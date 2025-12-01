تفاصيل العرض الأول لفيلم تحت أشجار النخيل بمراكش

خطف العرض العالمي الأول للفيلم المغربي تحت أشجار النخيل للمخرجة مريم بن مبارك الجمهور في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، حيث امتلأت القاعة بالجمهور وحظي بتصفيق حار من الجمهور، وانضمت بن مبارك إلى طاقم العمل لتقديم الفيلم قبل العرض.

الفيلم، المقرر عرضه مرة أخرى يوم الإثنين 1 ديسمبر الساعة 6 مساءً بسينما لو كوليسي، تدور أحداثه في طنجة، حيث تتزعزع علاقة مهدي بسلمى عندما يلتقي بماري، وهي فتاة فرنسية ثرية. منجذبًا إلى أسلوب حياتها الفاخر، فيهمل سلمى، متظاهرًا بأنه لا يرى أن خياراته ستؤثر عليه.

الفيلم إنتاج فرنسي مغربي بلجيكي قطري مشترك، من إخراج مريم بن مبارك، وكتابة السيناريو لمريم بن مبارك وفيصل بوليفة، الفيلم من بطولة إدريس رامدي ونادية كوندة وسارة جيرودو وكارول بوكيه وأوليفييه رابوردان، وتصوير سون دوان ومونتاج كريستيل ديونتر.

وُلدت مريم بن مبارك في الرباط، المغرب. نشأت بين المغرب وفرنسا وبلجيكا. بدأت عام 2010 دراسة الإخراج في المعهد الوطني للدراسات السينمائية في بروكسل، حيث أخرجت العديد من الأفلام القصيرة، بما في ذلك فيلم "جنّة"، الذي اختير للمشاركة في العديد من المهرجانات الدولية، ورُشّح لجوائز الأوسكار عام 2015.

﻿في عام 2018، فاز فيلمها الروائي الطويل الأول "صوفيا" بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي ضمن فئة "نظرة ما"، قبل أن يحصد العديد من الجوائز الدولية، بما في ذلك جائزة لجنة التحكيم الكبرى لأفلام New Voices/New Visions في مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي.