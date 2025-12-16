Google Chat تلحق بـGmail.. خدمة الدردشة تحصل على ميزة طال انتظارها

كشفت منصة PhoneArena أن جوجل بدأت أخيرًا بإضافة ميزة جدولة الرسائل إلى Google Chat، وهي الميزة نفسها التي استفاد منها مستخدمو Gmail منذ سنوات، لتسد الشركة واحدًا من أكثر النواقص إزعاجًا في تطبيقها الموجه لفرق العمل.

وتؤكد جوجل أن هذه الإضافة جاءت استجابةً لطلب متكرر من المستخدمين، خصوصًا في بيئات العمل الموزعة عبر مناطق زمنية مختلفة حيث يُعد توقيت الرسالة أحيانًا أهم من محتواها نفسه.​

جدولة حتى 120 يومًا… بنفس منطق Gmail

أوضحت PhoneArena أن طريقة جدولة الرسائل في Google Chat تكاد تطابق تجربة Gmail حيث يكتب المستخدم الرسالة، ثم يضغط على سهم صغير بجوار زر الإرسال، ليختار التاريخ والوقت اللذين يريد فيهما وصول الرسالة.

ويمكن جدولة الرسائل حتى 120 يومًا مقدمًا، وهي نافذة زمنية تتفوق على Microsoft Teams الذي يفرض حدًا أقصاه 7 أيام، وتساوي تقريبًا مرونة Slack في هذا الجانب.​

احترام مناطق الوقت وإيقاف “إزعاج منتصف الليل”

قالت جوجل – كما ينقل التقرير – إن الهدف من الميزة ليس مجرد الراحة، بل مساعدة الفرق على احترام أوقات الراحة لموظفيها في مناطق زمنية أخرى.

فبدل إرسال الرسائل في منتصف الليل عند المتلقي لمجرد أن مرسلها لا يزال في ساعات العمل، يمكن ضبط الرسالة لتصل تلقائيًا مع بداية دوام الشخص الآخر، ما يمنع تراكم الإشعارات المزعجة خارج ساعات العمل الرسمية.​

وصول أسهل إلى Chat عبر chat.google.com

أشارت PhoneArena إلى أن جوجل أعلنت بالتوازي مع ميزة الجدولة إمكانية الوصول المباشر إلى Google Chat من خلال الرابط chat.google.com، بدل الاكتفاء بالمسار الطويل mail.google.com/chat المدمج في Gmail.

وقالت الشركة إن العنوان الجديد يحمّل واجهة Chat أسرع، مع الإبقاء على الخيار القديم داخل Gmail لمن يفضّلون إدارة البريد والدردشة من نافذة واحدة.​

خطوة متأخرة… لكنها مهمة في سباق منصات العمل

يلفت التقرير إلى أن جدولة الرسائل باتت من “الوظائف الأساسية” في معظم تطبيقات العمل التعاوني مثل Slack وTeams، وحتى في تطبيقات مراسلة شخصية مثل Google Messages وInstagram، ما جعل غيابها عن Chat موضع انتقاد مستمر.

ومع وصول هذه الميزة أخيرًا، يقترب Google Chat خطوة إضافية من نضج منافسيه، ويمنح مستخدمي Workspace سببًا أقل للانتقال إلى منصات بديلة فقط من أجل التحكم في توقيت الرسائل.​