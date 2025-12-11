طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية .. إليك أهم الأدوية والطرق المنزلية

توجد طرق عديدة تساعد في علاج التهاب الجيوب الأنفية، وتختلف حسب الأعراض ومدة الإصابة بها.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم طرق علاج التهابات الجيوب الأنفية.

طرق طبيعية لعلاج الجيوب الأنفية

يمكنك علاج التهاب الجيوب الأنفية في المنزل باستخدام:

مزيلات الاحتقان.

أدوية البرد والحساسية التي تُصرف بدون وصفة طبية.

غسولات الأنف الملحية .

شرب الكثير من السوائل.

أدوية الجيوب الأنفية

إذا لم تتحسن أعراض التهاب الجيوب الأنفية بعد 10 أيام، فقد يصف الطبيب ما يلي:

المضادات الحيوية.

مزيلات الاحتقان الفموية أو الموضعية.

بخاخات الستيرويد الأنفية الموصوفة طبيًا (لا تستخدم البخاخات أو القطرات غير الموصوفة طبيًا لأكثر من ثلاثة إلى خمسة أيام فقد تزيد من الاحتقان).

يعالج الأطباء التهاب الجيوب الأنفية المزمن بالتركيز على الحالة المرضية الأساسية و تشمل ما يلي:

بخاخات الستيرويد الأنفية

بخاخات مضادات الهيستامين الموضعية أو الأقراص الفموية ومضادات الليكوترين ، مثل مونتيلوكاست.

إجراء جراحة لعلاج المشاكل الهيكلية أو الأورام الحميدة أو الالتهابات الفطرية.

أفضل الأدوية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية

إذا كنت بحاجة إلى مضاد حيوي، فإن نوع المضاد الذي يصفه لك الطبيب يعتمد على حالتك الصحية. ومن بين الخيارات المتاحة: أوجمنتين (أموكسيسيلين/كلافولانات). أموكسيسيلين. دوكسيسايكلين. ليفوفلوكساسين. سيفيكسيم. سيفبودوكسيم. كليندامايسين.