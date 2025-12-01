قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل العرض الأول لفيلم تحت أشجار النخيل بمراكش

فيلم تحت أشجار النخيل
فيلم تحت أشجار النخيل
محمد نبيل

خطف العرض العالمي الأول للفيلم المغربي تحت أشجار النخيل للمخرجة مريم بن مبارك الجمهور في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، حيث امتلأت القاعة بالجمهور وحظي بتصفيق حار من الجمهور، وانضمت بن مبارك إلى طاقم العمل لتقديم الفيلم قبل العرض.

الفيلم، المقرر عرضه مرة أخرى يوم الإثنين 1 ديسمبر الساعة 6 مساءً بسينما لو كوليسي، تدور أحداثه في طنجة، حيث تتزعزع علاقة مهدي بسلمى عندما يلتقي بماري، وهي فتاة فرنسية ثرية. منجذبًا إلى أسلوب حياتها الفاخر، فيهمل سلمى، متظاهرًا بأنه لا يرى أن خياراته ستؤثر عليه.

الفيلم إنتاج فرنسي مغربي بلجيكي قطري مشترك، من إخراج مريم بن مبارك، وكتابة السيناريو لمريم بن مبارك وفيصل بوليفة، الفيلم من بطولة إدريس رامدي ونادية كوندة وسارة جيرودو وكارول بوكيه وأوليفييه رابوردان، وتصوير سون دوان ومونتاج كريستيل ديونتر.

وُلدت مريم بن مبارك في الرباط، المغرب. نشأت بين المغرب وفرنسا وبلجيكا. بدأت عام 2010 دراسة الإخراج في المعهد الوطني للدراسات السينمائية في بروكسل، حيث أخرجت العديد من الأفلام القصيرة، بما في ذلك فيلم "جنّة"، الذي اختير للمشاركة في العديد من المهرجانات الدولية، ورُشّح لجوائز الأوسكار عام 2015.

﻿في عام 2018، فاز فيلمها الروائي الطويل الأول "صوفيا" بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي ضمن فئة "نظرة ما"، قبل أن يحصد العديد من الجوائز الدولية، بما في ذلك جائزة لجنة التحكيم الكبرى لأفلام New Voices/New Visions في مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي.

فيلم تحت أشجار النخيل المخرجة مريم بن مبارك المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه

صورة أرشيفيةلا

انطلاق جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية للمصريين في اليونان

صورة أرشيفية

الكيوت تثير الجدل في مصر .. هل تصبح بديلاً لـ التوك توك ؟

بالصور

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد