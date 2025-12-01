قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفد صيني يزور القومي للسينما بمقر استوديو الأهرام لتعزيز التعاون السينمائي والثقافي

المركز القومي للسينما
المركز القومي للسينما
أحمد إبراهيم

استقبل الدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما، بمقر استوديو الأهرام التابع للمركز القومي للسينما، وفدًا صينيًا رفيع المستوى يُعد الأعلى تمثيلًا في الصين في مجال صناعة السينما.

 وقد ترأس الوفد ماو يو نائب المدير العام التنفيذي لهيئة الأفلام الصينية، وهي أعلى سلطة مسؤولة عن صناعة السينما في الصين.

وضم الوفد الرسمي من هيئة الأفلام الصينية كلًّا من: تشانغ شوشيا نائب مدير أرشيف الأفلام الصينية وشو يانغ مدير القسم الدولي لهيئة الأفلام الصينية ويان بينغ مدير قسم تطوير الصناعة بهيئة الأفلام الصينية وجيانغ شياو لينغ مدير قسم الاستيراد بهيئة الأفلام الصينية وغاو دايو أمين أرشيف قسم التخطيط والمعلومات بأرشيف الأفلام الصينية.

كما شارك في الزيارة أربعة من أبرز صُنّاع السينما الصينية: بيتر تشنغ ماويان الرئيس التنفيذي لشركة بكين للثقافة والترفيه وتشانغ مياو المؤسس والمدير العام لشركة بكين للثقافة والترفيه الرائعة، والمنتج التنفيذي لفيلم “أنا ما أنا عليه 2” ودا بينغ المخرج وكاتب السيناريو والممثل في فيلم “طريق الليتشي” وشو لويانغ كاتب سيناريو فيلم “الموت من أجل الحقوق” ورافق الوفد عدد من ممثلي السفارة الصينية بالقاهرة.

جاءت الزيارة في إطار تعزيز التعاون السينمائي والثقافي بين مصر والصين، وبحث فرص الإنتاج المشترك، والمشاركة في المهرجانات، وآليات إدارة أرشيف الأفلام، إلى جانب تبادل الخبرات في صناعة السينما.

وتضمن البرنامج الرسمي للزيارة استقبالًا رسميًا للوفد، أعقبه كلمتان لكل من رئيس المركز القومي للسينما ورئيس الوفد الصيني، ثم جولة تفقدية داخل الاستوديو للتعرف على كاميرات السينما والمعدات التراثية. 

كما عقدت جلسة نقاشية مشتركة لبحث آفاق التعاون، تلتها زيارة لغرف المونتاج وتصحيح الألوان.

كما شمل البرنامج عرض فيلم "الفلاح الفصيح" للمخرج المصري العالمي شادي عبد السلام (1970)، وهو فيلم قصير يجسّد نصًا مصريًا قديمًا حول فلاح يطالب بالعدل ببلاغة، ويمتاز برقته البصرية وشاعريته، وقد فاز بجائزة السيداك في مهرجان فينيسيا السينمائي.

واختتمت الزيارة بتقديم درع تذكاري لرئيس وأعضاء الوفد تقديرًا لزيارتهم.

وقد جاء الإشراف الفني على الفعالية وتصميم الديكور من تنفيذ مهندس الديكور شادي العناني.

الدكتور أحمد صالح أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما ماو يو الدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه

صورة أرشيفيةلا

انطلاق جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية للمصريين في اليونان

صورة أرشيفية

الكيوت تثير الجدل في مصر .. هل تصبح بديلاً لـ التوك توك ؟

بالصور

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد