اللهم بك أصبحنا.. ردد أذكار الصباح الآن
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. ما الذي تخبئه نبوءات بابا فانجا لـ2026؟
تعديل الأجر اليومي لعمال الحفائر بمختلف المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية
شركة تسويق تبحث عن عرض خارجي لعمر سيد معوض.. وإسبانيا الوجهة الأقرب
البيت الأبيض: الإعلان عن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط في غزة الشهر المقبل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 26-12-2025
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: تفاؤل رئيس الوزراء لن يتحقق إلا إذا كان هناك تحسن في دخل المواطن.. انفصال مزدوج ويوم كبيس على الفن والإعلام.. ماذا يحدث بين المشاهير؟
تقلبات جوية.. أمطار خفيفة ونشاط للرياح تزامنا مع ضباب يغطي الطرق الصباحية
برعاية أمريكية.. تقدم غير مسبوق في المحادثات الأمنية بين سوريا وإسرائيل
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1٪
الدبلوماسية المصرية في أفريقيا 2025..ممرات لوجستية وتنموية وتعزيز التجارة البينية
أخبار التكنولوجيا | جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail.. إنفيديا تشتري Groq في أكبر صفقة بتاريخها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail

تستعد شركة جوجل، لطرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تغيير عنوان بريدهم الإلكتروني @gmail.com، وفقا لما ورد في صفحة دعم رسمية للشركة، أكدت فيها أن الميزة يتم طرحها تدريجيا لجميع المستخدمين.

مقابل 20 مليار دولار.. إنفيديا تشتري Groq في أكبر صفقة بتاريخها


وافقت شركة إنفيديا Nvidia، على شراء أصول شركة Groq، المتخصصة في تصميم رقائق المعالجة عالية الأداء للذكاء الاصطناعي، مقابل 20 مليار دولار نقدا، وفقا لما كشفه أليكس ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة Disruptive، التي قادت آخر جولة تمويل للشركة في سبتمبر الماضي.


أسرار كاميرا 200 ميجابكسل وبطارية عملاقة.. أوبو تجهز قنبلة 2026
 

أفادت تسريبات حديثة أن شركة أوبو Oppo، تخطط لجدول إطلاق مكثف في الصين خلال أوائل 2026، مع إمكانية وصول هاتفي Find X9 Ultra و Find N6 قبل الموعد المتوقع سابقا.


 

تسريبات آيفون 18 برو .. 6 ميزات جديدة لم ترها من قبل

من المتوقع أن تطرح سلسلة iPhone 18 العام المقبل نسخة قابلة للطي، لكن أكثر الطرازات شعبية ستظل آيفون 18 برو وPro Max، وفيما يلي 6 سنستعرض ميزات جديدة يشاع عنها بالنسبة لطراز آيفون 18 برو:

عملاق التصوير وصل .. شاومي تعلن رسميا عن هاتفها الرائد Xiaomi 17 Ultra
 

كشفت شركة شاومي، رسميا عن هاتفها الرائد الجديد Xiaomi 17 Ultra، إلى جانب إصدار خاص Leica Edition خلال حدث إطلاق أقيم الليلة في الصين.

شاشة عملاقة وبطارية لا تصدق.. ريلمي تكشف أسرار Realme Pad 3

أكدت شركة ريلمي، علي أن جهاز Realme Pad 3 5G سيتم إطلاقه في الهند بالتزامن مع سلسلة هواتف Realme 16 Pro وسماعات Realme Buds Air8، يوم 6 يناير 2026، وقد تم إدراج الجهاز بالفعل على الموقع الرسمي للشركة في الهند، مما كشف عن بعض مواصفاته الأساسية وميزاته الرئيسية.

اكتشف خبايا iOS 26.. نصائح وحيل لجعل استخدام آيفون أسهل وأذكى

مع إطلاق iOS 26، لم يقتصر التحديث على تحسين الأداء وتطوير واجهة الاستخدام فحسب، بل جاء أيضا مع مجموعة من الحيل والميزات المخفية التي قد لا يعرفها الكثير من مستخدمي آيفون.

بسعر يبناسبك.. أفضل 5 هواتف ذكية في مصر تحت 7000 جنيه

يبحث الكثيرون عن أفضل ٥ هواتف ذكية في مصر تحت ٧٠٠٠ جنيه، خاصة مع تزايد الخيارات المتاحة في السوق الاقتصادي والتي تجمع بين الأداء الجيد والسعر المناسب.


لينوفو تطلق سمارت ووتش ببطارية خارقة تعمل 27 يوما

أطلقت شركة لينوفو الصينية، ساعتها الذكية الجديدة Watch GT Pro في الصين، حيث تستهدف محبي الأنشطة الخارجية واللياقة البدنية، بفضل مزايا مثل نظام تحديد المواقع GPS مزدوج التردد وعمر بطارية يصل إلى 27 يوما.


 

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

تحليل.. ماذا يعني خفض الفائدة 1% في البنوك؟

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في كان 2025

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم 25-12-2025

أخبار أسوان| استعدادات مكثفة للعام الميلادي الجديد.. حملة لإزالة التعديات.. وتوفير مركز تكنولوجي متنقل

أوقاف بني سويف: المديرية تولي عناية خاصة بكتاتيب تحفيظ القرآن

تفاصيل مشاركة محافظ الإسكندرية في احتفالات عيد الميلاد المجيد

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

بهدوء وبعد 25 سنة زواج.. لميس الحديدي وعمرو أديب يعلنان الانفصال

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

