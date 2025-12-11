مفاجأة جديدة من جوجل .. الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل طريقة قراءة الأخبار

أعلنت شركة جوجل، عن اختبارها لميزة جديدة تقوم على تقديم ملخصات مقالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي على صفحات أخبار جوجل للمؤسسات الإخبارية المشاركة، وذلك في إطار برنامج تجريبي جديد.

تشمل المؤسسات الإعلامية المشاركة في البرنامج التجريبي كلا من صحيفة ذا جارديان وصحيفة واشنطن بوست وواشنطن إكزامينر، وKompas وFolha وDer Spiegel وEl País وInfobae وتايمز أوف إنديا، وغيرها.

هدف البرنامج التجاري الجديد



قالت جوجل في منشور لها على مدونتها إن الهدف من هذا البرنامج هو “استكشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في جذب جمهور أكثر تفاعلا”، وكجزء من هذا البرنامج التجريبي، ستتعاون جوجل مع الناشرين لاختبار ميزات جديدة في أخبار جوجل.

ملخصات مقالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي



من خلال إضافة ملخصات مقالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقول جوجل إن المستخدمين سيحصلون على سياق أكبر قبل النقر لقراءة المقال.

وعلى الرغم من أن الملخصات التي يولدها الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى انخفاض عدد النقرات على المقالات الإخبارية، إلا أن الناشرين المشاركين في البرنامج التجريبي التجاري سيحصلون على مدفوعات مباشرة من جوجل، مما قد يعوض عن أي انخفاض محتمل في حركة المرور إلى مواقعهم.

ستظهر هذه الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي فقط على صفحات أخبار جوجل الخاصة بالمؤسسات الإعلامية المشاركة، ولن تكون موجودة في أماكن أخرى على أخبار جوجل أو في نتائج البحث.

ملخصات مقالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

توسيع تطبيق الذكاء الاصطناعي في الأخبار



هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها جوجل ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للأخبار، ففي يوليو الماضي، طرحت الشركة ملخصات الذكاء الاصطناعي في Discover، وهي خلاصة الأخبار الرئيسية داخل تطبيق جوجل للبحث. مع هذا التغيير، لم يعد المستخدمون يشاهدون عنوانا واحدا من صحيفة رئيسية في الخلاصة، بل أصبحوا يرون شعارات عدة ناشرين إخباريين في الزاوية العلوية اليسرى، يتبعها ملخص من الذكاء الاصطناعي مع الاستشهاد بتلك المصادر.

تجرب جوجل أيضا تقديم موجزات صوتية للذين يفضلون الاستماع للأخبار بدلا من قراءتها، كجزء من البرنامج التجريبي الجديد.

تحسينات جديدة على مستوى الشراكات والتجارب



وقالت جوجل إنها تعمل مع منظمات مثل Estadão و Antara و Yonhap و The Associated Press لدمج المعلومات الحية وتحسين النتائج في تطبيق Gemini.



كجزء من إعلانها، أعلنت جوجل أنها ستطلق ميزة "المصادر المفضلة" على مستوى العالم بعد أن أطلقتها لأول مرة في الولايات المتحدة والهند في أغسطس.

كما تتيح هذه الميزة للمستخدمين اختيار مواقع الأخبار والمدونات المفضلة لديهم لظهورها في قسم "القصص الرئيسية" في نتائج بحث جوجل.

وخلال الأيام القادمة، ستكون الميزة متاحة للمستخدمين الناطقين بالإنجليزية عالميا، مع خطط لإطلاقها بكل اللغات المدعومة في أوائل العام المقبل.

مزايا جديدة في تطبيق Gemini

في الأسابيع القادمة، ستبرز جوجل أيضا الروابط من اشتراكات الأخبار الخاصة بالمستخدمين وتعرضها في كاروسيل مخصص في تطبيق Gemini، مع إضافة ميزات AI Overviews و AI Mode.

بينما توفر هذه الميزات للمستخدمين طريقة أسهل للوصول إلى الأخبار من مصادرهم المفضلة، فإنها قد تؤدي أيضا إلى محاصرة المستخدمين في "فقاعة فكرية" تحد من تعرضهم لوجهات نظر مختلفة.

كما أعلنت جوجل عن زيادة عدد الروابط الداخلية في AI Mode، مع تقديم "مقدمات سياقية" للروابط المدمجة، وهي تفسيرات موجزة توضح لماذا قد يكون الرابط مفيدا للاستكشاف.