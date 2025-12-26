أخبار التكنولوجيا | جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail.. إنفيديا تشتري Groq في أكبر صفقة بتاريخها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail

تستعد شركة جوجل، لطرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تغيير عنوان بريدهم الإلكتروني @gmail.com، وفقا لما ورد في صفحة دعم رسمية للشركة، أكدت فيها أن الميزة يتم طرحها تدريجيا لجميع المستخدمين.



وافقت شركة إنفيديا Nvidia، على شراء أصول شركة Groq، المتخصصة في تصميم رقائق المعالجة عالية الأداء للذكاء الاصطناعي، مقابل 20 مليار دولار نقدا، وفقا لما كشفه أليكس ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة Disruptive، التي قادت آخر جولة تمويل للشركة في سبتمبر الماضي.

أفادت تسريبات حديثة أن شركة أوبو Oppo، تخطط لجدول إطلاق مكثف في الصين خلال أوائل 2026، مع إمكانية وصول هاتفي Find X9 Ultra و Find N6 قبل الموعد المتوقع سابقا.





تسريبات آيفون 18 برو .. 6 ميزات جديدة لم ترها من قبل

من المتوقع أن تطرح سلسلة iPhone 18 العام المقبل نسخة قابلة للطي، لكن أكثر الطرازات شعبية ستظل آيفون 18 برو وPro Max، وفيما يلي 6 سنستعرض ميزات جديدة يشاع عنها بالنسبة لطراز آيفون 18 برو:

عملاق التصوير وصل .. شاومي تعلن رسميا عن هاتفها الرائد Xiaomi 17 Ultra



كشفت شركة شاومي، رسميا عن هاتفها الرائد الجديد Xiaomi 17 Ultra، إلى جانب إصدار خاص Leica Edition خلال حدث إطلاق أقيم الليلة في الصين.

أكدت شركة ريلمي، علي أن جهاز Realme Pad 3 5G سيتم إطلاقه في الهند بالتزامن مع سلسلة هواتف Realme 16 Pro وسماعات Realme Buds Air8، يوم 6 يناير 2026، وقد تم إدراج الجهاز بالفعل على الموقع الرسمي للشركة في الهند، مما كشف عن بعض مواصفاته الأساسية وميزاته الرئيسية.

اكتشف خبايا iOS 26.. نصائح وحيل لجعل استخدام آيفون أسهل وأذكى

مع إطلاق iOS 26، لم يقتصر التحديث على تحسين الأداء وتطوير واجهة الاستخدام فحسب، بل جاء أيضا مع مجموعة من الحيل والميزات المخفية التي قد لا يعرفها الكثير من مستخدمي آيفون.

بسعر يبناسبك.. أفضل 5 هواتف ذكية في مصر تحت 7000 جنيه

يبحث الكثيرون عن أفضل ٥ هواتف ذكية في مصر تحت ٧٠٠٠ جنيه، خاصة مع تزايد الخيارات المتاحة في السوق الاقتصادي والتي تجمع بين الأداء الجيد والسعر المناسب.



لينوفو تطلق سمارت ووتش ببطارية خارقة تعمل 27 يوما

أطلقت شركة لينوفو الصينية، ساعتها الذكية الجديدة Watch GT Pro في الصين، حيث تستهدف محبي الأنشطة الخارجية واللياقة البدنية، بفضل مزايا مثل نظام تحديد المواقع GPS مزدوج التردد وعمر بطارية يصل إلى 27 يوما.



