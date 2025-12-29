نماذج Gemini وتطوير القدرات متعددة الوسائط

أكدت جوجل في الحصاد أن عام 2025 شهد قفزات مهمة في قدرات نماذج Gemini، بدءًا من Gemini 2.5 في مارس، ثم إطلاق Gemini 3 في نوفمبر، وصولًا إلى Gemini 3 Flash في ديسمبر.​

وذكرت الشركة أن هذه النماذج حسّنت قدرات الاستدلال والفهم متعدد الوسائط، إلى جانب كفاءة أعلى في التدريب والتشغيل، مع استخدامها في عدد واسع من منتجات جوجل الاستهلاكية والخدمات السحابية.​

من المختبر إلى المنتجات

أشارت جوجل إلى أن أبحاث 2025 لم تبق في الإطار النظري، إذ وثّقت عبر تقرير منفصل نحو 60 محطة رئيسية لإعلانات الذكاء الاصطناعي خلال العام، شملت تحديثات Gemini، ووضع الذكاء الاصطناعي في البحث، وتحسينات على هواتف Pixel، وأدوات المطورين.​

وتوضح الشركة أن هذه المنجزات تُظهر كيف انتقلت أبحاثها من الأوراق العلمية إلى تجارب عملية في مجالات مثل البحث التوليدي، وتجربة المستخدم على أندرويد، وتطبيقات التعليم والإنتاجية الرقمية.​

أبحاث لدعم العلوم والطب وعلوم الأرض

يتضمن حصاد جوجل تسليط الضوء على مشاريع بحثية في علوم الجينوم والبيولوجيا والأعصاب، إلى جانب أدوات تعتمد الذكاء الاصطناعي لدعم اكتشاف الأدوية ومقاومة الميكروبات ومراقبة صحة الكوكب.​

وشمل التقرير نماذج خاصة بعلوم الأرض للتنبؤ بالطقس والتغيرات المناخية ورصد الكوارث الطبيعية، في إطار ما تصفه جوجل بالسعي لبناء «ذكاء كوكبي» يساعد على فهم أفضل للبيئة ودعم جهود التكيف مع المناخ.​

خوارزميات وبنية تحتية لمرحلة ما بعد 2025

إلى جانب النماذج، استعرضت جوجل أعمالها على مستوى البنية التحتية والخوارزميات، بما في ذلك خوارزميات كفاءة جديدة مثل LAVA لجدولة المهام في مراكز البيانات، وتقنيات تسريع الاستدلال مثل أساليب decoding التكهنية.​

كما أشار فريق Google Research إلى التقدم في مجال نماذج الرسوم البيانية والخوارزميات الأساسية للتعلّم الآلي، والتي تُعدّ – بحسب التقرير – قاعدة لتطوير الأجيال المقبلة من نماذج الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المعتمدة عليها بعد 2025.