جوجل تفكر في السماح بتغيير عنوان البريد الإلكتروني الأساسي للحسابات

احمد الشريف

أعلنت شركة جوجل عن دراسة إمكانية السماح لمستخدمي Gmail بـ تغيير عنوان البريد الإلكتروني الأساسي المرتبط بحساباتهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة إدارة الحسابات. 

ويأتي الإعلان ضمن تحديثات Google Account الجديدة، مع اختبار الميزة حالياً لدى فئة محدودة من المستخدمين.

ميزة تغيير البريد الأساسي

حالياً، يُعتبر عنوان Gmail الأساسي غير قابل للتغيير بعد إنشاء الحساب، مما يُسبب مشكلات للمستخدمين الذين يرغبون في تحديث عنوانهم بسبب تغيير الوظيفة أو الدراسة. 

وتسمح الميزة الجديدة بـ استبدال العنوان الأساسي بعنوان Gmail جديد، مع الحفاظ على جميع البيانات والإعدادات.

كيفية عمل الميزة

يتم السماح بـ إضافة عنوان Gmail جديد كـ بريد أساسي من خلال إعدادات الحساب الرئيسية، مع فترة انتقال 30 يوماً للتأكد من الوصول إلى البريد الجديد.

كما تحافظ جوجل على إمكانية الوصول للبريد القديم كـ بريد إضافي لمدة عام على الأقل.

الدول المشمولة بالاختبار

بدأت جوجل اختبار الميزة في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، وأستراليا لمستخدمي Gmail شخصي (غير Google Workspace)، وتخطط الشركة لتوسيع التوفر عالمياً خلال الربع الأول من 2026.

شروط وإجراءات الأمان

تفرض جوجل شروطاً صارمة لتفعيل الميزة، بما في ذلك، التحقق بخطوتين مفعل، عدم وجود قيود أمنية على الحساب، عمر الحساب أكثر من 6 أشهر، عدم وجود نشاط مشبوه حديث، كما تُطالب بـ تأكيد الملكية للبريد الجديد عبر رموز التحقق.

تأثير على إدارة الحسابات

ستُحدث الميزة تحسناً كبيراً في إدارة الحسابات، حيث يمكن  المستخدمين من ربط حساباتهم بعناوين عمل أو دراسة جديدة دون إنشاء حسابات منفصلة. كما تُسهل نقل الاشتراكات والخدمات المرتبطة بالحساب.

خطط مستقبلية للميزات

أشارت جوجل إلى دراسة إضافة ميزات إدارة متقدمة مثل، نقل تلقائي للرسائل بين الحسابات، دمج عدة حسابات Gmail في حساب واحد، إدارة أسماء العرض المتعددة للحسابات الشخصية.

كيفية التفعيل حالياً

يتوفر الخيار للمستخدمين المختارين عبر:الإعدادات > الحسابات الشخصية > معلومات شخصية، اختيار “البريد الإلكتروني الأساسي”،إضافة عنوان Gmail جديد والتحقق.

وتشير جوجل إلى أن التفعيل الكامل سيتم تدريجياً خلال الأشهر الستة القادمة.

استجابة المستخدمين الأولية

استقبل المستخدمون الميزة بترحيب واسع في منتديات Reddit وX، مشيدين بـ حل مشكلة مزمنة. 

كما أعربت شركات صغيرة عن ارتياحها لإمكانية تحديث عناوين العمل دون فقدان البيانات أو الخدمات.

تأثير على Google Workspace

لم تعلن جوجل بعد عن توفير الميزة لـ Google Workspace، لكن مصادر تشير إلى دراسة إصدار مؤسسي خلال النصف الثاني من 2026 مع ضوابط إدارية إضافية.

