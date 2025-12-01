هتقلب الموازيين .. ميزة خفية من جوجل تعرف عليها

قامت Google بإجراء العديد من التحسينات على خرائط Google، بما في ذلك أدوات أفضل للإبلاغ عن حوادث الطرق وتحسينات الذكاء الاصطناعي التي تجعل من السهل اكتشاف الأماكن على طول طريقك.

التغييرات على خرائط جوجل

مع أحدث تحديث لها، تُجري جوجل أحد أكبر التغييرات على خرائط جوجل على الإطلاق، حيث تُحدّثها بالكامل بقوة جيميني لتوفير "أول تجربة قيادة تفاعلية بدون استخدام اليدين في خرائط جوجل". يُطرح هذا التحديث الآن أخيرًا على أجهزة أندرويد، وسيتوفر قريبًا على أندرويد أوتو وiOS أيضًا

خرائط جوجل

يعد التغيير الأبرز هو استبدال المساعد الصوتي القديم لخرائط جوجل بمساعد جيميني، حيث سيُستبدل رمز الميكروفون متعدد الألوان القديم بنجمة جيميني زرقاء. لم يكن المساعد الصوتي السابق سيئًا، لكن لم يكن بإمكانك التحدث إليه بشكل طبيعي، ولم يكن الأكثر ذكاءً. مع دمج جيميني، تهدف جوجل إلى جعل التفاعلات الصوتية في خرائط جوجل أكثر طبيعية وفائدة، مما يوفر لك مساعدة أفضل أثناء القيادة، مما يُمكّنك من التركيز على الطريق.

فكرة أوضح عن موقعك

من الميزات الرائعة الأخرى التي أضافها جيميني إلى خرائط جوجل تحسين الاتجاهات باستخدام المعالم. في السابق، كانت الخرائط تقول ببساطة "انعطف يمينًا بعد ميل"، أما الآن، فإذا كان هناك معلم معروف - كمطعم أو تمثال - يمكن لخرائط جوجل الإشارة إليه، مما يمنحك فكرة أوضح عن موقعك واتجاهك