استراتيجية مع جوجل لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini كالبنية الأساسية التي ستعتمد عليها في تشغيل الجيل الجديد من Siri وميزات الذكاء الاصطناعي على أجهزتها، ابتداءً من هذا العام. 

وأوضحت آبل في بيان مشترك مع جوجل أن الشراكة متعددة السنوات ستوظف تقنيات Gemini إلى جانب خدمات جوجل السحابية لتطوير ما تسميه الشركة Apple Foundation Models، أي النماذج التأسيسية التي ستُبنى عليها تجارب الذكاء الاصطناعي المستقبلية لمستخدميها.

قالت آبل في البيان: “بعد تقييم دقيق، تبيّن لنا أن تقنيات جوجل توفر الأساس الأقوى لنماذج آبل التأسيسية، ونتطلع إلى التجارب المبتكرة التي ستمكّننا من تقديمها لمستخدمينا”، مع تأكيد أن النماذج ستستمر في العمل على أجهزة آبل نفسها وعلى بنية Apple Private Cloud Compute الخاصة بها للحفاظ على خصوصية البيانات. 

وامتنعت آبل عن الكشف عن شروط الصفقة المالية، بينما أحالت جوجل الاستفسارات إلى البيان المشترك.

Siri جديدة في 2026 

تأتي هذه الخطوة بعد أن ظلّت آبل لسنوات توصف بأنها “متأخرة” عن منافسيها في سباق الذكاء الاصطناعي، رغم الضجة التي أثارتها نماذج مثل ChatGPT من OpenAI واستثمارات مليارية من شركات مثل أمازون، مايكروسوفت، وMeta في البنية التحتية والمنتجات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. 

وكانت آبل قد أجّلت بالفعل إطلاق ترقية كبرى لـ Siri مدعومة بالذكاء الاصطناعي من 2025 إلى 2026، رغم إطلاق حملات ترويجية مبكرة للمنتج، وقالت حينها إن “تقديم هذه الميزات سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا، ومن المنتظر طرحها خلال العام المقبل”.

تشير تقارير سابقة نقلتها بلومبرج إلى أن آبل كانت في محادثات مبكرة مع جوجل منذ أغسطس 2025 لاستخدام نموذج Gemini مخصص لتشغيل نسخة معاد تصميمها من Siri، مع توقعات بأن تدفع آبل نحو مليار دولار سنويًا مقابل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من جوجل. 

ويُنظر إلى الاتفاق الحالي باعتباره خطوة تعزز ثقة السوق في إستراتيجية جوجل للذكاء الاصطناعي، خاصة بعد عام 2025 الذي كان من الأفضل للشركة منذ 2009، وتجاوزت خلاله Alphabet القيمة السوقية لآبل للمرة الأولى منذ 2019.

علاقة آبل بكل من جوجل وOpenAI

تربط آبل وجوجل علاقة تجارية ممتدة مسبقًا؛ إذ تدفع جوجل مليارات الدولارات سنويًا لتكون محرك البحث الافتراضي على أجهزة آيفون، وهي صفقة واجهت تدقيقًا قضائيًا في الولايات المتحدة على خلفية قضية احتكار متعلقة بمحرك البحث، قبل أن تسمح أحكام لاحقة لجوجل بالاستمرار في إبرام مثل هذه الاتفاقيات. يرى محللون أن صفقة Gemini تضيف طبقة جديدة من الاعتمادية المتبادلة بين الشركتين، هذه المرة في واحد من أكثر مجالات التقنية حساسية ونموًا: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

في الوقت نفسه، تؤكد آبل أنها لن تغيّر في الوقت الراهن اتفاقها القائم مع OpenAI، والذي يتيح دمج ChatGPT داخل Siri ومنظومة Apple Intelligence للرد على الاستفسارات المعقدة التي تحتاج إلى معرفة واسعة بالعالم. 

وأبلغت الشركة قناة CNBC أنها لا تجري أي تعديلات على هذه الشراكة في ضوء الاتفاق مع جوجل، بينما لم تعلّق OpenAI فورًا على التطورات الجديدة، ما يترك الباب مفتوحًا أمام سيناريوهات مختلفة لتعايش Gemini وChatGPT داخل منظومة آبل على المدى المتوسط.

جيميني 3 وتنامي نفوذ جوجل في سوق الحوسبة السحابية

يستفيد الاتفاق من التقدّم الذي حققته جوجل في سلسلة نماذج Gemini، بما في ذلك إطلاق Gemini 3 في أواخر 2025، والذي قدّمته الشركة كنموذج أقوى في معالجة النصوص والصور والفيديو والمهام متعددة الوسائط.

 يشير التقرير إلى أن جوجل تضاعف رهانها على الذكاء الاصطناعي في قطاع الحوسبة السحابية أيضًا؛ إذ قال المدير التنفيذي سوندار بيتشاي في أكتوبر الماضي إن قسم Google Cloud وقّع خلال الربع الثالث من 2025 عددًا من الصفقات التي تتجاوز قيمتها مليار دولار أكثر مما أبرمه في العامين السابقين مجتمعين.

يرى مراقبون أن اختيار آبل لجوجل – بدل تطوير كل شيء داخليًا أو الاعتماد حصريًا على OpenAI – يعكس تحوّلًا أوسع في صناعة التقنية نحو “طبقة نماذج أساسية” تقدمها شركات قليلة جدًّا على مستوى العالم، وتبني فوقها الشركات المصنعة للأجهزة والخدمات الرقمية منتجاتها الخاصة، مع تخصيصات متفاوتة.

وبالنسبة للمستخدم النهائي، يتوقع أن تظهر آثار هذه الشراكة بداية في شكل Siri أكثر فهمًا للسياق، وأقدر على إجراء محادثات طبيعية، والقيام بمهام مركّبة، بمجرد بدء طرح التحديثات الموعودة خلال العام الحالي.

Gemini Siri آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

اسعار الفراخ اليوم

الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

ترشيحاتنا

خالدأبو بكر

خالد أبو بكر: المستشار هشام بدوي شخصية قوية لن تسمح بالتهاون في حقوق مجلس النواب

أحمد موسى

أحمد موسى يشكر ترامب ويحييه على تصنيف الإخوان منظمة إرهابية.. فيديو

مجدي يوسف

مجدي يوسف: فرنسا تتزعم البرلمان الأوروبي في تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية

بالصور

دراسة تكشف.. مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

رفرفة العين
رفرفة العين
رفرفة العين

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للوقاية من الأعراض خلال العواصف الترابية

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد