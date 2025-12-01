وفد صيني يزور القومي للسينما بمقر استوديو الأهرام لتعزيز التعاون السينمائي والثقافي

استقبل الدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما، بمقر استوديو الأهرام التابع للمركز القومي للسينما، وفدًا صينيًا رفيع المستوى يُعد الأعلى تمثيلًا في الصين في مجال صناعة السينما.

وقد ترأس الوفد ماو يو نائب المدير العام التنفيذي لهيئة الأفلام الصينية، وهي أعلى سلطة مسؤولة عن صناعة السينما في الصين.

وضم الوفد الرسمي من هيئة الأفلام الصينية كلًّا من: تشانغ شوشيا نائب مدير أرشيف الأفلام الصينية وشو يانغ مدير القسم الدولي لهيئة الأفلام الصينية ويان بينغ مدير قسم تطوير الصناعة بهيئة الأفلام الصينية وجيانغ شياو لينغ مدير قسم الاستيراد بهيئة الأفلام الصينية وغاو دايو أمين أرشيف قسم التخطيط والمعلومات بأرشيف الأفلام الصينية.

كما شارك في الزيارة أربعة من أبرز صُنّاع السينما الصينية: بيتر تشنغ ماويان الرئيس التنفيذي لشركة بكين للثقافة والترفيه وتشانغ مياو المؤسس والمدير العام لشركة بكين للثقافة والترفيه الرائعة، والمنتج التنفيذي لفيلم “أنا ما أنا عليه 2” ودا بينغ المخرج وكاتب السيناريو والممثل في فيلم “طريق الليتشي” وشو لويانغ كاتب سيناريو فيلم “الموت من أجل الحقوق” ورافق الوفد عدد من ممثلي السفارة الصينية بالقاهرة.

جاءت الزيارة في إطار تعزيز التعاون السينمائي والثقافي بين مصر والصين، وبحث فرص الإنتاج المشترك، والمشاركة في المهرجانات، وآليات إدارة أرشيف الأفلام، إلى جانب تبادل الخبرات في صناعة السينما.

وتضمن البرنامج الرسمي للزيارة استقبالًا رسميًا للوفد، أعقبه كلمتان لكل من رئيس المركز القومي للسينما ورئيس الوفد الصيني، ثم جولة تفقدية داخل الاستوديو للتعرف على كاميرات السينما والمعدات التراثية.

كما عقدت جلسة نقاشية مشتركة لبحث آفاق التعاون، تلتها زيارة لغرف المونتاج وتصحيح الألوان.

كما شمل البرنامج عرض فيلم "الفلاح الفصيح" للمخرج المصري العالمي شادي عبد السلام (1970)، وهو فيلم قصير يجسّد نصًا مصريًا قديمًا حول فلاح يطالب بالعدل ببلاغة، ويمتاز برقته البصرية وشاعريته، وقد فاز بجائزة السيداك في مهرجان فينيسيا السينمائي.

واختتمت الزيارة بتقديم درع تذكاري لرئيس وأعضاء الوفد تقديرًا لزيارتهم.

وقد جاء الإشراف الفني على الفعالية وتصميم الديكور من تنفيذ مهندس الديكور شادي العناني.