سر اللعبة الكبرى .. DeepSeek تسرق رقاقات إنفيديا المحظورة لتطوير نموذجها

ردت شركة إنفيديا، على تقرير أفاد بأن شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة "DeepSeek" تستخدم رقائق Blackwell المهربة لتطوير نموذجها القادم.

وتعتبر رقائق Blackwell من إنفيديا واحدة من أحدث وأقوى منتجات الشركة، وقد فرضت الولايات المتحدة حظرا على تصديرها إلى الصين في إطار جهودها للحفاظ على تقدمها في سباق الذكاء الاصطناعي.

اتهامات لـ DeepSeek باستخدام رقاقات إنفيديا المحظورة



وفقا لتقرير من موقع "The Information"، فإن DeepSeek تستخدم رقائق دخلت البلاد بشكل غير قانوني.

وقال متحدث باسم إنفيديا في بيان: “لم نتلق أي إثباتات أو معلومات تؤكد وجود ”مراكز بيانات وهمية" تم إنشاؤها لخداعنا وخداع شركائنا من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، ثم تم تفكيكها وتهريبها وإعادة تركيبها في مكان آخر، ورغم أن عملية التهريب هذه تبدو بعيدة عن الواقع، فإننا نتابع أي معلومة نتلقاها."

تعتبر إنفيديا واحدة من أكبر المستفيدين من ازدهار الذكاء الاصطناعي حتى الآن، حيث تطور وحدات معالجة الرسومات GPUs التي تعد أساسية لتدريب النماذج وتشغيل الأعمال الكبيرة.

وبما أن هذه الأجهزة تشكل عنصرا حيويا في تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أصبحت علاقة إنفيديا مع الصين نقطة توتر سياسي بين المشرعين الأمريكيين.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم الإثنين الماضي أن إنفيديا يمكنها شحن رقائق H200 إلى "العملاء المعتمدين" في الصين وغيرها من الدول، بشرط أن تحصل الولايات المتحدة على 25% من تلك المبيعات، لكن هذا الإعلان واجه اعتراضات من بعض أعضاء الحزب الجمهوري.

أثار ظهور DeepSeek في يناير قلق قطاع التكنولوجيا الأمريكي عندما أطلقت نموذجا للذكاء الاصطناعي يسمى "R1"، والذي حقق نجاحا كبيرا على متاجر التطبيقات وقوائم الصناعة.

كما تم تطوير نموذج R1 بتكلفة أقل بكثير مقارنة بالنماذج الأمريكية، وفقا لبعض التقديرات التحليلية.

وفي أغسطس، ألمحت DeepSeek إلى أن الصين ستتوفر قريببًا على رقائق "الجيل التالي" لدعم نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.