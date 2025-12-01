قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدف عالمى لمنتخب سوريا أمام تونس
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
فن وثقافة

سعد الصغير يعود للدراما بمسلسل فرصة عمل .. رمضان 2026

سعد الصغير
سعد الصغير
أحمد إبراهيم

تعاقد النجم سعد الصغير على مسلسل يحمل إسم فرصة عمل يعرض خلال موسم رمضان المقبل، وهو من تأليف أحمد صبحى وإخراج وائل فهمى عبد الحميد وإنتاج رشا عصفور، ويعود به سعد للدراما التليفزيونية بعد فترة غياب ويحمل العمل عدد من المفاجآت.

من ناحية أخرى يحضر سعد الصغير لعدة اغان يطرحها على طريقة السينجل ويتعاون فيها مع مجموعة كبيرة من الشعراء والموزعين والملحنين، ويقدمها بشكل جديد وذلك بعد نجاح اغنية صحبى ياصحبي واغنية رجعتلكوا بعد غياب.

ويستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد، وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، كما عاد لتقديم برنامجه سعد مولعها نار الذى يستضيف من خلاله باقة من نجوم الغناء، ويستضيف سعد خلال البرنامج فقرات إنسانية وتقديم لهم المساعدات والخير.

وطرح مؤخرا سعد الصغير أحدث أغانيه بعنوان صاحبي صاحبي، من كلمات وائل رياض، وتوزيع زيزو فاروق، وميكس وماستر أحمد جودة وإخراج سامبا، وظهر فى الكليب محمود ومودى أولاد سعد الصغير.

وطرح أيضا مؤخرًا سعد الصغير أغنيته الجديدة التي تحمل اسم رجعتلكوا بعد غياب، والتى تشهد عودة قوية له، وهى من توزيع موسيقى وصولوهات زيزو فاروق وميكس وماستر أحمد جودة.

وتقول كلمات الأغنية: رجعتلكوا بعد غياب الأسد ما يهبش كلاب ولما الأسد يحضر في مكانه كله يعلن الانسحاب، جدعنتكم دى مكياج ده أجدع حد فيكم مجاش، فيلم حياتي أعود تمثيله بس أقصكم في المونتاج، الله يقويني على كل اللي بيأذيني، الله يقويني ومقولكش لحد اديني، هفضل في الأفضل طول محدش كاسر عيني.

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

البورصة المصرية

وسط ضغوط بيعية أجنبية.. هبوط محدود في أولى جلسات ديسمبر بالبورصة المصرية

وزير البترول يشارك في الجلسة الوزارية الإفتتاحية للنسخة الرابعة من قمة عمان للهيدروجين الأخضر

وزير البترول: مصر تسعى لتوفير حوافز جاذبة للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر

سعر الدولار

انخفض.. تعرف على سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية

مشروب الشتاء .. طريقة عمل الهوت شوكليت زي الكافيهات

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1

غذاء صحى وسريع.. طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :

بيطري الشرقية يضبط 6 أطنان و700 كجم دواجن مجهولة المصدر بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

حقيقة علاقة حسام حبيب وشيراز

بعد انتشار صورهما.. أول تعليق من حسام حبيب على علاقته بـ شيراز

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

