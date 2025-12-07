بعد شكاوى المستخدمين… جوجل تعيد أداة تصحيح مهمة إلى صور Google Photos

تعترف جوجل هذه المرة صراحة بأنها استمعت لمستخدميها، بعدما قررت إعادة أداة تصحيح المنظور المهمة إلى محرر الصور في تطبيق Google Photos، عقب موجة استياء واسعة من إزالتها خلال الصيف. التغيير يعيد للمستخدمين واحدًا من أكثر أدوات التعديل فائدة خصوصًا لمن يصوّر المستندات واللوحات والصور المسطّحة من زوايا مائلة.​

إعادة أداة تصحيح المنظور

يوضح التقرير أن أداة تصحيح المنظور (Perspective correction) عادت إلى محرر القص داخل Google Photos بعد أن اختفت في تحديث سابق، وهو ما أثار انتقادات كثيرة من المستخدمين على المنتديات وReddit.

تتيح هذه الأداة للمستخدم “تصحيح” زاوية الصورة يدويًا بحيث تبدو المستندات أو اللوحات وكأنها صُوّرت من الأمام مباشرة، بدل أن تبدو مائلة أو مشوّهة الحواف.​

شكاوى المستخدمين تقود التغيير

يشير التقرير إلى مثال واضح لمستخدم في Reddit اشتكى قبل أربعة أشهر من أن إزالة الأداة أضرت بتجربته في تصوير اللوحات، حيث كان يعتمد عليها لتعديل الصور الملتقطة بزوايا بعيدة عن المحور لتفادي الوهج. هذا النوع من الشكاوى المتكررة دفع جوجل إلى الاعتراف بأنها تلقت الكثير من الملاحظات حول التغيير، وأنها قررت إعادة الأداة استجابة لطلبات المستخدمين.​

تحسين تجربة القص وعرض الصورة

لا يقتصر التحديث على إعادة أداة تصحيح المنظور فقط، بل يشمل أيضًا تغييرًا بصريًا في واجهة أداة القص (Crop) نفسها.

فقد قررت جوجل إعادة زوايا إطار القص الأربعة إلى الشكل المستقيم بزاوية 90 درجة بدل الحواف الدائرية التي ظهرت في الصيف، ما يجعل من الأسهل رؤية كامل حدود الصورة أثناء التعديل.​

تحديث يصل مع إصدار جديد للتطبيق

التقرير يذكر أن التغييرات ظهرت في إصدار Google Photos برقم 7.55.0.835314738، ما يعني أن المستخدمين الذين يحصلون على هذا التحديث سيلاحظون عودة أداة تصحيح المنظور والشكل القديم لزوايا إطار القص.

وبذلك يصبح بإمكانهم مرة أخرى تعديل صور الوثائق والرسومات واللوحات بدقة أعلى دون الحاجة لاستخدام تطبيقات خارجية.​

أهمية الأداة في الاستخدام اليومي

أداة تصحيح المنظور تُعد حيوية للمستخدمين الذين يعتمدون على كاميرا الهاتف لمسح المستندات أو تصوير المحتوى المعروض على الجدران أو الشاشات، إذ تساعد على جعل الصورة أقرب لما تراه العين مباشرة.

ومع عودة هذه الأداة، يستعيد Google Photos جزءًا مهمًا من قوته كحل متكامل لتخزين الصور وتعديلها دون تعقيد أو اشتراطات مدفوعة.​

رسالة ضمنية من جوجل للمستخدمين

يعكس هذا التراجع عن قرار سابق رسالة ضمنية من جوجل مفادها أن ردود الفعل لا تمر دائمًا مرور الكرام، وأن الشركة قد تتراجع عن تغييرات “غير شعبية” إذا تبيّن أن تأثيرها سلبي على تجربة الاستخدام.

بالنسبة لعشاق التصوير عبر الهاتف، يمثل هذا الخبر إشارة إيجابية إلى أن أدوات التعديل الأساسية في Google Photos لا تزال أولوية لدى الشركة، حتى في عصر التركيز الكبير على أدوات الذكاء الاصطناعي التحريرية