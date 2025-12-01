دعواتكم .. شيماء سيف تستعد لمسلسلها الجديد الست موناليزا

شاركت الفنانة شيماء سيف، صورا من كواليس مسلسل الست موناليزا، المقرر عرضه في دراما رمضان ٢٠٢٦.

وكتبت شيماء سيف على صورة شاركتها عبر حسابها على انستجرام: “دعواتكم”.

شيماء سيف على انستجرام

وتضم القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الست موناليزا، كل من، مي عمر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم وفاء عامر، سماء إبراهيم، أحمد مجدي، محمد محمود، مريم الجندي، وجوري بكر، والمسلسل تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي، والعرض على قنوات MBC.

من ناحية أخرى، بدأت الفنانة مي عمر خلال الفترة الماضي تصوير مشاهدها في فيلم شمشون ودليلة، والذي يجمعها بالنجم أحمد العوضي في أول تعاون بينهما.

كانت شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع قد أعلنت مؤخرًا، عن تعاقد النجمة مي عمر على بطولة فيلم شمشون ودليلة مع الفنان أحمد العوضي.