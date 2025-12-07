قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتوجيهات وزير الإسكان| اجتماع مُوسّع لمتابعة تقنين الأراضي وتعظيم حقوق الدولة وصون المواطنين
تأخر الإنقاذ وغياب أدوات الإنعاش.. مُواجهة مباشرة بين والديّ السبّاح الراحل ورئيس نقابة الإسعاف|فيديو
شائعات إخوانية.. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام أو تعرضهم لانتهاكات
خبير سياسي: إعلان ترامب عن المرحلة الثانية مجرد ضغط سياسي… والتنفيذ الحقيقي ما زال بعيدًا
سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025
وزير الاتصالات: مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر يبشر بفرص واسعة
زلزال بقوة 6.36 ريختر يضرب اليونان
ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على فانكوفر والتتويج بالدوري الأمريكي للمرة الأولى
خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة
بسبب السباح يوسف.. لميس الحديدي تواجه متحدث الرياضة: اللائحة شغالة ولا مكتوبة على قراطيس؟
ثورة في التعليم الفني.. تعميم تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بدءا من العام المقبل
إيه اللي بيحصل مع صلاح في إنجلترا دلوقتي؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد شكاوى المستخدمين… جوجل تعيد أداة تصحيح مهمة إلى صور Google Photos

تطبيق Google Photos
تطبيق Google Photos
احمد الشريف

تعترف جوجل هذه المرة صراحة بأنها استمعت لمستخدميها، بعدما قررت إعادة أداة تصحيح المنظور المهمة إلى محرر الصور في تطبيق Google Photos، عقب موجة استياء واسعة من إزالتها خلال الصيف. التغيير يعيد للمستخدمين واحدًا من أكثر أدوات التعديل فائدة خصوصًا لمن يصوّر المستندات واللوحات والصور المسطّحة من زوايا مائلة.​

إعادة أداة تصحيح المنظور

يوضح التقرير أن أداة تصحيح المنظور (Perspective correction) عادت إلى محرر القص داخل Google Photos بعد أن اختفت في تحديث سابق، وهو ما أثار انتقادات كثيرة من المستخدمين على المنتديات وReddit. 

تتيح هذه الأداة للمستخدم “تصحيح” زاوية الصورة يدويًا بحيث تبدو المستندات أو اللوحات وكأنها صُوّرت من الأمام مباشرة، بدل أن تبدو مائلة أو مشوّهة الحواف.​

شكاوى المستخدمين تقود التغيير

يشير التقرير إلى مثال واضح لمستخدم في Reddit اشتكى قبل أربعة أشهر من أن إزالة الأداة أضرت بتجربته في تصوير اللوحات، حيث كان يعتمد عليها لتعديل الصور الملتقطة بزوايا بعيدة عن المحور لتفادي الوهج. هذا النوع من الشكاوى المتكررة دفع جوجل إلى الاعتراف بأنها تلقت الكثير من الملاحظات حول التغيير، وأنها قررت إعادة الأداة استجابة لطلبات المستخدمين.​

تحسين تجربة القص وعرض الصورة

لا يقتصر التحديث على إعادة أداة تصحيح المنظور فقط، بل يشمل أيضًا تغييرًا بصريًا في واجهة أداة القص (Crop) نفسها. 

فقد قررت جوجل إعادة زوايا إطار القص الأربعة إلى الشكل المستقيم بزاوية 90 درجة بدل الحواف الدائرية التي ظهرت في الصيف، ما يجعل من الأسهل رؤية كامل حدود الصورة أثناء التعديل.​

تحديث يصل مع إصدار جديد للتطبيق

التقرير يذكر أن التغييرات ظهرت في إصدار Google Photos برقم 7.55.0.835314738، ما يعني أن المستخدمين الذين يحصلون على هذا التحديث سيلاحظون عودة أداة تصحيح المنظور والشكل القديم لزوايا إطار القص. 

وبذلك يصبح بإمكانهم مرة أخرى تعديل صور الوثائق والرسومات واللوحات بدقة أعلى دون الحاجة لاستخدام تطبيقات خارجية.​

أهمية الأداة في الاستخدام اليومي

أداة تصحيح المنظور تُعد حيوية للمستخدمين الذين يعتمدون على كاميرا الهاتف لمسح المستندات أو تصوير المحتوى المعروض على الجدران أو الشاشات، إذ تساعد على جعل الصورة أقرب لما تراه العين مباشرة. 

ومع عودة هذه الأداة، يستعيد Google Photos جزءًا مهمًا من قوته كحل متكامل لتخزين الصور وتعديلها دون تعقيد أو اشتراطات مدفوعة.​

رسالة ضمنية من جوجل للمستخدمين

يعكس هذا التراجع عن قرار سابق رسالة ضمنية من جوجل مفادها أن ردود الفعل لا تمر دائمًا مرور الكرام، وأن الشركة قد تتراجع عن تغييرات “غير شعبية” إذا تبيّن أن تأثيرها سلبي على تجربة الاستخدام. 

بالنسبة لعشاق التصوير عبر الهاتف، يمثل هذا الخبر إشارة إيجابية إلى أن أدوات التعديل الأساسية في Google Photos لا تزال أولوية لدى الشركة، حتى في عصر التركيز الكبير على أدوات الذكاء الاصطناعي التحريرية

Google Photos تطبيق Google Photos

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

صورة أرشيفية

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

ضبط التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

ضبط التردد الآن.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

الدواجن السردة

الدواجن السردة تقلق المصريين.. الحقيقة الكاملة تكشفها الجهات الرسمية

ترشيحاتنا

منتخب مصر ريشة

منتخب مصر يغادر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة العالم للريشة الطائرة الهوائية

منتخب مصر

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أداء منتخب مصر .. تفاصيل

حامد حمدان

خالد الغندور: حامد حمدان ينتظر عرضًا ضخمًا من الدوري القطري

بالصور

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان
الرمان
الرمان

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

رامي عياش
رامي عياش
رامي عياش

منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي

فيديو

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

جميلة عزيز

بعد إصابتها بالسرطان للمرة الثانية.. جميلة عزيز: انتهيت من الكيماوي ادعولي

مصطفى قمر وزوجته

أول ظهور فني لها| مصطفى قمر وزوجته في كليب مش هاشوفك قبل طرحه ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد