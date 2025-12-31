قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: تشخيص الأمراض عن طريق الذكاء الاصطناعي حرام شرعا
تصعيد خطير .. نتنياهو يكشف معلومات استخباراتية ويُهدّد بقصف مواقع إيرانية جديدة
نتنياهو: نسعى للتعايش مع الفلسطينيين في الضفة الغربية
التوترات في جنوب اليمن.. دعوة مصرية للتعامل بحكمة بعد التطورات بين السعودية والإمارات
كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز
انقطاع الإنترنت في إسرائيل .. وشلل يضرب عدة قطاعات بدولة الاحتلال
أطعمة تنقص الوزن وتبني العضلات في نفس الوقت .. خبراء تغذية يكشفون السر
يا ليتني كنت معهم | نجل أبو عبيدة يروي مأساة استشهاد والده وعائلته في قصف إسرائيلي .. القصة الكاملة
أنوشكا تتألق في ليلة غنائية استثنائية بدار الأوبرا لاستقبال 2026 | شاهد
مفاجأة في مصير مدرب منتخب تونس بعد أمم أفريقيا 2025 .. فيديو
انقلاب 30 عربة قطار في «كنتاكي» الأمريكية تحمل مادة كيميائية خطيرة.. وحظر خروج السكان
لا للسوشيال ميديا الفارغة.. «مصر القومي» يشيد بقرار «المتحدة»: الصحافة تركّز على القيمة وليس الشهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تكشف عن تحديثات Gemini 3 Flash

Gemini 3 Flash
Gemini 3 Flash
احمد الشريف

أعلنت جوجل عن اعتماد نموذج Gemini 3 Flash كنموذج افتراضي جديد في تطبيق Gemini على الهواتف والويب، بدلًا من Gemini 2.5 Flash المستخدم سابقًا.​

ويقدَّم Gemini 3 Flash بوصفه «ترقية كبرى للذكاء الاصطناعي اليومي»، مع الجمع بين مستوى استدلال متقدم مستمد من Gemini 3 Pro وزمن استجابة منخفض وتكلفة أقل، ليكون متاحًا أيضًا للمستخدمين المجانيين افتراضيًا.​

تحسينات في السرعة والاستدلال المتعدد الوسائط

توضح جوجل أن Gemini 3 Flash يحتفظ بأساسيات Gemini 3 من حيث القدرة على الاستدلال المعقّد، وفهم المحتوى متعدد الوسائط (النصوص، الصور، الصوت، والفيديو)، مع تحسينات في سرعة الاستجابة والكفاءة.​

ويستطيع النموذج التعامل مع سيناريوهات عملية متنوعة، مثل تحليل مقطع فيديو قصير للحصول على نصائح، أو تفسير رسم يدوي، أو تحليل تسجيل صوتي وتحويله إلى ملخصات أو أسئلة وأجوبة، مع الحفاظ على دقة أعلى مقارنة بالجيل السابق 2.5 Flash.​

توسع  Gemini 3 Flash 

إلى جانب تطبيق Gemini، بدأ طرح Gemini 3 Flash كنموذج افتراضي في وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode) داخل بحث جوجل على نطاق عالمي، ليجمع بين نتائج الويب المباشرة وقدرات الاستدلال السريع.​

كما أصبح النموذج متاحًا للمطورين والمؤسسات عبر Gemini API وGoogle AI Studio ومنصّة Antigravity وVertex AI، بالإضافة إلى Gemini Enterprise وGemini CLI وأدوات التطوير مثل Android Studio، ما يتيح دمجه في تطبيقات وخدمات خارجية.​

استخدامات مؤسسية: سرعة أعلى لتطبيقات الأعمال

تشير جوجل إلى أن شركات مثل Salesforce وWorkday وFigma بدأت بالفعل في استخدام Gemini 3 Flash داخل حلولها، للاستفادة من مزيج السرعة والاستدلال في مهام مثل المساعدة الذكية، والتحليلات، وأتمتة تدفقات العمل.​

ويستهدف النموذج حالات استخدام تتطلب ردودًا شبه فورية لكن بجودة قريبة من النماذج الأكبر، مثل روبوتات المحادثة الموجهة للعملاء، والمساعدين المدمجين في المنتجات، وأدوات دعم الإنتاجية داخل بيئات العمل.​

تحديثات متواصلة لتطبيق Gemini في ديسمبر 2025

ضمن ما تسميه جوجل «Gemini Drops»، أكدت الشركة أن طرح Gemini 3 Flash يأتي ضمن حزمة تحديثات شهر ديسمبر 2025 لتطبيق Gemini، التي تشمل تحسينات في واجهة الاستخدام، وخيارات تنظيم المحتوى، وأساليب جديدة للاستفادة من المساعد في المهام اليومية.​

وتشير الشركة إلى أن هذه التحديثات تُطرح تدريجيًا للمستخدمين في مختلف المناطق، مع إتاحة خيار التبديل يدويًا إلى نماذج أخرى مثل Gemini 3 Pro أو أوضاع استدلال أعمق عند الحاجة إلى مهام برمجية أو تحليلية متقدمة.

Gemini 3 Flash Gemini Gemini 25 Flash

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

أموال

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

منصة “كيريو” اليابانية

أول رد من منصة كيريو على أزمة “أعطال امتحان البرمجة” لأولى ثانوي

ترشيحاتنا

مها الصغير

سوء فهم وحبس شهر… القصة الكاملة لأزمة مها الصغير

المخرج داوود عبد السيد

أزمة حادة في وظائف الكلى.. اللحظات الأخيرة في حياة المخرج داود عبد السيد

حواس الإنسان

أسرار تكشف للمرة الأولى.. وداعًا للحواس الخمس التي يملكها الإنسان

بالصور

أطعمة تنقص الوزن وتبني العضلات في نفس الوقت .. خبراء تغذية يكشفون السر

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

وداعًا لألم كل شهر .. طرق طبيعية فعّالة لتخفيف آلام الطمث بدون مسكنات

طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية
طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية
طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية

تامر عبدالمنعم يشهد البروفات النهائية لاحتفالية رأس السنة | صور

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

طريقة عمل عمل الأرز بلبن الكريمي.. بنفس طعم الجاهز في المنزل

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد