تكنولوجيا وسيارات

لينوفو تطلق سمارت ووتش ببطارية خارقة تعمل 27 يوما

Lenovo Watch GT Pro
Lenovo Watch GT Pro
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة لينوفو الصينية، ساعتها الذكية الجديدة Watch GT Pro في الصين، حيث تستهدف محبي الأنشطة الخارجية واللياقة البدنية، بفضل مزايا مثل نظام تحديد المواقع GPS مزدوج التردد وعمر بطارية يصل إلى 27 يوما. 

مواصفات Lenovo Watch GT Pro


تتميز ساعة لينوفو الجديدة Lenovo Watch GT Pro، بشاشة دائرية الشكل من نوع AMOLED بقياس 1.43 بوصة، بدقة 466×466 بكسل، مع استخدام زجاج Corning لحماية الشاشة من الخدوش.

واعتمدت لينوفو في تصميم الساعة على إطار من سبيكة الزنك والمغنيسيوم، مع ظهر مصنوع من النايلون المقوى بالألياف الزجاجية، وأزرار من الفولاذ المقاوم للصدأ، وسوار من السيليكون. 

وتدعم الساعة أنظمة أندرويد وiOS، كما تأتي مزودة بتقنية Bluetooth 5.3، ما يتيح إجراء المكالمات عبر البلوتوث، والاطلاع على سجل المكالمات، وعرض الإشعارات مباشرة من الساعة.

ويسهم نظام GPS مزدوج التردد في تحسين دقة تتبع الموقع أثناء الأنشطة الخارجية، إلى جانب مستشعرات قياس الارتفاع والضغط الجوي، بالإضافة إلى بوصلة رقمية، لدعم الملاحة وتتبع اللياقة البدنية في الوقت الفعلي.

وتدعم ساعة Watch GT Pro أكثر من 170 وضعا رياضيا، تشمل التمارين الداخلية والخارجية، كما تتمتع بمقاومة للماء بمعيار 5ATM حتى عمق 50 مترا. 

وأضافت لينوفو خوارزمية مخصصة للسباحة تقوم بتتبع عدد الضربات، السرعة، عدد اللفات، مدة التمرين، والسعرات الحرارية المحروقة.

Lenovo Watch GT Pro

وتشمل الميزات الصحية مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2، وتتبع النوم، وقياس مستوى التوتر، إلى جانب تمارين تنفس موجهة. 

كما يقدم نظام تتبع النوم تحليلا لمراحل النوم الخفيف والعميق ومرحلة حركة العين السريعة REM لتقييم جودة النوم.

وتعمل الساعة ببطارية ليثيوم بوليمر بسعة 470 مللي أمبير، حيث تؤكد الشركة أنها تدوم حتى 27 يوما في وضع التحمل الطويل، ونحو 7 أيام مع الاستخدام المكثف، وتستغرق عملية الشحن حوالي ثلاث ساعات عبر كابل مغناطيسي.

وتتوفر الساعة حاليا للبيع في الصين بسعر 899 يوان صيني (نحو 128 دولارا).

وفي أخبار ذات صلة، أطلقت شركة Rogbid مؤخرا ساعة Enduro ببطارية سعة 1100 مللي أمبير وعمر استعداد يصل إلى 100 يوم، فيما كشفت شركة Fastrack عن ساعة Cosmix بتصميم معدني منحني، مع ميزات تتبع الصحة وشاشة AMOLED.

لينوفو Lenovo Watch GT Pro ساعة لينوفو الجديدة ساعة Watch GT Pro

