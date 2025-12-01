سعد الصغير يعود للدراما بمسلسل فرصة عمل .. رمضان 2026

تعاقد النجم سعد الصغير على مسلسل يحمل إسم فرصة عمل يعرض خلال موسم رمضان المقبل، وهو من تأليف أحمد صبحى وإخراج وائل فهمى عبد الحميد وإنتاج رشا عصفور، ويعود به سعد للدراما التليفزيونية بعد فترة غياب ويحمل العمل عدد من المفاجآت.

من ناحية أخرى يحضر سعد الصغير لعدة اغان يطرحها على طريقة السينجل ويتعاون فيها مع مجموعة كبيرة من الشعراء والموزعين والملحنين، ويقدمها بشكل جديد وذلك بعد نجاح اغنية صحبى ياصحبي واغنية رجعتلكوا بعد غياب.

ويستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد، وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، كما عاد لتقديم برنامجه سعد مولعها نار الذى يستضيف من خلاله باقة من نجوم الغناء، ويستضيف سعد خلال البرنامج فقرات إنسانية وتقديم لهم المساعدات والخير.

وطرح مؤخرا سعد الصغير أحدث أغانيه بعنوان صاحبي صاحبي، من كلمات وائل رياض، وتوزيع زيزو فاروق، وميكس وماستر أحمد جودة وإخراج سامبا، وظهر فى الكليب محمود ومودى أولاد سعد الصغير.

وطرح أيضا مؤخرًا سعد الصغير أغنيته الجديدة التي تحمل اسم رجعتلكوا بعد غياب، والتى تشهد عودة قوية له، وهى من توزيع موسيقى وصولوهات زيزو فاروق وميكس وماستر أحمد جودة.

وتقول كلمات الأغنية: رجعتلكوا بعد غياب الأسد ما يهبش كلاب ولما الأسد يحضر في مكانه كله يعلن الانسحاب، جدعنتكم دى مكياج ده أجدع حد فيكم مجاش، فيلم حياتي أعود تمثيله بس أقصكم في المونتاج، الله يقويني على كل اللي بيأذيني، الله يقويني ومقولكش لحد اديني، هفضل في الأفضل طول محدش كاسر عيني.