الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مقابل 20 مليار دولار.. إنفيديا تشتري Groq في أكبر صفقة بتاريخها

إنفيديا
إنفيديا
شيماء عبد المنعم

وافقت شركة إنفيديا Nvidia، على شراء أصول شركة Groq، المتخصصة في تصميم رقائق المعالجة عالية الأداء للذكاء الاصطناعي، مقابل 20 مليار دولار نقدا، وفقا لما كشفه أليكس ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة Disruptive، التي قادت آخر جولة تمويل للشركة في سبتمبر الماضي.

وقال ديفيس، الذي استثمرت شركته أكثر من نصف مليار دولار في Groq منذ تأسيسها في 2016، إن صفقة إنفيديا تمت بسرعة. 

وكانت Groq قد جمعت 750 مليون دولار قبل ثلاثة أشهر، بتقييم يقارب 6.9 مليار دولار، بمشاركة مستثمرين كبار مثل BlackRock وNeuberger Berman وسامسونج وCisco وAltimeter و1789 Capital.

 

تفاصيل الصفقة

أوضحت Groq في مدونة أن الصفقة تتضمن اتفاقية ترخيص غير حصرية لتقنية المعالجة inference technology مع إنفيديا. 

بموجب هذه الصفقة، سينضم مؤسس الشركة جوناثان روس، إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة وقيادات أخرى، إلى إنفيديا لدعم وتوسيع التكنولوجيا المرخصة، بينما ستستمر Groq كـ شركة مستقلة تحت قيادة المدير المالي سيمون إدواردز كـ رئيس تنفيذي.

وأكدت الشركة أن قطاع GroqCloud السحابي لن يكون جزءا من الصفقة وسيستمر في العمل دون انقطاع.

أكبر عملية استحواذ في تاريخ إنفيديا

تمثل الصفقة أكبر استحواذ في تاريخ إنفيديا، متجاوزة صفقة شراء شركة Mellanox الإسرائيلية في 2019 بقيمة نحو 7 مليارات دولار. 

ومع امتلاك إنفيديا 60.6 مليار دولار نقدا واستثمارات قصيرة الأجل بنهاية أكتوبر، تعزز الشركة قدرتها على الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة.

قال جينسن هوانج، المدير التنفيذي لـ إنفيديا، في رسالة للموظفين: “نخطط لدمج رقائق Groq منخفضة التأخير ضمن بنية مصنع إنفيديا للذكاء الاصطناعي، لتوسيع المنصة ودعم مجموعة أوسع من مهام الاستدلال في الوقت الفعلي".


وأضاف: “بينما نضم موظفين موهوبين ونرخص تقنيات Groq، نحن لا نشتري Groq كـ شركة".

خلفية Groq

تأسست Groq في 2016 على يد مجموعة من المهندسين السابقين، بما في ذلك جوناثان روس، أحد مطوري وحدة المعالجة Tensor الخاصة بـ جوجل TPU، والتي تستخدم كـ بديل لوحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا في بعض الشركات.

مع ارتفاع الطلب على رقائق تسريع الذكاء الاصطناعي، كانت Groq تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 500 مليون دولار هذا العام، ولم تكن تفكر في بيع الشركة قبل اقتراب إنفيديا منها.

تأتي هذه الصفقة ضمن سباق الاستثمار والتوسع في قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي، حيث استثمرت إنفيديا مؤخرا في شركات ناشئة مثل Crusoe وCohere وCoreWeave، بينما تتنافس شركات كبرى مثل ميتا وجوج ومايكروسوفت على استقطاب المواهب والترخيص للتقنيات المتقدمة في المجال نفسه.

