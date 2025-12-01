أخف دم على الكوكب.. ماذا قالت رضوى الشربيني عن أحمد سعد في أحدث ظهور لهما

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، فيديو يجمعها بالفنان أحمد سعد في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت رضوى الشربيني: “أخف دم على الكوكب”.

رضوى الشربيني وأحمد سعد

وخرجت الإعلامية رضوى الشربيني ، عن صمتها وردّت على الشائعات المتداولة مؤخرًا حول زواجها، مؤكدة أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح تمامًا.

وقالت رضوي الشربيني، في تصريحات تلفزيونية أوضحت الشربيني موقفها قائلة: "لو هتجوز هقول… دا أكيد هو كمان هيقول، وكلو إشاعات"، مشددة على أنها ليست من الأشخاص الذين يُخفون مثل هذه الأمور عن جمهورهم.

وأضافت أن حياتها الشخصية أصبحت هدفًا للشائعات من حين لآخر، وأنها تفضّل الرد فقط عندما يصل الأمر إلى حد المبالغة، مؤكدة أنها ستعلن أي خطوة رسمية في حياتها بنفسها.

تأتي تصريحات الشربيني بعد انتشار واسع لخبر زواجها خلال الساعات الماضية، ما دفعها لنفيه بشكل قاطع.