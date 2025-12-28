جوجل تبدأ طرح تحديث Google December 2025 Core Update مع تأثير عالمي على نتائج البحث

أعلنت جوجل عن بدء طرح تحديث Google December 2025 Core Update في 11 ديسمبر 2025، عبر لوحة حالة البحث Search Status Dashboard.

ويصنف هذا التحديث بوصفه ثالث تحديث جوهري (Core Update) خلال عام 2025، بعد تحديثي مارس ويونيو، ومن المنتظر أن يستغرق طرحه الكامل حتى ثلاثة أسابيع، أي حتى أواخر ديسمبر أو مطلع يناير 2026.

طبيعة التحديث وما يستهدفه

توضح جوجل أن December 2025 Core Update هو «تحديث واسع للنظام الأساسي لترتيب النتائج»، يهدف إلى تحسين قدرة محرك البحث على إظهار محتوى أكثر صلة و«إرضاءً» للمستخدمين من مختلف أنواع المواقع، وليس موجّهًا لفئة محددة من الصفحات.

وأكدت الشركة أن التحديث لا يعد «عقوبة» على مواقع بعينها، بل يمثل إعادة معايرة لإشارات الترتيب الأساسية، بما في ذلك جودة المحتوى وملاءمته، على أن تستفيد الصفحات ذات القيمة الحقيقية للمستخدم من تحسن في الظهور، مقابل تراجع الصفحات الأضعف.

حجم التأثير الأوّلي على نتائج البحث

تشير بيانات منصات رصد تقلبات نتائج البحث إلى أن التحديث أحدث درجة تذبذب عالية في الأيام الأولى بعد إطلاقه، مع تسجيل مستويات تقلب وصفت بـ«شديدة» على مؤشرات قياس حركة نتائج البحث.

وتفيد تحليلات مستقلة بأن التحديث يؤثر في مختلف القطاعات (إخبارية، تجارية، محتوى تعليمي… إلخ) وعلى جميع المناطق واللغات بشكل عالمي، ما يعني أن المواقع في شتى الأسواق قد تلاحظ ارتفاعًا أو تراجعًا ملحوظًا في الزيارات العضوية خلال فترة الطرح.

ما الذي يجب أن ينتبه إليه أصحاب المواقع

تنصح جوجل أصحاب المواقع الذين يشهدون تغييرات في الترتيب بعد التحديث بعدم التركيز على «إصلاح سريع» أو البحث عن سبب واحد مباشر، بل مراجعة الموقع على مستوى جودة المحتوى الشاملة، ومدى تلبية الصفحات لاحتياجات المستخدم الفعلية.

وتوصي تحليلات متخصصة بمراجعة عوامل مثل عمق المحتوى، وحداثة المعلومات، وتجربة المستخدم على الأجهزة المحمولة، إضافة إلى مؤشرات الأداء مثل Core Web Vitals، التي تشير تقارير إلى تشديد حدودها في التحديثات الأخيرة.

توقعات للفترة المقبلة

تؤكد جوجل أن تقلبات الترتيب ستظل متوقعة طوال فترة الطرح التي تمتد لأسابيع، وأن التقييم النهائي لتأثير التحديث لا يمكن حسمه قبل اكتمال rollout.

وبعد انتهاء التحديث، قد تستغرق المواقع التي تأثرت سلبًا عدة أشهر حتى تستعيد جزءًا من ترتيبها، وذلك بحسب مدى مواءمة محتواها ومعايير الجودة الجديدة؛ فيما قد تظهر لاحقًا تحديثات أصغر أو تعديلات تكميلية تبني على تغيير ديسمبر 2025.