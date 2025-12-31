جوجل تكشف عن تحديثات Gemini 3 Flash

أعلنت جوجل عن اعتماد نموذج Gemini 3 Flash كنموذج افتراضي جديد في تطبيق Gemini على الهواتف والويب، بدلًا من Gemini 2.5 Flash المستخدم سابقًا.​

ويقدَّم Gemini 3 Flash بوصفه «ترقية كبرى للذكاء الاصطناعي اليومي»، مع الجمع بين مستوى استدلال متقدم مستمد من Gemini 3 Pro وزمن استجابة منخفض وتكلفة أقل، ليكون متاحًا أيضًا للمستخدمين المجانيين افتراضيًا.​

تحسينات في السرعة والاستدلال المتعدد الوسائط

توضح جوجل أن Gemini 3 Flash يحتفظ بأساسيات Gemini 3 من حيث القدرة على الاستدلال المعقّد، وفهم المحتوى متعدد الوسائط (النصوص، الصور، الصوت، والفيديو)، مع تحسينات في سرعة الاستجابة والكفاءة.​

ويستطيع النموذج التعامل مع سيناريوهات عملية متنوعة، مثل تحليل مقطع فيديو قصير للحصول على نصائح، أو تفسير رسم يدوي، أو تحليل تسجيل صوتي وتحويله إلى ملخصات أو أسئلة وأجوبة، مع الحفاظ على دقة أعلى مقارنة بالجيل السابق 2.5 Flash.​

توسع Gemini 3 Flash

إلى جانب تطبيق Gemini، بدأ طرح Gemini 3 Flash كنموذج افتراضي في وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode) داخل بحث جوجل على نطاق عالمي، ليجمع بين نتائج الويب المباشرة وقدرات الاستدلال السريع.​

كما أصبح النموذج متاحًا للمطورين والمؤسسات عبر Gemini API وGoogle AI Studio ومنصّة Antigravity وVertex AI، بالإضافة إلى Gemini Enterprise وGemini CLI وأدوات التطوير مثل Android Studio، ما يتيح دمجه في تطبيقات وخدمات خارجية.​

استخدامات مؤسسية: سرعة أعلى لتطبيقات الأعمال

تشير جوجل إلى أن شركات مثل Salesforce وWorkday وFigma بدأت بالفعل في استخدام Gemini 3 Flash داخل حلولها، للاستفادة من مزيج السرعة والاستدلال في مهام مثل المساعدة الذكية، والتحليلات، وأتمتة تدفقات العمل.​

ويستهدف النموذج حالات استخدام تتطلب ردودًا شبه فورية لكن بجودة قريبة من النماذج الأكبر، مثل روبوتات المحادثة الموجهة للعملاء، والمساعدين المدمجين في المنتجات، وأدوات دعم الإنتاجية داخل بيئات العمل.​

تحديثات متواصلة لتطبيق Gemini في ديسمبر 2025

ضمن ما تسميه جوجل «Gemini Drops»، أكدت الشركة أن طرح Gemini 3 Flash يأتي ضمن حزمة تحديثات شهر ديسمبر 2025 لتطبيق Gemini، التي تشمل تحسينات في واجهة الاستخدام، وخيارات تنظيم المحتوى، وأساليب جديدة للاستفادة من المساعد في المهام اليومية.​

وتشير الشركة إلى أن هذه التحديثات تُطرح تدريجيًا للمستخدمين في مختلف المناطق، مع إتاحة خيار التبديل يدويًا إلى نماذج أخرى مثل Gemini 3 Pro أو أوضاع استدلال أعمق عند الحاجة إلى مهام برمجية أو تحليلية متقدمة.